Cine a fost, de fapt, Chuck Norris și ce legături a avut cu lumea sportului. De 6 ori campion mondial, a inventat un stil propriu de karate

ADVERTISEMENT

Chuck Norris a murit în cursul zilei de vineri, 20 martie 2026, la vârsta de 86 de ani, pe care îi împlinise abia în urmă cu o săptămână. Joi seară el a fost internat în stare critică într-un spital din Hawaii, mai exact pe Insula Kauai, acolo unde el se antrena de ceva timp. În primă fază în presa internațională s-a scris că starea lui era una destul de bună și nu au fost oferite prea multe detalii referitoare la natura problemei medicale.

A murit Chuck Norris! Legendarul actor american a fost și un sportiv de excepție

Doar că după doar o zi a venit vestea trafică. , care pe lângă activitatea cinematografică a fost foarte prolific și ca scriitor, dar și ca sportiv de înalt nivel, având la un moment dat și anumite legături cu lumea politică din Statele Unite ale Americii. Printre altele, Chuck Norris a fost de șase ori campion mondial la karate, cele mai multe dintre aceste distincții fiind cucerite în anii ’60 și ’70, și chiar a inventat la un moment dat un stil propriu, denumit inclusiv în prezent după el, respectiv „Chun Kuk-Do”.

ADVERTISEMENT

De asemenea, în perioada amintită a primit la un moment dat titlul de „Luptătorul anului” din partea prestigioasei reviste Black Belt. Mai mult, în 1990 Chuck Norris a devenit primul sportiv din emisfera vestică decorat cu centura neagră 8 Dan în Tae Kwon Do. În plus, la vârsta de 75 de ani, a ajuns să obțină centura neagră 3 Dan la Jiu-Jitsu Brazilian, după o pregătire de nu mai puțin de 30 de ani în această disciplină, sub îndrumarea renumiților Jean Jacques Machado și David Dunn.

Activitatea din sportul de performanță l-a împins pe Chuck Norris la Hollywood

Această experiență extrem de vastă în sporturile de contact a contribuit semnificativ, și decisiv de altfel, în cariera impresionantă a lui Chuck Norris la Hollywood, unde el a devenit o adevărată legendă a filmelor de acțiune. Totul a pornit în baza legăturii sale personale stabilite în anii respectivi cu un alt personaj de legendă din această industrie, Bruce Lee. Așa a ajuns Chuck Norris să joace în celebra producție „Calea Dragonului”, iar ulterior și-a creat propriul drum în acest domeniu.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, aparițiile sale din aceste filme de mare succes l-au făcut pe Chuck Norris să ajungă și în centrul extrem de multor glume făcute pe internet de-a lungul timpului. De exemplu, întrucât el era practic imbatabil în scenele violente din filmele în care a jucat de-a lungul timpului,