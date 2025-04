Cine a fost cu adevărat Valentin Ceaușescu, fiul fostului dictator Nicolae Ceaușescu: „Securitatea era pe urmele lui! Îi asculta telefoanele”

. Andrei Vochin a povestit despre cel de-al 3-lea copil al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu, dezvăluind cum era acesta.

Detalii neștiute despre Valentin Ceaușescu. Cum era acesta în tinerețe

La mijlocul lunii martie 2025, marcând astfel o apariție rară, dar foarte spectaculoasă. Fiul cel mic al lui Nicolae Ceaușescu are o poveste de viață fascinantă.

ADVERTISEMENT

În direct la emisiunea „Oldies But Goldies”, Andrei Vochin a vorbit în detaliu despre Valentin Ceaușescu, pe care l-a deosebit de toți ceilalți membrii din familia sa.

„Era cumva altfel decât tot ce era în familia Ceaușescu”

„El era cumva altfel decât tot ce era în familia Ceaușescu. În sensul în care el s-a dus la școală, a făcut școală, a făcut Institutul de Fizică doi ani, după care, e adevărat cu ajutorul familiei, că nu pleca oricine pe vremea respectivă, se duce și face Imperial College la Londra de fizică, doi ani, după care se întoarce și se angajează la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele. Fiind acolo fizician la Institutul de Fizică Atomică.

ADVERTISEMENT

Nu a fost o beizadea, asta zic. El n-a avut nicio funcție oficială, culmea, până la congresul al 14-lea din noiembrie 89, când… Este ales, după toate insistențele părinților, membru supleant al Comitetului Politic!”, a spus inițial Andrei Vochin.

„Cred că se înțelegeau, dar nu aveau același anturaj, nu aveau aceleași găști, nu aveau aceleași preocupări”

„Crezi că el ar fi fost urmașul lui Ceaușescu?”, a intervenit moderatorul Horia Ivanovici. „Nici vorba. Urmașul lui Ceaușescu, dacă se continua, era Nicușor!”, a fost răspunsul lui Vochin.

ADVERTISEMENT

„Valentin cu Nicușor ce relații aveau?”, a mai întrebat moderatorul. „Relații de frați bune, nu pot să… Cred că se înțelegeau, dar nu aveau același anturaj, nu aveau aceleași găști, nu aveau aceleași preocupări.

ADVERTISEMENT

Nicușor Ceaușescu s-a implicat activ în politică. El a fost prim secretar la Sibiu și de asta se spunea că…”, a fost răspunsul lui Andrei Vochin.

„Telefoanele lui erau ascultate!”

„Deci înțeleg că lui Valentin nu îi plăcea puterea?”, a întrebat ulterior Horia Ivanovici. „Nu îi plăcea puterea. Ca să-ți dau un alt exemplu., după ce câștigă Cupa Campionilor Europeni, Steaua este cerută… Ceaușescu cere să vină toată echipa a doua, a treia zi la București, să-i premieze la Consiliul de Stat.

Ei bine, la acea ceremonie, Valentin Ceaușescu nu a fost prezent. El nu a vrut să se ducă. Acolo l-am întrebat, bun, dar totuși ați fost alături de echipă la Sevilla, pe tot parcursul respectiv și a zis, de ce să caut eu acolo? Pe mine trebuia să mă premieze cineva? Eu nu făcusem absolut nimic, doar că am fost un sprijin pentru ei, am fost alături de ei, m-am bucurat alături de ei.

Antrenorii, jucătorii, ce să caut eu acolo? În fine, chiar dacă era membru, adică era membru din familia primă de cerc numărul unu, securitatea era pe urmele lui. Telefoanele lui erau ascultate. Și în vremea respectivă!”, a spus oficialul FRF.

„I-au pus gardă personală la un moment dat și-a refuzat-o”

„Valentin Ceaușescu era ascultat de securitate?”, a mai întrebat Horia Ivanovici. „Da. Și mai grav din ce povestesc istoricii vremurilor respective, era și o chestiune de ordin personal, pentru că Valentin Ceaușescu s-a îndrăgostit la începutul anilor 80 de prima lui soție, care era fata unui cuplu în care doamna respectivă, doamna Borilă, era de origine evreiască. Și nu prea se accepta așa ceva.

Și atunci, dincolo de relație mamă-soacră, nu prea era bine văzută și prin prisma originilor nesănătoase, cum se spunea la vremea respectivă. Și pe tema asta se pare că telefoanele erau ascultate și pentru motivele astea. I-au pus gardă personală la un moment dat și-a refuzat-o. Mi-a spus că el nu știa că are gardă și când și-a dat seama că are gardă personală, le-a cerut să o retragă, că nu are nevoie de așa ceva!”, a spus Vochin.

„Era vorbitor de limba engleză. S-a dus la el și a zis bă nu faceți din astea”

„Gardă personală, actualii Secret Service, cum e SPP-ul acum”, a precizat moderatorul emisiunii. „Ceva de genul ăsta. Mă gândesc că din umbră cineva… Cineva tot avea grijă de el, dar să meargă după el și să așa nu…

Vorbea, era vorbitor de limba engleză dacă a studiat acolo și țin minte că mi-a povestit un episod cu Bumbescu dintr-un avion când se duceau la un meci. El în avion citea cărți și citea cărți în limba engleză de multe ori și de specialitate. Și ăștia au văzut cartea că e în limba engleză și au zis bă ăsta să dă mare cu noi aici că citește cărți în limbi străine, nu știu ce. Și omul când s-a ridicat de pe scaun să ducă până la toaletă la un moment dat și a pus semnul de la carte într-un anumit loc.

Și ăștia, fotbaliștii… au venit și i-au luat semnul de la carte și l-au pus vreo 50 de pagini mai încolo. Și au stat să uite la el, să vadă că a crezut că ăla stă cu cartea în față și doar ca să pozeze. Și Valentin a venit și a deschis din nou cartea, s-a uitat un pic așa și a dat seama, a căutat el niște pagini în spate unde și-a dat seama că a rămas și și-a dat seama că ei chicoteau în spate, jucătorii, și s-a dus la el și a zis bă nu faceți din astea că eu știu ce citesc aici, nu e întâmplare. Da, deci el a sprijinit Steaua la acel moment!”, a spus pe final Andrei Vochin la „Oldies But Goldies”.