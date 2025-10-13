Cine a fost cel mai bun fotbalist al României în victoria uriașă cu Austria: „Jucătorul lui FCSB e de Premier League!”

Daniel Bîrligea a impresionat în victoria României cu Austria, 1-0. Analiștii FANATIK sunt de părere că atacantul de la FCSB este un fotbalist care poate juca în primele 5 campionate din lume: Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1 și Bundesliga.

Daniel Bîrligea, printre remarcați după România – Austria 1-0

România a obținut o victorie importantă în economia calificării la Campionatul Mondial din 2026. Succesul cu Austria, 1-0, i . Asta dacă vor învinge în ultimele două meciuri, cu Bosnia și San Marino.

Partida câștigă de pe Arena Națională l-a făcut pe Marius Șumudică să-l privească cu alți pe Vlad Dragomir. Antrenorul a remarcat inteligența tactică a mijlocașului de la Pafos, pe care îl consideră un real câștig pentru echipa națională.

De la analiza lui Șumudică, Horia Ivanovici i-a provocat pe invitați să spună jucătorul care i-a impresionat. Chiar dacă nu a marcat, Daniel Bîrligea a strâns cele mai multe complimente după jocul prestat împotriva Austriei. Florin Gardoș chiar a precizat că-l consideră un atacant care poate evolua în primele 5 campionate ale lumii.

„Marius Șumudică: Vreau să fac o remarcă despre Dragomir, să scot în evidență inteligența acestui jucător. Chiar dacă este lipsit de viteză, nu are o viteză aparte, să o dezvolte pe o fază de contraatac.

Horia Ivanovici: Mie mi s-a părut omul meciului aseară Dragomir, la bătaie acolo cu Ianis.

Adrian Ilie: Eu cred că s-au completat toți la mijlocul terenului. Nu îl știam foarte bine. Surprinzător, a făcut un meci extraordinar. Și tactic a jucat foarte bine.

Horia Ivanovici: Vouă cine vi s-a părut (n.r. întrebare către Dănuț Lupu și Florin Gardoș)?

Dănuț Lupu: Man.

Florin Gardoș: Tot Man.

Andrei Vochin: Când 8-9 jucători se înalță peste nivelul lor obișnuit atunci sunt foarte mici șansele să pierzi meciul. Mie mi-a plăcut foarte mult în primele 60 de minute Bîrligea, am văzut un atacant la nivel internațional, ce a putut să facă în 60 de minute.

Horia Ivanovici: Cum a trecut ca trenul pe lângă Alaba. Totuși, jucător de Real Madrid.

Florin Gardoș: Dacă aveam anumite dubii după meciurile europene. Pe mine, unul, m-a convins aseară Bîrligea că e jucător de top 5 campionate. Sunt câteva detalii pe care trebuie să le pună la punct, în momentul în care începe niște driblinguri și insistă să finalizeze, poate să aleagă soluții mai bune. Dar, în rest, mi s-a părut aseară foarte bun.

Adrian Ilie: Joacă mijlocaș central, recupera mingea, juca în spatele lor…”, a fost schimbul de idei dintre Marius Șumudică, Horia Ivanovici, Andrei Vochin, Florin Gardoș, Dănuț Lupu și Adrian Ilie, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Daniel Bîrligea, inspirația lui Mircea Lucescu pentru România – Austria 1-0

Mircea Lucescu a avut de luat o decizie importantă înainte meciul decisiv cu Austria. S , cel din urmă fiind autorul unui gol spectaculos în jocul cu Republica Moldova, câștigat 2-1.

Însă, inspirația lui „Il Luce” a dat roade din nou. A optat pentru atacantul de la FCSB, iar vârful l-a răsplătit cu un joc solid împotriva lui David Alaba, legitimat la Real Madrid, și Philipp Lienhart, stoperul lui Freiburg.

Cifrele lui Daniel Bîrligea la echipa națională

Meciul cu Austria a reprezentat doar a cincea selecție pentru Daniel Bîrligea la echipa națională. Fotbalistul are un gol pentru prima reprezentativă, în victoria cu Cipru, 4-1, din grupele Ligii Națiunilor.

Debutul lui Bîrligea la echipa națională a fost sub mandatul lui Edi Iordănescu, pe 10 octombrie 2023, în jocul cu Andorra, câștigat de tricolori cu 4-0, grație golurilor lui Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin și Florinel Coman. A jucat 59 de minut în acea partidă, fiind schimbat cu Valentin Mihăilă.