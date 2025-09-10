Cine a fost Charlie Kirk, influencerul pro-Trump, ucis azi noapte. Victor Ponta a fost intervievat de el în urmă cu 6 luni

Cine a fost Charlie Kirk? În vârstă de 31 de ani, Kirk și-a dedicat timpul, cunoștințele și sufletul propagării mesajului MAGA la toți cetățenii SUA. Un înfocat susținător al lui Donald Trump, crescând și trăind în spiritul republican, Kirk vorbea cu oamenii și în mediul online, dar și la televizor. Printre invitații săi l-a avut chiar și pe fostul premier român și candidat la prezidențiale, Victor Ponta, în urmă cu șase luni.

Cine a fost Charlie Kirk, influencerul pro-Trump, ucis în Utah

Personalitate media recunoscută și activist MAGA, Charlie Kirk a murit în timp ce stătea de vorbă cu oamenii adunați în curtea Universității Utah Valley. Din nefericire, pe Kirk în gât, iar în ciuda eforturilor, acesta a murit. Mai grav este că atacatorul este încă liber, deși pe rețelele sociale circulă imagini cu un bărbat în vârstă pus la pământ de forțele de ordine.

Cu doar puțin timp înainte ca vestea morții lui Kirk să fie făcută publică, președintele Donald Trump s-a referit la tânărul activist la timpul trecut în timp ce vorbea cu jurnaliștii de la The Post: „Era un prieten foarte, foarte bun de-al meu și era o persoană extraordinară”. Ulterior a apărut și confirmarea veștii tragice din partea unei asistente d la spitalul unde Kirk a fost dus de urgență pentru a fi operat.

Kirk a devenit o figură națională ca influencer conservator și ca fondator al Turning Point USA, o organizație care promovează politica conservatoare în campusurile de licee și universități. Cum nu toată lumea îi împărtășea credințele politice, a fost creată o petiție semnată de peste 6.000 de persoane care cereau Universității de Stat din Utah să-i interzică lui Kirk să vină în campus.

Și-a prevestit sfârșitul?

Curios sau nu, cu doar două zile înainte de acest atac sângeros, Kirk postase pe pagina sa de YouTube un filmuleț cu titlul „Sunt mai în siguranță în Korea decât în orașele americane (patetic)”. La această postare, un internaut a comentat recent: „Din păcate, asta a fost profetic”, făcând referire la faptul că Charlie Kirk a murit într-un oraș american, având la dispoziție pază.

Fostul congresman din Utah, Jason Chaffetz, un republican care a fost prezent la eveniment, a declarat într-un interviu la că a auzit un foc de armă și l-a văzut pe Kirk întorcându-se. El a spus și că a observat prezența poliției, însă nu i s-a părut suficientă.

„Utah este unul dintre cele mai sigure locuri de pe planetă. Așa că pur și simplu nu suntem pregătiți pentru astfel de lucruri”, a mai spus el.

A fost consilierul personal al lui Trump

Pe lângă reușitele sale politice, Charlie Kirk a fost un cunoscut și apreciat influencer, cu milioane de abonați pe rețelele sale sociale. El a vrut să afle mai multe detalii inclusiv despre alegerile prezidențiale din România, iar în acest sens a stat de vorbă cu Victor Ponta, la acel moment candidat pentru șefia statului.

Cei doi au vorbit, printre altele, despre cum ar fi necesară și în țara noastră pentru a evolua.

Kirk nu a fost doar un mesager MAGA, ci și consilier la Casa Albă. Fondator al Turning Point SUA, în 2012, pe vremea când avea doar 18 ani, Kirk a început să încerce să convingă alți tineri să îi urmeze calea politică. Nu a obținut rezultate de la început, însă perseverența și curajul de a le ține piept liberalilor l-a ajutat să crească.

Kirk a ajuns să fie consilierul personal al lui Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui, în timpul campaniei electorale generale din 2016. De atunci și-a atras simpatia liderului de la Washington, devenind apropiați.

Charlie Kirk era căsătorit, având nunta în 2021, și era tatăl a doi copii mici.