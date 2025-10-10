Cine a fost cel mai slab jucător al României din amicalul cu Moldova: „Degeaba joacă în Champions League”

Deși Moldova a arătat un joc extrem de slab în ultima perioadă, cedând în fața Israelului și a Norvegiei cu scoruri uluitoare (0-4 și 1-11), Mircea Lucescu a folosit mai mulți jucători fără experiență sub tricolor, iar Vivi Răchită a dezvăluit că, pentru el, Vlad Dragomir a fost printre cei mai slabi de pe teren.

Vivi Răchită s-a lămurit de Vlad Dragomir. Ce a spus despre mijlocașul ce joacă cu Pafos în Champions League

Ciprioții au obținut un loc la „masa bogaților” folosindu-l pe internaționalul român titular în linia mediană. Tocmai de aceea, Mircea Lucescu a ales ca el să se afle în lotul convocat pentru meciurile cu Moldova și Austria, însă nu a arătat nimic special în amicalul cu vecinii de peste Prut. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită și Marian Aliuță și-au exprimat opinia despre mijlocașul de 26 de ani:

„Îl văzusem prin Champions League, dar mi-am dat seama că la echipa lui brazilienii fac tot jocul. El este mai mult muncitor. Acum a fost folosit în 4-3-3 ca inter, ceea ce nu cred că joacă la echipa de club. Dacă nici cu jucători de valoare modestă nu arăți calități, nu iei acțiuni individuale, nu tragi la poartă, nu faci ceva deosebit, nu te aștepți să facă aceste lucruri cu Bosnia sau Austria.

Faptul că nu a fost convocat până acum… cei din Federație au știut de ce nu o fac. Cred eu că în meciul de aseară le-a dat un răspuns celor care au fost contra lui. Să vină să dea argumente (n.r. – Cătălin Sărmășan, impresarul lui Vlad Dragomir) dacă vrea să-și apere jucătorul. Să vină să spună argumente. Eu vorbesc de echipa națională. Nu este jucător de echipa națională. Eu mi-am primit toate răspunsurile cu privire la el după meciul de aseară”, a spus Vivi Răchită în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Va mai fi Vlad Dragomir convocat la echipa națională? Marian Aliuță îi ia apărarea mijlocașului român

Frumusețea fotbalului vine din părerile contradictorii și din felul în care fiecare vede fotbalul în felul său. Dacă Vivi Răchită a fost de părere că Vlad Dragomir nu este jucător de echipa națională, Marian Aliuță, de asemenea invitat la FANATIK SUPERLIGA, are altă părere despre fotbalistul lui Pafos:

„Se vede că are o abilitate bună. Și dacă făcea un meci bun aseară, nu-ți garanta că el e viitorul. Sunt de acord că trebuie să-ți arați valoarea cu o echipă mică, dar nu poți să spui că este un jucător slab. Eu am văzut că este jucător de picior stâng și are niște calități, dar acum rămâne de văzut. Nu-l cheamă la națională și pentru că e un nucleu format de mult timp”, a explicat Aliuță, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Când și-a făcut Vlad Dragomir debutul pentru echipa națională

Aceasta nu a fost prima experiență a lui Vlad Dragomir la echipa națională. Mijlocașul în vârstă de 26 de ani și-a făcut debutul tot sub comanda lui Mircea Lucescu, în primăvara acestui an, într-un meci contra naționalei din San Marino de la Preliminariile Campionatului Mondial din 2026. În acea partidă el a fost introdus în minutul 61 și nu a impresionat.

Nici de această dată, tot împotriva unui adversar mai mult decât accesibil, Vlad Dragomir nu a reușit să strălucească, deși a evoluat aproape întreaga partidă. El a intrat din postură de titular și a părăsit terenul în minutul 89, fiind schimbat de Florin Tănase.

