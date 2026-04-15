Cine a fost, de fapt, mai bun: Hagi sau Dobrin? Ce a răspuns singurul antrenor care i-a pregătit pe amândoi

Tănase Dima, singurul antrenor care i-a pregătit pe Dobrin și Hagi, a vorbit despre cei doi giganți ai fotbalului românesc și a oferit detalii inedite din cariera lor.
Alex Bodnariu
15.04.2026 | 19:45
Tănase Dima, fostul mare tehnician, este mai puțin cunoscut de publicul tânăr al fotbalului românesc, însă rămâne un nume uriaș al sportului rege din țara noastră. Este singurul antrenor care i-a pregătit pe Nicolae Dobrin și Gheorghe Hagi, doi dintre cei mai mari jucători din istoria României.

Fostul antrenor Tănase Dima, născut în 1936, într-o familie de aromâni din Bulgaria, a crescut la Curtea de Argeș. Acesta a lucrat atât ca profesor, cât și ca antrenor de fotbal. A activat ani buni la FC Argeș, dar și la Sportul Studențesc sau la loturile de tineret ale României.

Este singurul antrenor care a avut șansa să lucreze atât cu Gicu Dobrin, cât și cu Gheorghe Hagi, doi dintre cei mai buni jucători de fotbal din țara noastră. Tănase Dima a prins, în calitate de tehnician, mai multe epoci ale sportului rege, iar poveștile lui sunt captivante. Acesta a fost invitat la emisiunea Prietenii lui Ovidiu de la GSP.

Ovidiu Ioanițoaia, moderatorul podcastului, l-a întrebat pe Tănase Dima care dintre Gicu Dobrin și Gheorghe Hagi a fost jucătorul de fotbal mai bun. Fostul antrenor nu a dat un răspuns concret, însă a precizat că ambii au strălucit în perioada în care i-a pregătit, pe unul la FC Argeș și pe celălalt la Sportul Studențesc.

Aș vrea să vă spun următorul fapt. Și eu, și ei au avut șansa să fim împreună. Amândoi jucători de mare talent. Amândoi au fost creatori. Jucători care s-au impus. Vreau să spun ceva: talentul lor era evident. Se exprimau cu o ușurință ieșită din comun. Creau situații periculoase pentru adversari. Mai mult decât atât, datorită calităților lor, puneau în valoare echipa.

Hagi, prin driblingurile lui și prin pasele lui, crea situații iminente de gol. Unul a fost apreciat și numit Prințul din Trivale, celălalt Regele. Vorbim de jucători din perioade diferite. Am fost legat de viața și a unuia, și a celuilalt. Nu aș vrea să spun că l-am iubit mai tare pe Hagi pentru că este aromân ca mine. Ar trebui să spun că am avut grijă de amândoi la fel.

Eu am fost și lector la Facultatea din Pitești. Am avut grijă de băieți să facă studii. Dobrin a făcut Facultatea de Educație Fizică. Mai mult decât atât, era prezent la cursuri și la orele practice. A fost un moment în care Gicu a avut probleme. A refuzat convocarea la națională. Era vorba de o deplasare în Brazilia. A spus că nu poate merge cu avionul atât de mult. Federația a hotărât suspendarea lui”, a declarat Tănase Dima.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
