Cine a fost, de fapt, mai bun: Hagi sau Dobrin? Ce a răspuns singurul antrenor care i-a pregătit pe amândoi

Tănase Dima, fostul mare tehnician, este mai puțin cunoscut de publicul tânăr al fotbalului românesc, însă rămâne un nume uriaș al sportului rege din țara noastră. Este singurul antrenor care i-a pregătit pe Nicolae Dobrin și Gheorghe Hagi, doi dintre cei mai mari jucători din istoria României.

Fostul antrenor Tănase Dima, născut în 1936, într-o familie de aromâni din Bulgaria, a crescut la Curtea de Argeș. Acesta a lucrat atât ca profesor, cât și ca antrenor de fotbal. A activat ani buni la FC Argeș, dar și la Sportul Studențesc sau la loturile de tineret ale României.

Este singurul antrenor care a avut șansa să lucreze atât cu doi dintre cei mai buni jucători de fotbal din țara noastră. Tănase Dima a prins, în calitate de tehnician, mai multe epoci ale sportului rege, iar poveștile lui sunt captivante. Acesta a fost invitat la emisiunea

Cine a fost mai bun – Hagi sau Dobrin? Răspunsul lui Tănase Dima

Ovidiu Ioanițoaia, moderatorul podcastului, l-a întrebat pe Tănase Dima care dintre a fost jucătorul de fotbal mai bun. Fostul antrenor nu a dat un răspuns concret, însă a precizat că ambii au strălucit în perioada în care i-a pregătit, pe unul la FC Argeș și pe celălalt la Sportul Studențesc.

„Aș vrea să vă spun următorul fapt. Și eu, și ei au avut șansa să fim împreună. Amândoi jucători de mare talent. Amândoi au fost creatori. Jucători care s-au impus. Vreau să spun ceva: talentul lor era evident. Se exprimau cu o ușurință ieșită din comun. Creau situații periculoase pentru adversari. Mai mult decât atât, datorită calităților lor, puneau în valoare echipa.

Hagi, prin driblingurile lui și prin pasele lui, crea situații iminente de gol. Unul a fost apreciat și numit Prințul din Trivale, celălalt Regele. Vorbim de jucători din perioade diferite. Am fost legat de viața și a unuia, și a celuilalt. Nu aș vrea să spun că l-am iubit mai tare pe Hagi pentru că este aromân ca mine. Ar trebui să spun că am avut grijă de amândoi la fel.

Eu am fost și lector la Facultatea din Pitești. Am avut grijă de băieți să facă studii. Dobrin a făcut Facultatea de Educație Fizică. Mai mult decât atât, era prezent la cursuri și la orele practice. A fost un moment în care Gicu a avut probleme. A refuzat convocarea la națională. Era vorba de o deplasare în Brazilia. A spus că nu poate merge cu avionul atât de mult. Federația a hotărât suspendarea lui”, a declarat Tănase Dima.