Cine a fost cea mai tare femeie din fotbalul mondial. A condus clubul unuia dintre cei mai cunoscuți miliardari ai lumii: „Era de o eleganță rară”

Giovanni Becali a oferit detalii despre întâlnirea cu Marina Granovskaya, cea pe care The Times o numea, în urmă cu mai bine de un deceniu, "cea mai puternică femeie din fotbal".
Gabriel Eșanu
13.12.2025 | 09:00
Chelsea, una dintre cele mai mari echipe ale Europei, a fost condusă mai mulți ani de o femeie! Chiar în una dintre cele mai bune perioade ale formației londoneze, în era Roman Abramovich. Marina Granovskaya a fost mulți ani mâna dreaptă a miliardarului rus. Ea a fost cea în care Roman Abramovich a avut încredere să-i încredințeze cele mai importante afaceri. Inclusiv Chelsea Londra!

Marina Granovskaya, cea mai puternică femeie din lumea fotbalului. Era singura în care Roman Abramovich avea încredere

În 2013, chiar perioada în care Marina Granovskaya prelua conducerea clubului londonez, Chelsea a înfruntat-o pe FCSB în 16-imile Europa League. Giovanni Becali a fost la Londra, unde formația londoneză a tranșat soarta calificării, după ce în tur FCSB câștigase cu 1-0 pe Arena Națională. Chelsea s-a impus 3-1 în retur și mergea mai departe în competiție.

La meciul de la Londra a fost prezent și Giovanni Becali, în loja primită de FCSB pe Stamford Bridge, acolo unde a avut ocazia să o întâlnească pe Marina Granovskaya. Rusoaica avea 38 de ani la acel moment, dar era deja o femeie care știa să impună respect chiar și într-o lume pe care mulți o consideră a bărbaților.

Giovanni Becali a întâlnit-o pe Marina Granovskaya la Londra, la partida Chelsea – FCSB: „De o eleganță rară”

Marina, de la Chelsea, a fost cea mai tare femeie din fotbal la un moment dat. Conducea clubul cel mai important. Femeie de 40 de ani, îmbrăcată… vorbea engleză, franceză, toate limbile. Te primea de o eleganță rară… bufet suedez imediat când intrai. Chiar când a jucat Steaua (n.r. – FCSB) am fost, când a pierdut în retur.

Loja noastră acolo, a stat cu noi. Abramovich nu a venit la meci. Era CEO-ul clubului. Era pricepută, economistă de meserie. Îi plăcea și fotbalul, știa și în situații politice. Abramovich avea încredere în ea, că pe Abramovich l-au furat mulți. Dar ce nenorocire s-a făcut după Abramovich.

Că el nu a intrat în posesia celor 3 miliarde, sau 4, cu cât s-a vândut Chelsea. Banii sunt înghețați de guvernul englez. Dacă se face pace și se suspendă sacțiunile, ia omul banii. Cam tâlhăreală este ce au făcut. Noii proprietari au plătit, dar guvernul britanic a înghețat banii până la terminarea războiului”, a povestit Giovanni Becali în exclusivitate la emisiunea „Giovanni Show”.

Ascensiunea incredibilă în fotbal a Marinei Granovskaya. S-a mutat la Londra când avea 28 de ani și a ajuns numărul 1 la Chelsea. Cum o numeau englezii

Marina Granovskaya s-a născut în 1975, la Moscova, oraș în care a și absolvit Facultatea de Limbi Străine. A lucrat mai multe companii deținute de Roman Abramovich, căruia a reușit să îi câștige încrederea. În 2003, imediat după ce Roman Abramovich a preluat-o pe Chelsea, Marina s-a mutat la Londra. Treptat, influența ei în club a crescut în mod incredibil.

În 2014, Marina Granovskaya a fost numită chief executive la Chelsea și practic ajunsese să decidă tot ce mișcă la formația londoneză. În 2018, revista Forbes o punea pe locul 5 în topul celor mai influente femei din lumea sportului. Presa din Anglia o numea „The Iron Lady”. Iar deciziile pe care le-a luat la club au fost unanim apreciate de britanici.

În decembrie 2021, Marina Granovskaya primea premiul de cel mai bun director de club din fotbalul european la gala Golden Boy. În iunie 2022, Marina își anunța plecarea de la Chelsea, ca urmare a schimbării de acționariat la formația din Londra. De atunci, rusoaica nu s-a mai implicat la niciun alt club.

