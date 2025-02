Cine a fost Gene Hackman, actorul găsit mort alături de soție. Adorat de milioane de oameni, artistul a câștigat de două ori Oscarul

Gene Hackman a fost găsit fără viață pe 26 februarie 2025, la vârsta de 95 de ani, în locuința sa, alături de soție. Actorul a fost adorat de milioane de oameni și a câștigat Oscarul de două ori.

Cine a fost Gene Hackman, actorul care a fost găsit fără viață alături de soție

a fost confirmată de biroul șerifului din Santa Fe, New Mexico. Până acum, nu există indicii potrivit cărora ar fi vorba despre o moarte suspectă, conform polițiștilor. Cei doi soți au fost găsiți decedați alături de câinele lor, care era, de asemenea, fără suflare. Nu a fost stabilită, momentan, cauza decesului.

Gene Hackman a fost , cu o activitate de jumătate de secol în lumea filmului. De-a lungul carierei, a interpretat zeci de roluri cunoscute, precum cel al protagonistului Jimmy “Popeye” Doyle în “Filiera Franceză” (The French Connection).

Născut la 30 ianuarie 1930 la San Bernardino, California, a trecut printr-un divorț al părinților la doar 13 ani și a crescut fără tată. La 16 ani, a fugit de acasă și s-a înrolat în Marina SUA. Acolo a servit ca operator radio pentru patru ani și jumătate. A avut ocazia să modereze inclusiv emisiuni radio, iar de atunci și-a dat seama că i-ar plăcea o astfel de muncă.

Ulterior, Gene Hackman s-a înscris la Școala de Teatru Pasadena Playhouse. Acolo se considera că prestația lui, precum și cea a lui Dustin Hoffman, prietenul său, un alt actor celebru, erau cele mai slabe.

Cei doi nu au renunțat, însă, la visul lor. Au decis să se mute la New York, la școala de teatru a lui George Morrison. După puțin timp, Gene Hackman a devenit cunoscut pe Broadway. Filmul “Bonnie & Clyde”, în care a jucat rolul Buck Barrow, i-a adus o nominalizare la Oscar, la categoria cel mai bun actor în rol secundar.

Actorul a câștigat Oscarul de două ori

A fost nominalizat la Oscar și în 1971, pentru rolul din “N-am cântat niciodată pentru tata” (I Never Sang for My Father), însă nu a câștigat atunci.

Mai târziu, a reușit să obțină Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal, în 1972, datorită rolului din “Filiera Franceză”. A câștigat un Oscar din nou, în 1993, la categoria cel mai bun actor în rol secundar. Rolul din “Necruțătorul” (Unforgiven) i-a adus acest premiu.

Pentru filmele “Filiera Franceză” și “Necruțătorul”, actorul a câștigat și câte un premiu BAFTA și Golden Globe. În timpul carierei sale, a obținut mai multe nominalizări și premii pentru diverse roluri.

La începutul anilor 2000, actorul a decis să se retragă din lumea filmului după ce a suferit trei infarcturi. A rămas, însă, activ și după vârsta de 80 de ani. De asemenea, a publicat cinci cărți.

În 2012, în timp ce se plimba cu bicicleta, a fost lovit cu mașina de o femeie. A fost transportat la spital, însă nu a suferit răni grave la momentul respectiv.