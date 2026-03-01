Cine a fost, de fapt, Ali Khamenei, ayatollahul Iranului ucis de bombardamentele ordonate de Donald Trump. Ce sumă uluitoare le-a dat fotbaliștilor după prima victorie la Cupa Mondială și de ce le-a interzis medaliaților de la JO să dea mâna cu femeile

ADVERTISEMENT

Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în cursul zilei de sâmbătă la vârsta de 86 de ani în timpul atacului americano-israelian asupra Iranului ordonat de Donald Trump. Anunțul a fost făcut chiar de către liderul de la Casa Albă la câteva ore după începerea operațiunii militare, iar duminică dimineață informația a fost confirmată de presa de stat din Iran, dar și de regimul de la Teheran.

Cine a fost Ali Khamenei, liderul suprem din Iran ucis după atacurile americano-israeliene ordonate de Donald Trump

Khamenei a fost liderul suprem, religios, al Iranului cu începere din anul 1989, fiind bine cunoscut faptul că acest stat a fost în tot acest timp o teocrație. El l-a urmat în acest rol pe Ruhollah Khomeini, nimeni altul decât fondatorul Republicii Islamice Iraniene și primul ayatollah din această țară. Khamenei a ocupat funcții importante în stat chiar și înainte să devină liderul suprem de acolo.

Încă din timpul Revoluției Iraniene din 1979, moment în care s-a consemnat încheierea regimului șahului, a ajuns ministru al Apărării, iar ulterior a fost desemnat să supervizeze Corpul Gărzii Revoluționare Islamice până în 1981, când a fost ales președinte.

a fost un imamist Șiit Marja’, un personaj ultra-religios și ultra-conservator, care a făcut absolut tot ce a considerat că este nevoie, ordonând inclusiv crime în masă, pentru ca teocrația iraniană să nu își piardă privilegiile, chestiiune care iată că s-a întâmplat totuși în cele din urmă după această operațiune de mare amploare desfășurată de armatele americană și israeliană pe teritoriul acestei țări.

Cum a influențat Ali Khamenei sportul din Iran

Și bineînțeles că politica terorii impusă în toți acești ani în Iran a afectat foarte mult și sportul din această țară, în baza faptului că această activitate a fost considerată întotdeauna de către Khamenei doar o modalitate de propagandă a ideologiei sale, așa cum de altfel se întâmplă de obicei în toate dictaturile. Știm bine că a fost cazul inclusiv în România în timpul regimului Nicolae Ceaușescu.

Așadar, în primul rând, sportivele din au fost obligate în tot acest timp să poarte acel hijab tradițional în timpul competițiilor, aspect care bineînțeles că le împiedica în mod vizibil să își atingă potențialul maxim.

De asemenea, lor le-a fost întotdeauna interzis să dea mâna cu bărbații participanți la concursuri, într-un gest firesc de fair-play în tot restul lumii, în mod evident din motive de natură religioasă, dar și, probabil, prin prisma faptului că, după cum se știe foarte bine, femeile au fost tratate mereu de către regimul teocrat de la Teheran ca niște „ființe inferioare”.

De ce le-a interzis Khamenei sportivilor iranieni să dea mâna cu femei

Pe de altă parte, mai trebuie menționat aici și faptul că Ali Khamenei privea sportul de performanță inclusiv ca pe o „stimulare sexuală”, ceea ce era total de nedorit în viziunea sa religioasă. Relevantă în acest sens este o declarație făcută în mod public de fostul ayatollah la scurt timp după ce delegația Iranului a revenit în țară după Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra:

„Băieții noștri tineri să nu dea mâna cu femeile care își pun medalii în jurul gâtului. Noi nu facem nimic în afara convingerilor noastre religioase sau dacă nu ne promovează credința. Acesta este un semn de rezistență care există dintotdeauna în natura poporului iranian”.

Pentru a se asigura că aceste lucruri sunt respectate cu sfințenie, Khamenei a numit în funcție de președinte al Comitetului Olimpic Iranian unul dintre responsabilii cu securitatea din cadrul Gardienilor Revoluției Islamice, pe numele său Mahmoud Khosraviwafa. El a fost garda de corp personală a ayatollahului în anii ’80 și a ocupat funcția de la Comitetul Olimpic în ultimele trei decenii.

Cum folosea Ali Khamenei fotbalul ca instrument de propagandă împotriva statului Israel

De asemenea, sportivii iranieni în general au avut în tot acest timp parte de o restricție în raport cu toate disciplinele. Lor li s-a interzis pur și simplu să concureze împotriva israelienilor, din motive evidente, chestiune care, în mod clar, i-a împiedicat în multe situații din a avansa în competiții și chiar și din a intra de la bun început în concursuri.

Pe de altă parte însă, în paralel, atunci când totuși se întâmpla ca iranienii să se dueleze cu israelienii în diferite competiții sportive, întrucât nu aveau de ales prin prisma presiunii internaționale, Khamenei folosea de fiecare dată orice victorie ca pe o propagandă ideologică.

Un astfel de episod s-a petrecut 1983, atunci când, cu ocazia unui interviu televizat, a făcut referire la meciul de fotbal istoric pentru iranieni disputat pe data de 19 mai 1968, deci înainte de startul regimului teocrat, pe stadionul Amjadieh. Atunci, Iranul a învins Israelul cu scorul de 2-1.

„În acele zile eram un tânăr student în Teheran. Atmosfera generală din Teheran era împotriva echipei israeliene, iar după meci tot poporul și-a manifestat fericirea adusă de această victorie. Într-un taxi șoferul mi-a spus: ‘Ai văzut cum am marcat împotriva lor?’. Asta a arătat nemulțumirea față de cooperarea șahului cu Israelul”, a spus atunci Khamenei.

Prima uriașă oferită de Ali Khamenei după victoria Iranului în fața Țării Galilor la Cupa Mondială din 2022 din Qatar

Ali Khamenei a transformat naționala de fotbal a Iranului în echipa națională a Republicii Islamice, tocmai pentru a se folosi de eventualele performanțe pentru propagandă ideologică.

Această echipă este o prezență constantă la Cupa Mondială și de fiecare dată când s-a duelat acolo cu o reprezentativă a unei țări considerate „inamic doctrinar”, ayatollahul a simțit nevoia să îi motiveze suplimentar, din perspectivă financiară, pe jucători pentru a obține o victorie.

Cel mai cunoscut moment de acest gen este cel petrecut recent, cu ocazia Cupei Mondiale din 2022 din Qatar. Atunci, în Grupa B, din care au mai făcut parte Anglia și SUA, dușmani tradiționali, naționala iraniană, pregătită de Carlos Queiros, a învins Țara Galilor cu scorul de 2-0.

Fotbalistul arestat în Iran în timpul Cupei Mondiale din 2022 pe motiv de propagandă

Ulterior, cu ocazia unui discurs ținut în fața forțelor armate, Khamenei a anunțat o primă de câte 15.000 de dolari pentru fiecare jucător, ca recompensă pentru victoria istorică: „Jucătorii echipei naționale, ne-au încântat, sper ca și Dumnezeu să fie încântat”.

Pe de altă parte însă, la aceeași ediție de Cupă Mondială, s-a petrecut și un episod delicat pentru fotbaliștii iranieni. După ce aceștia au decis să nu cânte imnul național înainea meciului cu Anglia, Voria Ghafouri, un fotbalist important la acea vreme în țara sa, dar care nu a făcut atunci parte din lot, a fost arestat în Iran pentru „răspândirea propagandei împotriva statului”.