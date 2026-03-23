Cine a fost Leonid Radvinsky, patronul OnlyFans mort la doar 43 de ani. Averea uriaşă pe care a strâns-o după ce a cumpărat platforma

Leonid Radvinsky, platformei platformei de conţinut pentru adulţi OnlyFans, a murit la doar 43 de ani, după o lungă bătălie cu cancerul. Cu o carieră antreprenorială scurtă, dar intensă, Radvinsky rămâne în amintirea posterităţii ca fiind persoana care a relansat industria pornografiei, permițându-le creatorilor înscrişi pe platformă să perceapă taxe directe pentru conținutul lor.

Leonid Radvinsky este fondatorul MFC, una dintre cele mai platforme de divertisment pentru adulţi

Cunoscut drept o persoană discretă, cu rare apariţii publice şi zgârcit în a acorda interviuri, Leonid Radvinsky s-a născut în 1982 în Ucraina, la Odessa, dar familia sa a emigrat la Chicago încă pe vremea copilăriei sale, astfel că el a fost crescut şi educat în SUA. Şi-a făcut studiile superioare la Universitatea Northwestern (Illinois), unde a studiat economia, iar după absolvire a început să lucreze în domeniul afacerilor și tehnologiei internetului.

La începutul carierei sale, Radvinsky a lucrat la o serie de proiecte online, inclusiv în industria webcam-urilor. Este fondatorul platformei MyFreeCams (MFC), care a devenit una dintre cele mai faimoase din segmentul de conținut pentru adulți, fiind bazată pe transmisiuni video în direct. În 2004, numele său a apărut într-un proces împotriva Microsoft legat de spam, dar cazul a fost ulterior închis. În esență, Microsoft susținea că anumite servicii sau platforme legate de Radvinsky au fost folosite pentru a trimite reclame electronice masive către utilizatori fără consimțământul lor.

Platforma OnlyFans este evaluată la 5,5 miliarde dolari

O etapă cheie în cariera sa a fost achiziționarea, în 2018, a 75% din acțiunile companiei-mamă a OnlyFans, Fenix ​​​​International Ltd, de la antreprenorul britanic Tim Stockley. A fost momentul în care , dezvoltarea ca serviciu de abonament, inclusiv cu conținut pentru adulți, sporindu-i semnificativ popularitatea. Platforma a devenit deosebit de populară în timpul pandemiei, când un număr semnificativ de creatori de conținut s-au mutat online în căutarea unui venit stabil.

În ciuda succesului său financiar, platforma a fost în repetate rânduri în centrul criticilor privind moderarea conținutului, securitatea datelor și procesele judiciare, inclusiv cu acuzații privind folosirea de persoane speciale („chatters”) care să poată comunica cu utilizatorii în numele creatorilor de conţinut.

Potrivit datelor Bloomberg, Radvinsky era implicat în discuții pentru a vinde , într-o tranzacție în cadrul căreia platforma era evaluată la aproximativ 5,5 miliarde de dolari. Potrivit surselor, luna trecută negocierile se aflau încă în stadiu incipient şi se desfăşurau în privat.

Radvinsky a donat 5 milioane de dolari Ucrainei, la începutul invaziei ruse

OnlyFans percepe un comision de 20% din abonamente și vânzări şi, conform cifrelor disponibile, în 2024 avea peste 4,6 milioane de creatori de conţinut și 377 de milioane de fani, cu venituri de 1,4 miliarde de dolari. Potrivit Forbes, averea netă a lui Radvinsky este estimată la 4,7 miliarde de dolari americani, asta în condiţiile în care el a întrat în posesia OnlyFans, în 2018, cu un capital inițial de 10.000 de lire sterline (aproximativ 11.570 de euro).

Pe lângă calitatea sa de proprietar al OnlyFans și în ciuda informaţiilor limitate cu privire la viața sa personală, Radvinsky era cunoscut pentru actele sale filantropice, multe dintre ele concentrându-se pe sprijinirea pacienților bolnavi de cancer și a cercetărilor științifice în acest domeniu. De asemenea, el a donat 5 milioane de dolari Ucrainei în 2022, când a început războiul cu Rusia.