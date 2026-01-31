Cine a fost primul fotbalist român care a jucat pentru AS Roma. ”A fost extrădat” din România cu o lună înainte să vină comuniștii la putere

ADVERTISEMENT

Cristian Chivu și Bogdan Lobonț sunt, fără îndoială, printre cei mai cunoscuți români care au jucat pentru AS Roma. Primul fotbalist din țară care a ajuns la galonata echipă din ”Cetatea Eternă” vine însă din secolul trecut. Despre ce sportiv este vorba.

Un rapidist, primul fotbalist român care a evoluat pentru AS Roma

În emisiunea ”Oldies But Goldies” dedicată derby-ului de tradiție din SuperLiga dintre Rapid și U Cluj, Horia Ivanovici și Andrei Vochin au depănat amintiri din cele mai vechi timpuri. A fost o incursiune până în preajma celui de-al Doilea Război Mondial.

Spre finalul anilor ’40, în străinătate în perioada comunistă timpurie (cea de după 1947-1948). E vorba de Florian Radu, legitimat și om de bază la Rapid București. Atacantul avea să ajungă în Italia după un meci de pomină din țară: o finală a Cupei României încheiată cu victoria echipei sale, scor 7-1, cu U Cluj. De altfel, Radu a marcat primul gol al disputei.

„Cea mai mare diferență de scor dintre cele două echipe a fost înregistrată în 1942, într-o finală de Cupă. Atunci, Rapidul a câștigat cu 7-1 (1-0). Este o poveste interesantă aici, că primul gol al Rapidului a fost marcat de Florian Radu. Acesta avea să devină primul fotbalist român care a jucat în tricoul lui AS Roma”, povestește Andrei Vochin.

Florian Radu, ”a fost extrădat” din România cu o lună înainte să vină comuniștii la putere

Finala memorabilă de Cupa României avusese loc pe 9 august 1942. La 5 ani distanță, în 1947, acest Florian Radu a avut inspirația de a face o cerere de transfer. Actul avea o denumire extrem de interesantă ”cerere de extrădare”.

Spre norocul său, Radu ”a fost extrădat” din România. S-a întâmplat exact cu o lună înainte să vină comuniștii la putere. Sportivul a ajuns în vestul Europei, în Italia, departe de o țară căzută pentru decenii în ”ghearele” regimului de tristă amintire.

”În 1947 erau schimbări majore în România. Rușii ne aduseseră comunismul aici, instauraseră în mod abuziv Guvernul Petru Groza. Regele încă nu plecase din țară, că avea să abdice pe 30 decembrie 1947. Iar în noiembrie 1947, acest băiat, Florian Radu, face cerere să se transfere în străinătate. I se aprobă cererea de, așa se numea pe vremea respectivă, de extrădare.

Adică a plecat cu acte în regulă, dar a fost extrădat. Astfel încât s-a salvat cu o lună înainte de instaurarea totală a comunismului în România și a putut să rămână acolo. Nu a jucat foarte mult. Are 5 meciuri. Apoi și-a făcut cariera în Italia. A mai jucat la Cosenza”, mai spune Vochin în ”Oldies But Goldies”.

Cine a fost Florian Radu. Un singur meci a jucat la naționala României

Florian Radu s-a născut pe 8 aprilie 1920, București, România. A încetat din viață pe 10 noiembrie 1991 (la 71 de ani). Cariera acestuia s-a derulat în mare parte în România. A fost jucător important la Rapid București. A câștigat cu feroviarii trei Cupe ale României consecutive în anii 1939–1941/1942). A mai jucat și la CFR București.

A ajuns apoi la AS Roma, după ce a fugit de regimul comunist din România. A bifat aici doar 5 meciuri oficiale în Serie A și a marcat 2 goluri. După un sezon la Roma a ajuns la echipe mai mici precum Cosenza (1949-1950) și Marsala (1950-1951).

Istoria îl reține ca fiind primul fotbalist român care a jucat în străinătate în perioada comunistă timpurie. Cariera sa internațională a fost scurtă, dar cu mare însemnătate pentru fotbalul românesc.

După el, în perioada contemporană, au urmat alți români la Roma. și Bogdan Lobonț au fost numele de referință. Au mai cochetat cu Roma și Adrian Piț sau Adrian Stoian. Florian Radu rămâne însă primul și deschizătorul drumului.

Interesant este faptul că Radu a jucat un singur meci pentru naționala României. S-a întâmplat pe 11 octombrie 1942, un amical, 2-2 cu Croația. Selecționer era atunci Ion Lăpușneanu. Acesta l-a folosit pe Radu pe toată durata partidei. Acesta a și marcat un gol.