Cine a fost premierul care a acordat trofeul primei ediții a Cupei României. A apărut într-o ipostază spectaculoasă alături de Ion Luca Caragiale și George Coșbuc

De-a lungul istoriei de aproape un secol a Cupei României, trofeul a fost acordat învingătoarei de diferite personalități din fruntea statului. Cine a fost premierul României care, în sezonul 1933 – 1934, a urcat la tribuna stadionului ONEF (fostul Republicii din București) pentru a înmâna trofeul celor de la Ripensia Timișoara, după finala câștigată categoric contra lui U Cluj.

Cine a acordat trofeul primei ediții a Cupei României

În urmă cu 92 de ani, Stadionul ONEF (Oficiul Național de Educație Fizică, devenit mai târziu ANEF – Academia Națională de Educație Fizică) găzduia prima finală din Cupa României. La fluierul arbitrului bucureștean Denis Xifando, Ripensia Timișoara dădea piept cu Universitatea Cluj. Avea să fie un veritabil galop de sănătate pentru bănățeni, care s-au impus cu 5-0. Au marcat atunci Dobay (18′, 20′), Bindea (41′, 85′) și Schwartz (48′).

În emisiunea ”Oldies but Goldies” de la FANATIK, una dedicată celor mai importante evenimente, performanțe și performeri din sportul românesc din toate timpurile, Cristi Coste și Andrei Vochin încă de la începuturile sale. Nu putea lipsi din rememorări acest subiect legat de prima finală din istoria Cupei, Ripensia – U Cluj.

finalei, Ripensia Timișoara, a primit trofeul de la prim-ministrul României. E vorba de o personalitate marcantă a politicii românești de la acea vreme, Alexandru Vaida-Voevod (1872-1950). Trofeul i-a fost înmânat atunci căpitanului timișorenilor, Silviu Bindea.

Cine a fost Alexandru Vaida-Voevod și în ce ipostază spectaculoasă a apărut alături de ”clasicii” Ion Luca Caragiale și George Coșbuc

La ”Oldies but Goldies” a fost prezentată și o imagine de colecție în care apar, alături de Alexandru Vaida-Voevod, și doi titani ai literaturii române, Ion Luca Caragiale și George Coșbuc. ”Iată-l aici într-o poză de epocă (n.r. pe Vaida-Voevod). În dreapta este Caragiale și în stânga este Coșbuc. Și mai e și doamna Vaida Voevod. Și încă un medic tot în partea stângă. De ce? Pentru că Vaida Voevod fusese medic. Poza asta este de la Carlsbad. Acolo, el activa în 1911 ca medic medic balneolog. E Karlovy Vary, fosta Cehoslovacia. Îi zicea Carlsbad la vremea respectivă”, spune Andrei Vochin.

Născut pe 27 februarie 1872, Alexandru Vaida-Voevod a fost nu doar un celebru om politic, ci și un medic și un publicist renumit. S-a remarcat ca unul dintre liderii de seamă ai Partidului Național Român din Transilvania, apoi al Partidului Național Țărănesc. Vaida-Voevod a s-a afirmat politic în anturajul arhiducelui Franz Ferdinand.

După 1918, odată cu Unirea Transilvaniei cu România și fuziunea naționalilor transilvăneni cu țărăniștii din Vechiul Regat, politicianul s-a numărat printre liderii marcanți ai noului Partid Național Țărănesc. Dacă ne uităm la activitatea politică a acestuia, trebuie să spunem că Alexandru Vaida-Voevod a ocupat timp de trei mandate funcția de premier al României. S-a mai aflat și la conducerea Ministerului de Interne și a Ministerului de Externe.

A încetat din viață în 1950, la vârsta de 78 de ani. ”După 1945, când vin pe comuniștii la putere, îl arestează, îi dau arest la domiciliu la un moment dat și după încă cinci ani încetează din viață în locuința lui de la Sibiu. Asta a fost povestea primei primei Cupe a României, din 1934”, mai punctează Vochin.

Care este relația de rudenie dintre Alexandru Vaida-Voevod și ”Seniorul” Corneliu Coposu

Andrei Vochin a mai dezvăluit, la ”Oldies but Goldies”, faptul că vărul lui Alexandru Vaida Voievod, Gavril, care era preot, a fost bunicul mamei lui Corneliu Coposu. ”Deci practic se trage dintr-o familie de țărani din tată în fiu, să zic așa, deși el a a părăsit partidul la un moment dat și a făcut o mișcare mișcare proprie”, mai spune jurnalistul.