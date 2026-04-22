Cine a fost marele absent de la cununia Andreei Bălan cu Victor Cornea. ”I-am refuzat invitația”

Andreea Bălan și Victor Cornea au luat pe toată lumea prin surprindere când au ajuns în fața ofițerului de la starea civilă. Cuplul a semnat actele pe data de 20 aprilie. Iată cine a fost marele absent de la cununia celor doi parteneri care urmează să-și unească destinele în Biserică în luna mai.

Artistul care nu a fost la cununia dintre Andreea Bălan și Victor Cornea

, dar au avut aproape familia și numeroase persoane dragi. Andreea Bălan și alesul inimii sale, Victor Cornea, au radiat de fericire. Ei au ales ținute elegante în ziua în care au ajuns la starea civilă. Imaginile de la eveniment sunt mărturie a faptului că au făcut acest pas uriaș în relația lor, .

Frumoasa blondină și jucătorul de tenis au avut parte de momente speciale, dar din păcate au fost și oameni care au lipsit. Fosta colegă de trupă a cântăreței, Andreea Antonescu, nu s-a regăsit deloc în fotografiile de la cununia civilă. Bruneta locuiește peste Ocean și cel mai probabil nu a reușit să ajungă la timp.

Legătura celor două vedete s-a răcit destul de mult în ultimii ani. Nu mai vorbesc după ce au filmat pentru reality show-ul Asia Express. Aurelian Temișan a fost marele absent de la ceremonia cuplului, actorul recunoscând că nu a putut să onoreze invitația din cauza programului său. Avea deja stabilit un spectacol la Craiova.

„I-am refuzat invitația. Din păcate, noi aveam spectacolul deja pus la vânzare la Craiova, am avut Scrisoarea pierdută. Programul nu ne-a permis”, a explicat Aurelian Temișan legat de cununia civilă dintre Andreea Bălan și Victor Cornea, pentru .

Andreea Bălan – Victor Cornea, soț și soție

Aurelian Temișan nu doar că a lipsit de la cununia care s-a desfășurat în Capitală, dar a venit și cu o informație neașteptată. Juratul emisiunii Te cunosc de undeva este nașul de căsătorie al frumoasei Andreea Bălan cu fostul soț, George Burcea. În plus, cei doi au o relație de prietenie care durează de foarte mulți ani.

„Eu am spus că nu cred că ne va mai alege să fim tot noi nași, dar dacă i-ar fi propus Monicăi cu siguranță ar fi spus da. Cu mine ar fi avut loc o negociere, dar nu a venit această propunere. Poate fi cu noroc din prima, poate să nu fie cu noroc nici din a cincea.

E chestie doar de compatibilitatea dintre ei. Mi se pare că au avut timp să se cunoască destul de bine și dacă fac pasul ăsta înseamnă că sunt amândoi foarte maturi. Îmi place de el pentru că, în primul rând, el deja are un copil mare. Deci știe ce înseamnă.

Fetițele se vede că sunt efectiv înnebunite după el. Andreea, din ce am stat de vorbă cu ea, se înțelege cu el cum nu s-a înțeles cu nimeni până acum. Despre asta e vorba când vorbim de armonie”, a completat Aurelian Temișan, mai arată sursa citată anterior.