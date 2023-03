Cine a fost însărcinat să salveze afacerea cu aprozare a lui Petre Daea. Numirile în conducerea Casei de Comerț Unirea

Anul trecut Guvernul Ciucă a decis să reînvie Casa de comerț Unirea, inițiativa falimentară a guvernului Dăncilă, promovată de Petre Daea și Liviu Dragnea, de înființare a unor aprozare de stat, cu un ajutor de stat de 100 de milioane de euro.

Noile numiri în Consiliul de Administrație de la Casa Unirea

La finalul lunii ianuarie Ministerul Agriculturii a numit noua conducere administrativă a Societății Naționale ”Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” SA. Astfel, noul președinte al CA, pe o perioadă interimară de patru luni, este Laurențiu Adrian Feodorov, fost consilier onorific în Ministerul Agriculturii, între martie și iulie, 2022.

Licențiat în economie la Universitatea Liberă din Republica Moldova (2014-2018), perioadă în care a fost angajat la Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, unde era responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, a lucrat apoi ca manager general la compania Masterclass Academy iar în 2019 a fost tehnician pentru sistemele de supraveghere video din Ministerul Educației. În același an 2019 face un curs de „competențe antreprenoriale” la Universitatea Ovidius din Constanța iar în anul 2022 începe un master în administrație publică la Universitatea Athenaeum din Capitală. Potrivit CV-ului acestuia, liceul l-a terminat la Tulcea în anul 1997, iar în anul 2012 a început să studieze turismul la Liceul Concord din Constanța, neprecizând dacă a terminat sau nu aceste studii.

Înainte să-și înceapă studiile, acesta a lucrat ca reprezentant comercial la o firmă ce vinde produse alimentare în Tulcea, între anii 2000 și 2003, iar apoi, până în anul 2009, a fost reprezentantul de vânzări al companiei Fraher, producător alimentar, în zona Constanța. Din 2009 până în 2012 a fost directorul comercial al firmei Avicola Nuntași.

În anul 2014, an în care își începe studiile în Republica Moldova, devine administrator la firma de it, IT&C Logistic Help, firmă deținută de soția acestuia, poziție pe care o ocupă în continuare. Firma are o cifră de afaceri de aproape 125.000 de euro, cu un profit de puțin peste 7.000 de euro în anul 2021 și circa 56 de contracte publice – de regulă pentru sume mici, precum vânzarea unor laptopuri pentru un liceu din Constanța. „Cinstit, loial și disciplinat, dând dovadă în toate împrejurările de o atitudine civilizată și corectă față de toate persoanele cu care vine în contact”, își descrie acesta activitatea în cadrul firmei.

Din anul 2019 devine administrator la o altă firmă, Achim Danube SRL, firmă de consultanță care în acel an a avut o cifră de afaceri de 120.000 de euro și un profit de 2.500 de euro, și care trei ani mai târziu ajungea la o cifră de afaceri de circa 50.000 de euro și un profit de 18.000 euro. Firma este deținută de soții Feodorov. Între anii 2018 și 2022 conduce Asociația Flag Dunărea Dobrogeană – un grup de acțiune locală pentru pescuit, parte din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime. După doi ani în care este consilier principal la Primăria Saraiu, ajunge la Ministerul Agriculturii.

Singura sa declarație de avere a fost depusă anul trecut, unde menționează că deține un teren intravilan de 450 mp în Constanța, achiziționat în 2020, plus alte două apartamente în același oraș, ambele de 59 mp, ambele cumpărate în 2021. Deși nu menționează depozite de economii, în anul 2021 acesta ia două credite pe cinci ani, de 160.000 de lei, și un altul de 273.000 de lei, scadent în 2043. Veniturile sale anul trecut au fost de 98.000 de lei, reprezentând indemnizație de creștere a copilului, iar soția sa a încasat 6.000 de lei de la societatea Achim și alți 70.000 de lei de la Asociația Flag Dunărea Dobrogeană.

În anul pentru un mandat de senator la Tulcea, însă fără succes.

Cine mai este în Consiliul de Administrație de la Casa Unirea

Din luna august a anului trecut, în CA al Casei Unirea a fost numit și Lucian Constantin Eșanu, consilier superior și șef serviciu în Ministerul Agriculturii începând cu anul 2012. Acesta și-a început cariera în administrația publică imediat după terminarea facultății, fiind consilier juridica la Direcția de Impozite și Taxe locale la Sectorul 3, iar apoi consilier juridic la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. În anul 2019 a fost numit, cu sprijinul PSD, subprefect al județului Suceava, după ieșirea ALDE de la guvernare.

La finalul lunii ianuarie a mai fost numit în CA și Silviu Andrei-Viorel, care din 2007 până în prezent se ocupă cu gestiunea patrimoniului Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV), acolo unde din 2012 este și doctorand. Între 2008 și 2016 a fost vice-președintele sindicatului Legum Star din Ialomița, iar între 2003 și 2016 a fost asociat unic la firma SC Silvex Minu, firmă pe numele soției acum, firmă care din 2017 până în 2021 a fost pe pierdere. În 2017 pierderile firmei erau de peste 60.000 de euro. În 2018, administratorul firmei, Andrei Marin este acuzat de evaziune fiscală, și în anul următor este condamnat la un an și patru luni de închisoare cu suspendare prin acord de recunoaștere a vinovăției, în prezent existând un proces civil între ANAF și firma Silvex Minu SRL.

Potrivit declarației de avere acesta deține un apartament în Capitală, bijuterii și icoane de 4.000 de euro și nu are depozite de economii semnificative. Potrivit documentului citat, între iunie 2021 și iunie 2022 singurele sale surse de venituri au fost salariul de la USAMV, 4.500 de lei, alți 500 de lei din activitatea de medic veterinar și alți 500 de lei din partea asociației de proprietari unde locuiește. Cu un venit lunar de 450 de lei, acesta a făcut în anul 2021 două credite scadente în 2024 și 2026 în valoare totală de 22.400 lei.

Tot la finalul lunii ianuarie în CA al Camerei de comerț Unirea au mai fost numiți Emilia Pașcu, decan la Facultatea de Management Turistic și Comercial a Universității Dimitrie Cantemir și Mihai Cristian Bogdan, fostul administrator al Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr.Pompei Samarian Călăraşi. În luna iulie acesta a fost numit administrator public al județului Călărași, unde coordonează activitatea celor trei unități medicale aflate în subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi. A devenit cunoscut presei naționale pentru modul succesul pe care l-a avut în administrarea spitalului județean, unde a reușit să atragă 40 de medici noi dintre care 35 au rămas pe post. Pensionat la 39 de ani din MApN, acesta este un apropiat al lui Vasile Iliuță, președintele PSD al CL.

Un nou director și un nou plan economic

Casa Unirea a fost înființată în 2018, , iar în paradigma vremii a întoarcerii către consumul intern, societatea își propunea să înființeze 60 de magazine cu produse alimentare românești și să reprezinte o concurență cu marii retaileri, care făceau obiectul criticilor autorităților de la acea dată. Ideea avea să fie un eșec de proporții, singurele magazine care aveau să fie deschise fiind un magazin în Capitală și o brânzărie în Sibiu, însă ambele au fost închise la scurt timp în condițiile în care statul român nu a plătit producătorii.

În anul 2019 firma avea pierderi de 1,4 milioane de euro și și-a încetat activitatea – acumulând pierderi în tot acest timp, plătind salarii și suportând alte costuri, până cu revenirea lui Petre Daea în fruntea Ministerului Agriculturii care a dus la capăt ideea reanimării Camerei de comerț Unirea. În aprilie 2022 Guvernul Ciucă anunța un sprijin de 100 de milioane de euro pentru acest proiect, însă noul director al societății Mariana Cotoi, a susținut că acești bani vor fi primiți doar dacă anul 2022 este încheiat pe profit.

Mariana Cotoi este fost inspector de specialitatea la Direcția Generală de Agricultură și Alimente Cluj, fost director la Avicola Cluj și, între 2019 și 2021, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Din 2014 până în 2019 a fost director la Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale Cluj, funcție la care a revenit în martie 2021 până în prezent. Din declarațiile acesteia, societatea are și un alt plan economic, urmând a funcționa mai mult ca o cooperativă agricolă de distribuție a produselor alimentare produse local. După primele șase săptămâni de la reluarea activității Mariana Cotoi preciza că societatea a livrat peste 150 de tone de legume şi fructe proaspete în reţelele a patru mari retaileri din România şi peste 20.000 de conserve, precizând că există contracte cadru încheiate cu peste 50 de cooperative și producători agricoli.

În urma acestui anunț, ministrul Daea declara în luna februarie, la doar patru luni de la reluarea activității, că societatea Unirea reușise să facă un profit de 1,5 milioane de lei în lunile decembrie și ianuarie. De altfel, în proiectul de buget pe anul 2022, Casa Unirea era trecută cu un profit de aproape un milion de lei, la o cifră de afaceri de 12,7 milioane. Pentru anul în curs bugetul alocat este de 2,1 milioane, mizând pe venituri de 19,14 milioane de lei. Din bugetul de 2,1 milioane de lei, 1,12 milioane de lei sunt alocate pentru salarii.