Cine a fost Adrian Rus „Sinner”, motociclistul român decedat în urma unui accident teribil. Ce profesie avea și care era marea sa pasiune în afara pistei

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Adrian Rus „Sinner”, pilotul român decedat pe 11 iulie după un accident înfiorător petrecut în Cehia, activa de 11 ani în acest sport și era și un cunoscut creator de conținut în domeniu, având peste 100 de clipuri video postate pe canalul său de YouTube, unde avea peste 2.500 de abonați. De asemenea, Rus era solist și chitarist în trupa 9.7 Richter, iar în viața de zi cu zi activa ca IT-ist.

Cine a fost Adrian Rus „Sinner”, motociclistul român decedat în urma unui accident teribil

Motociclistul român dezvăluia într-un interviu oferit în 2019 că a devenit pilot de curse după ce a fost implicat într-un accident pe șosea. „Nu am fost niciodată o fire potolită care să se înscrie în decența cotidiană ca porniri sau exprimări, așadar, și pe motocicletă eram orice, dar nu un sfânt. După multe pățanii și accidente, ultimul mi-a pus capac.

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În Pipera-Tunari, depășind un autoturism, când mă aflam în dreptul său, acesta a vrut să ocolească o groapă fără să se asigure, m-a lovit, m-am împrăștiat și m-am oprit din alunecare cu capul la jumătate de metru de osia basculantei care venea de pe contrasens – șoferul acesteia făcând eforturi deosebite să oprească mastodontul.

In acea clipă s-a facut un declic, ‘Trebuie să schimb ceva’. De atunci am început să încerc să merg la pistă și să-mi vărs acolo ‘dragul’ de gaz”, afirma Adrian Rus, conform . În viața de zi cu zi, era IT-ist.

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Care era marea pasiune a lui Adrian Rus în afara pistei

Dincolo de pasiunea pentru motociclism, Adrian Rus „Sinner” era și muzician, fiind solistul și chitaristul trupei 9.7 Richter, fondată în 2006. Conform , trupa s-a remarcat pe scena metal din România prin materiale precum EP-ul „Epicenter” sau albumul „Ground Zero”, care a fost desemnat cel mai bun album metal al anului la Maximum Music Awards 2014. 9.7 Richter a cântat în deschiderea mai multor trupe importante, precum Testament (12 august 2014), Judas Priest (1 iulie 2015), Accept (14 decembrie 2015), Scorpions (16 iulie 2016) sau Battle Beast (3 iulie 2023). Ultima lansare discografică a trupei a fost single-ul „Post-Mortem”, în 2024.

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„Cu mare durere anunțăm dispariția dintre noi a colegului nostru Adrian Rus, cunoscut de prieteni drept Sinner, sufletul care a ținut trupa asta activă și relevantă ani de-a rândul. Împreună am urcat pe cele mai mari scene din țară, am cântat alături de eroii noștri din copilărie și am lansat niște discuri de valoare, ale căror principal compozitor a fost Adi. A fost mai mult decât un prieten sau un coleg de trupă, a fost fratele nostru!”, au transmis foștii săi colegi de trupă, Trigger, Mișu, Ovidiu, Cosmin și Spider, pe pagina de . .