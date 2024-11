Cine a fost Gabriel Cotabiță, artistul regretat de milioane de români. Puțină lume s-ar fi așteptat să aibă această meserie la bază

Vestea că a încetat din viață renumitul cântăreț Gabriel Cotabiță i-a întristat profund pe toți cei care i-au apreciat repertoriile. În urma artistului vor rămâne melodiile cu care a ajuns la inimile românilor, prestațiile incontestabile și o biografie pe care puțini i-o cunosc. Ce meserie avea la bază?

Scurtă biografie a lui Gabriel Cotabiță. Artistul a murit la 69 de ani

Gabriel Cotabiță era născut în 1955, într-o zi de 1 noiembrie, în Craiova. . Încă din copilărie și-a manifestat dorința de a cânta, frecventând cursurile Școlii Populare de Artă din orașul originar.

Pe parcurs, a decis să urmeze o facultate distinctă față de pasiunea sa, respectiv Facultatea de Electrotehnică din Craiova, iar după absolvire a profesat o perioadă ca inginer. Totuși, iubirea față de artă a fost mai mare, așa că, în timp, s-a orientat tot către muzică.

În anul 1975, Gabriel Cotabiță își vedea visul cu ochii și se lansa în muzica rock cu formația Redivivus, după care a colaborat o scurtă perioadă cu trupa Basorelief. În anul 1983 a devenit solistul Holograf, cu care a înregistrat albumul de debut al formației.

În anul 1986 a abandonat muzica rock după ce a participat la Festivalul Mamaia. Aici a creat o impresie bună cu o melodie compusă de Ionel Tudor. Nu a durat mult și solistul și-a format propria trupă, Vodevil, alături de care a avut o mulțime de turnee prin țară.

În 2002 , Gabriel Cotabiță a pus bazele VH2 împreună cu Mihai Pocorschi, fără a renunța o clipă la cariera solo. De asemenea, aflați că, după Revoluție, interpretul a mai fost director muzical și realizator de emisiuni la Tele 7abc și a îndeplinit funcția de director la Aldaco Film, prezentând o varietate de festivaluri muzicale.

Gabriel Cotabiță, tată de trei fete

În plan personal, în anul 1996, Gabriel Cotabiță s-a căsătorit cu Ioana Nagy, alături de care are trei fete, Aela și gemenele Eliza și Milena. Însă, după 19 ani, cântărețul a rupt mariajul de Ioana Nagy, iar în 2016 s-a căsătorit a doua oară cu Alina Gabriela Munteanu, mai tânără decât el cu 28 de ani.

Gabriel Cotabiță avea 69 de ani, împliniți în urmă cu câteva zile. , iar anunțul morții a fost făcut de bunul său prieten, dirijorul Ionel Tudor, într-o postare pe rețelele de socializare.

”Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzică pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători (Noapte albastră, Te rog, domnișoară, nu pleca, Și va mai trece-o noapte, Viață e un cazino, Să nu ne spunem adio, Poate că da, poate că nu etc)!

Am lansat împreună cu Joey de Alvaré primul CD din România! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uită! Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună!…Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumina!”,