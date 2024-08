Cine a fost omul meciului pentru FCSB la Praga? Șumudică a răspuns instant: „Iertați-mă, dar vă dau doi”

Marius Șumudică este de părere că FCSB este dependentă de cuplul de fundași centrali, Joyskim Dawa și Siyabonga Ngezana, dovadă fiind evoluția acestora din meciul cu Sparta Praga, încheiat 1-1.

Marius Șumudică este încântat de evoluțiile lui Joyskim Dawa și Siyabonga Ngezana

FCSB a obținut o remiză cu Sparta Praga, 1-1, în primul meci al turului 3 preliminar UEFA Champions League. Golul roș-albaștrilor a fost marcat de Joyskim Dawa, care s-a înălțat peste toată apărarea adversă și a înscris cu o lovitură de cap.

Însă, Marius Șumudică a remarcat, că pe lângă gol, stoperul camerunez a avut o evoluție ireproșabilă, fiind acompaniat perfect de colegul său din centrul defensivei, Siyabonga Ngezana.

Totodată, analistul FANATIK a avertizat că , din cauza cumului de cartonașe galbene, va fi o problemă pa care cuplul Elias Charalambous și Mihai Pintilii trebuie să o rezolve eficient.

„Îți dau doi, nu te supăra pe mine: perechea de fundași centrali. Pentru mine, Dawa, nu numai că marchează. E o pierde mare acum că nu joacă. Crește de la meci la meci. El și Ngezana sunt doi jucători care sunt indispensabili celor de la FCSB.

Eu cred că va intra Chiricheș. Niciodată Lixandru fundaș central nu are cum să fie peste Chiricheș. În primul rând, tu pierzi la talie. Ai văzut unde ne-au dominat? Ce au făcut la out-uri, la cornere? FCSB a avut mult mai multe cornere decât Sparta Praga. Asta contează enorm în deplasare.

Este o pierdere uriașă Dawa. Meciul oricum va fi greu. Pierzi din talie. Ei ce jucători de talie au? Rămâi doar cu Ngezana și Miculescu dacă își revine. Că am văzut că a ieșit cu probleme medicale. Plus că Dawa are atacuri controlate, a început să câștige, să anticipeze. Împreună cu Ngezana sunt cei mai buni fundași centrali din România.

Dar aici ai nevoie de experiența lui Chiricheș. Chiricheș este un jucător care, chiar dacă mai vrea să facă o floricică, el știe foarte bine jocul. Nu poți să îmi spui că din postura de fundaș central Lixandru este peste Chiricheș. Eu dacă aș fi antrenor l-aș alege pe Chiricheș”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Vlad Chiricheș, alesul lui Gigi Becali pentru returul cu Sparta Praga

Între timp, Gigi Becali a anunțat că . Mai mult, pentru a-l integra în atmosfera jocului, patronul de la FCSB a precizat că apărătorul în vârstă de 34 de ani va evolua o repriză și în meciul de vineri, 7 august, cu Farul Constanța.

„Poate a făcut Dumnezeu așa. Poate e mai bun Chiricheș, nu? O să joace acum o repriză să vedem, să aibă… Poate e mai bun Chiricheș. Altfel se concentrează și el”, a declarat Gigi Becali, în conversația cu jurnaliștii din fața domeniului de pe Aleea Ion Alexandru.

