Sport

Cine a fost premierul care a acordat trofeul primei ediții a Cupei României. A apărut într-o ipostază spectaculoasă alături de Ion Luca Caragiale și George Coșbuc

Trofeul primei ediții a Cupei României, din 1934, intrat în posesia celor de la Ripensia Timișoara, a fost acordat învingătoarei de către o personalitate marcantă. Cine a fost premierul țării care a avut această onoare.
Adrian Baciu
13.05.2026 | 14:15
Cine a fost premierul care a acordat trofeul primei editii a Cupei Romaniei A aparut intro ipostaza spectaculoasa alaturi de Ion Luca Caragiale si George Cosbuc
EXCLUSIV FANATIK
Cine a fost Alexandru Vaida-Voevod, politicianul care a acordat trofeul primei ediții a Cupei României. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

De-a lungul istoriei de aproape un secol a Cupei României, trofeul a fost acordat învingătoarei de diferite personalități din fruntea statului. Cine a fost premierul României care, în sezonul 1933 – 1934, a urcat la tribuna stadionului ONEF (fostul Republicii din București) pentru a înmâna trofeul celor de la Ripensia Timișoara, după finala câștigată categoric contra lui U Cluj.

Cine a acordat trofeul primei ediții a Cupei României

În urmă cu 92 de ani, Stadionul ONEF (Oficiul Național de Educație Fizică, devenit mai târziu ANEF – Academia Națională de Educație Fizică) găzduia prima finală din Cupa României. La fluierul arbitrului bucureștean Denis Xifando, Ripensia Timișoara dădea piept cu Universitatea Cluj. Avea să fie un veritabil galop de sănătate pentru bănățeni, care s-au impus cu 5-0. Au marcat atunci Dobay (18′, 20′), Bindea (41′, 85′) și Schwartz (48′).

ADVERTISEMENT

În emisiunea ”Oldies but Goldies” de la FANATIK, una dedicată celor mai importante evenimente, performanțe și performeri din sportul românesc din toate timpurile, Cristi Coste și Andrei Vochin au vorbit despre ceea ce a însemnat Cupa României încă de la începuturile sale. Nu putea lipsi din rememorări acest subiect legat de prima finală din istoria Cupei, Ripensia – U Cluj.

Andrei Vochin a ținut să amintească faptul că învingătoarea finalei, Ripensia Timișoara, a primit trofeul de la prim-ministrul României. E vorba de o personalitate marcantă a politicii românești de la acea vreme, Alexandru Vaida-Voevod (1872-1950). Trofeul i-a fost înmânat atunci căpitanului timișorenilor, Silviu Bindea.

ADVERTISEMENT
Mesajul Alexandrei Căpitănescu, înainte de a doua semifinală Eurovision.
Digi24.ro
Mesajul Alexandrei Căpitănescu, înainte de a doua semifinală Eurovision.

Cine a fost Alexandru Vaida-Voevod și în ce ipostază spectaculoasă a apărut alături de ”clasicii” Ion Luca Caragiale și George Coșbuc

La ”Oldies but Goldies” a fost prezentată și o imagine de colecție în care apar, alături de Alexandru Vaida-Voevod, și doi titani ai literaturii române, Ion Luca Caragiale și George Coșbuc. ”Iată-l aici într-o poză de epocă (n.r. pe Vaida-Voevod). În dreapta este Caragiale și în stânga este Coșbuc. Și mai e și doamna Vaida Voevod. Și încă un medic tot în partea stângă. De ce? Pentru că Vaida Voevod fusese medic. Poza asta este de la Carlsbad. Acolo, el activa în 1911 ca medic medic balneolog. E Karlovy Vary, fosta Cehoslovacia. Îi zicea Carlsbad la vremea respectivă”, spune Andrei Vochin.

ADVERTISEMENT
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
Digisport.ro
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”

Născut pe  27 februarie 1872, Alexandru Vaida-Voevod a fost nu doar un celebru om politic, ci și un medic și un publicist renumit. S-a remarcat ca unul dintre liderii de seamă ai Partidului Național Român din Transilvania, apoi al Partidului Național Țărănesc. Vaida-Voevod a s-a afirmat politic în anturajul arhiducelui Franz Ferdinand.

ADVERTISEMENT

După 1918, odată cu Unirea Transilvaniei cu România și fuziunea naționalilor transilvăneni cu țărăniștii din Vechiul Regat, politicianul s-a numărat printre liderii marcanți ai noului Partid Național Țărănesc. Dacă ne uităm la activitatea politică a acestuia, trebuie să spunem că Alexandru Vaida-Voevod a ocupat timp de trei mandate funcția de premier al României. S-a mai aflat și la conducerea Ministerului de Interne și a Ministerului de Externe.

A încetat din viață în 1950, la vârsta de 78 de ani. ”După 1945, când vin pe comuniștii la putere, îl arestează, îi dau arest la domiciliu la un moment dat și după încă cinci ani încetează din viață în locuința lui de la Sibiu. Asta a fost povestea primei primei Cupe a României, din 1934”, mai punctează Vochin.

ADVERTISEMENT

Care este relația de rudenie dintre Alexandru Vaida-Voevod și ”Seniorul” Corneliu Coposu

Andrei Vochin a mai dezvăluit, la ”Oldies but Goldies”, faptul că vărul lui Alexandru Vaida Voievod, Gavril, care era preot, a fost bunicul mamei lui Corneliu Coposu. ”Deci practic se trage dintr-o familie de țărani din tată în fiu, să zic așa, deși el a a părăsit partidul la un moment dat și a făcut o mișcare mișcare proprie”, mai spune jurnalistul.

Cine a fost premierul care a acordat trofeul primei ediții a Cupei României. A apărut într-o ipostază spectaculoasă alături de Ion Luca Caragiale și George Coșbuc

U Cluj – Universitatea Craiova, live video în finala Cupei României Betano. Toate...
Fanatik
U Cluj – Universitatea Craiova, live video în finala Cupei României Betano. Toate detaliile despre partida de la Sibiu
Florentino Perez, în război total cu presa din Spania! Acuzat de sexism, președintele...
Fanatik
Florentino Perez, în război total cu presa din Spania! Acuzat de sexism, președintele lui Real Madrid a fost amenințat de un jurnalist: „Am înregistrări cu el”
Marco Materazzi, cuvinte uriașe pentru Cristi Chivu înainte de finala Cupei Italiei: „Există...
Fanatik
Marco Materazzi, cuvinte uriașe pentru Cristi Chivu înainte de finala Cupei Italiei: „Există ceva anume la el. Nimeni nu te poate învăța asta”
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
'N-a avut voie să antreneze în România!' Cristi Chivu, umilit la negocieri: 'Mi-a...
iamsport.ro
'N-a avut voie să antreneze în România!' Cristi Chivu, umilit la negocieri: 'Mi-a spus mie Mircea Lucescu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!