Cine a fost eliminat de la Chefi la Cuțite. Surpriză neplăcută pentru Chef Cătălin Scărlatescu

Surpriză neplăcută pentru Chef Cătălin Scărlătescu, după ce un concurent a fost eliminat de la Chefi la Cuțite, în ediția de duminică seară. Este cea de-a doua eliminare din sezonul 9 al show-ului culinar.

Luca Pintea este concurentul cre a părăsit emisiunea de la Antena 1 seara trecută, după ce farfuria lui a obținut doar 5 puncte la proba individuală. Preparatul său nu s-a ridicat deloc la așteptările chefilor, iar parcursul lui în competiție s-a oprit la cel de-al doilea battle.

Cu toate că nu a reușit să meagă mai departe, Luca este fericit că a ajuns până aici. Chef Scărlătescu a răbufnit seara trecută la adresa lui Alexandru Bădițoaia, „cuțitul de aur”, acuzându-l că nu i-a ajutat suficient de mult pe coechipierii săi.

Motivul pentru care preparatul lu Luca Pintea nu a fost pe placul juraților a fost carnea crudă, cu firișoare de sânge, o greșeală taxată dur de Cătălin Scărlătescu, care l-a luat la rost pe Alexandru Bădițoaia.

Cheful este de părere că un concurent care a primit „cuțitul de aur” trebuie să fie mult mai implicat atunci când este vorba de colegii lui și să nu-i lase să facă astfel de greșeli culinare.

„Ce v-am zis mă să vă uitați în farfuriile lor? Pe bune? V-am spus să vă uitați în farfurii. Pe tine cade tot, Alex. Ce e cu tine, băi băiatule? Cum vrei să câștigi când tu îl lași pe ăsta să plece cu pulpă de pui cu sânge?

Cuțitul de aur înseamnă că este mâna mea dreaptă. Când eu nu sunt acolo, el e la datorie că de aia e cuțit de aur (…) Îmi pare foarte rău, plec supărat acasă”, a răbufnit Chef Scărlătescu în ediția de duminică seară Chefi la Cuțite.

Colegii au fost foarte dezamăgiți de plecarea lui Luca Pintea, pentru că pierderea unui concurent este un moment greu pentru toată lumea. Luca este mulțumit că a ajuns până aici, chiar dacă nu a ajuns mai departe.

„Am participat la un concurs la care mulți visează să participe. Sunt mândru că am ajuns și până aici. M-a făcut mai puternic și mi-a adus o culoare în viață”, a declarat tânărul după ce a aflat vestea că va pleca din competiție.

Cine este Luca Pintea

În vârstă de 29 de ani, Luca Pintea nu a avut deloc o viață ușoară. După ce a picat examenul de capacitate, a început să lucreze la restaurante din țară și din străinătate, dar și pe vasul de croazieră.

Anturajul l-a făcut să ia decizii greșite și să consume substanțe interzise, ajungând să fie arestat de oamenii legii. Luca a ajuns să fie închis o lună și jumătate, însă acum este alt om.

„Am făcut polo. Am lucrat vreo două luni și jumătate pe vas. Am început să muncesc de pe la 16 ani, atunci am intrat în această meserie vrând nevrând. Am picat capacitatea și au fost două opțiuni: ori mă duc la Grivița la lăcătuș mecanic ori să mă duc la o școală cu profil de bucătărie sau de frizerie.

Mi-am ales bucătăria pentru că de la 7 ani fac omletă sâmbătă, duminica pe acasă. Asta era singura înclinație pe lângă sport. Am fost cuminte până la vârsta de 26-27 de ani. M-au pus să curăț cartofi în prima bucătărie în care am intrat și după două săptămâni de practică la acel restaurant l-au închis patronii.

Rămânând fără loc de practică… Mie-mi ardea de bagabonțeli. Am stat și am lucrat la ei timp de 4 ani (n.r. alt restaurant). După am zis să-mi iau tălpășița. Am primit o ofertă de la un prieten barman la Ibiza. Am ajuns acolo, două zile mi-am făcut viața, mi-au arătat băieții cum e plajă, și după am intrat în pâine la un restaurant din port din Ibiza.

Am lucrat timp de 7 luni. După am venit în țară, am stat 3 luni degeaba. Din cauza anturajului nepotrivit și a minții mele care era în altă parte la momentul ăla, m-am obișnuit să consum anumite stupefiante de risc și de mare risc”, a povestit Luca Pintea la Chefi la Cuțite.