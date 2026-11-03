Cine a fost Jesús de Miguel, fotbalistul mort după o coliziune pe teren. Povestea sa de viață

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Meciul dintre CD Tenerife și FC Andorra, din etapa 12 a La Liga 2, 2-2, a adus unul dintre cele mai cutremurătoare momente ale acestui sezon. Jesus de Miguel, atacantul gazdelor, a fost transportat de urgență la spital după ce a fost lovit cu genunchiul în piept de portarul advers, Jesus Owono. . Deși nu a ajuns des în ”lumina reflectoarelor”, lasă în spate o carieră construită cu multă muncă.

Jesus de Miguel a jucat în ligile inferioare și a explodat în orașul românilor din Spania

Originar din Madrid, Jesus de Miguel a fost format în apropiere de capitala Spaniei, în academia lui Leganes. Vârful a făcut pasul la echipa secundă a trupei de pe Estadio Municipal de Butarque. Totuși, nu a impresionat staff-ul primei echipe și s-a despărțit de club. Jesus de Miguel a luat drumul ligilor inferioare, unde a evoluat, pentru scurte perioade, la echipe din Spania: CD Lugo Fuenlabrada, Inter de Madrid, CF Fuenlabrada, Union Adarve, Navalcarnero și Unionistas CF.

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Ajuns la 27 de ani, Jesus de Miguel a ajuns la Castellon, în schimbul a 145 de mii de euro. Jucătorul venit cu multă experiență în fotbalul mic din Spania și-a spus cuvântul la noua sa grupare. Ibericul a devenit un om de bază la Castellon, fiind o prezență constantă în primul ”11” al echipei. Jesus de Miguel a ajutat echipa să promoveze, de pe primul loc, în Segunda Division, în stagiunea 2023-2024. Mai mult, un an mai târziu, atacantul a pus umărul la salvarea lui Castellon de la retrogradare. Echipa a terminat pe locul 17 din 22.

Ibericul a uimit prin prezențele sale în tricoul lui Castellon. Pentru gruparea de pe arena SkyFi, a strâns 88 de prezențe, a marcat de 25 de ori și a oferit nouă pase decisive. De-a lungul șederii sale în Castilia, Jesus de Miguel a punctat împotriva mai multor echipe secunde cu renume din Spania: Real Madrid, Barcelona, Granada. Una dintre ”victimele” atacantului este chiar actuala echipă a lui Florin Andone, Atletico Baleares.

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Jesus de Miguel și-a pus amprenta la Tenerife

Evoluțiile sale consistente de la Castellon l-au adus în vizorul lui CD Tenerife. Echipa se afla, în acel moment, în a treia ligă spaniolă și țintea revenirea în Segunda Division. Astfel, Jesus de Miguel a devenit o variantă fiabilă pentru club, iar experiența sa în lupta pentru promovare și-a spus cuvântul. A fost primit cu brațele deschise de fanii lui Tenerife și a scris una dintre poveștile de succes ale clubului.

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Jesus de Miguel s-a simțit foarte bine la echipa insulară, iar începutul său pe Estadio Heliodoro Rodríguez López a fost de vis. După debutul în care a oferit două pase de gol, împotriva lui Guadalajara, 2-0, a urmat o serie de cinci meciuri consecutive în care a marcat. Astfel, după primele etape din campionat, atacantul era golgheter detașat, cu 7 reușite.

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Până la finalul stagiunii, a adunat 11 goluri și 7 pase decisive în 30 de meciuri. Mai mult, parcursul echipei a fost unul senzațional, terminând campionatul pe prima poziție, cu 76 de puncte. Tenerife nu a avut emoții în privința promovării, fiind la 11 lungimi în fața ocupantei locului secund, Celta Vigo B. Totuși, revenirea în La Liga 2 nu a fost de bun augur pentru Jesus de Miguel. Atacantul nu a reușit niciun gol în acest sezon, iar partida contra lui FC Andorra, 2-2, avea să îi aducă sfârșitul. Contactul cu Jesus Owono, din al șaptelea minut de prelungiri, avea să fie fatal.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife – Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews)

Spania este cutremurată după moartea lui Jesus de Miguel

La scurt timp după anunțul decesului său, mai multe personalități pentru Jesus de Miguel. Printre acestea se numără fostul baschetbalist din NBA, Pau Gasol, Gerard Pique, dar și mai mulți politicieni. Președintele Partidului Popular din Spania, Alberto Nunez Feijoo, a scris, pe : ”Ne alăturăm familiei, clubului și tuturor fanilor din Tenerife în durerea lor. Este o veste foarte tristă. Ne pare profund rău”.

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De asemenea, mai multe cluburi au ținut, înaintea startului sesiunii de antrenament, un moment de reculegere în memoria fostului atacant de la Tenerife. Cele mai mari echipe din Spania care au recurs la acest gest sunt Real Madrid, Sevilla, Girona și Levante. În tabăra lui Tenerife, fanii au mers la stadion pentru a lăsa flori și a aprinde candele în memoria lui Jesus de Miguel.