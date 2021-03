Cine a fost Cornelia Catanga, vocea impecabilă a muzicii lăutărești. ”Moștenesc glasul și cântecul din bunici și străbunici”

Cornelia Catanga, una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică lăutărească, a fost răpusă de noul tip de coronavirus de vârsta de numai 63 de ani. Renumita artistă era internată la Spitalul Universitar din București când a suferit un stop cardiorespirator.

Regretata vedetă s-a născut în anul 1958, în satul Zeletin din județul Buzău și provine dintr-o familie veche, care a avut de-a face cu muzica mereu. A fost nepoata violonistei Maricica Catanga, începând să cânte la acordeon încă de la vârsta de 6 ani, deși îi plăcea țambalul.

Câțiva ani mai târziu, în 1966 cânta pentru prima oară pe o scenă, la balul din comuna Valea Plopului, județul Prahova. Din 1967 a început să întrețină atmosfera la diferite evenimente, precum nunți, botezuri sau alte petreceri unde mergea adesea singură.

Cornelia Catanga a murit. Cine a fost celebra artistă de muzică lăutărească

„Sunt dintr-un sătuc, cu numele de Zeletin, un sat numai de lăutari romi și moștenesc glasul și cântecul din bunici și străbunici. Imaginați-vă, numai, în ce familie am venit eu pe lume: bunica mea a cântat la vioară până la 80 de ani.

Mama mea- Dumnezeu s-o odihnească!- cânta la acordeon și bătea și tobele ca nimeni altcineva, sora mamei mele, la fel, cânta la acordeon, fratele mamei cânta la acordeon și la vioară, bunicul și străbunicul meu cântau la țambal.

Așa că totul în jurul meu, înainte de cuvinte, era numai muzică. Am început să cânt de pe la șase ani, cu acordeonul, deși pe mine mă fascina țambalul și am rămas și acum cu această nostalgie. Dar atunci, mama, neavând posibilitatea să-mi cumpere un țambal, mi-a dat un acordeon, care era al fratelui ei cel mic plecat militar.

Prima mea melodie pe care am cântat-o la acordeon era un tango. Nu m-a învățat nimeni, mama doar mi-a pus acordeonul în brațe și a trebuit să învăț singură, apăsând pe rând toate clapele ca să iasă melodia pe care o aveam eu în minte, auzită la cei mari”, povestea artista în urmă cu ani buni, notează opiniabuzau.ro.

Cornelia Catanga a făcut primul pas spre celebritate în 1969, când a participat la preselecția de la Casa de Creație din Buzău. Aici avea să fie descoperită de Doina Badea cu care a colaborat mai bine de un an atât ca solist instrumentist, la acordeon, cât și în cadrul unei formații.

Regretata soție a lui Aurel Pădureanu avea să cânte pentru prima dată alături de Toni Iordache, în 1971, ulterior fiind văzută foarte des în compania lui Nicolae Florian și Marin Năsturică, cu care obișnuia să cânte la nunți și alte petreceri importante.

În 1979 a cântat o perioadă destul de scurtă alături de Romică Puceanu, iar în anul 1985 a avut primul spectacol la Sala Polivalentă, unde a avut-o invitată pe regretata actriță a teatrului românesc Stela Popescu și colegul ei de scenă, Alexandru Arșinel.

După numai un an a început să aibă spectacole în afara țării, în Israel și Berlin, dar avea să lanseze și primul LP în anul 1989, fiind acompaniată de orchestra lui Ion Onoriu. Imediat după anul 1995 a început să semneze colaborări cu Sfinx Experience, Nicu Constantin și Loredana Groza.

De asemenea, Cornelia Catanga și-a continuat colaborările cu Nicolae Nițescu și Florica Roșioru. A fost întotdeauna o solistă care nu a dus lipsă de inspirație și care a avut un foarte mare succes pe scenele din țara noastră, cât și peste hotare.

Pe plan sentimental vedeta a fost căsătorită cu Aurel Pădureanu, la rândul său mare artist de muzică lăutărească, de care avea să se despartă în 2020 după 33 de ani în care au fost unul lângă celălalt. Regretata solistă spunea la vremea respectivă că nu a mai putut trece peste infidelitate.

„Vreau să vă spun că am avut o căsnicie fericită. În afara faptului că el are doi copii din prima căsnicie, cei 33 de ani petrecuți împreună au fost o frumusețe. Acum, eu dacă am de transmis ceva, vorbesc cu copilul.

M-am certat, ca fiecare. Dacă spune cineva că nu se ceartă într-o relație, nu există așa ceva”, declara regretata Cornelia Catanga în aprilie 2020.