Cine a fost primul român care a evoluat pentru Dinamo Kiev. Puțini fani ai fotbalului știu să răspundă

, după ce Adrian Mititelu a acceptat să îl cedeze pe atacant în schimbul a 2.000.000 de euro plus bonusuri. Internaționlul moldovean scapă din Liga 3, de la FCU Craiova, și va juca în campionatul Ucrainei și în Conference League. O mutare totuși surprinzătoare, dacă ținem cont că .

ADVERTISEMENT

Cine a fost, de fapt, Abraham Gorenstein

În ultimele decenii, Ucraina a fost o destinație frecventată și de mai mulți fotbaliști români. Din 2002, de când Dinamo Kiev este patronată de frații Surkis, la formația din capitala Ucrainei au jucat Florin Cernat, Tiberiu Ghioane, Cristi Irimia și Tudor Băluță. Dar puțină lume știe care este, de fapt, primul fotbalist român care a evoluat pentru Dinamo Kiev. Este vorba despre Abraham Gorenstein, născut în 1920 la Noua Suliță, oraș care în prezent este teritoriu ucrinean, în regiunea Cernăuți, și se numește Novoselîțea.

Abraham Gornestein este născut într-o familie de evrei, comunitate importantă în regiunea Cernăuți la acea vreme. Cariera de fotbalist și-a început-o într-o perioadă foarte grea, în special pentru evrei, care erau victimele deportărilor în masă. În Al Doilea Război Mondial, România, ca aliat al Germaniei naziste, s-a luptat cu URSS pentru controlul regiunii Cernăuți. În acest context, Abraham Gorenstein semna cu Dinamo Kiev în 1941.

ADVERTISEMENT

Pe ce post a evoluat Abraham Gorenstein

În ciuda faptului că avea doar 1,70 metri, Abraham Gorenstein a jucat pe postul de portar. Ceva de neimaginat în fotbalul modern. Totuși, Gornestein a fost chiar foarte apreciat ca portar, în special pentru reflexele sale. După ce regiunea Cernăuți devenea oficial parte din URSS, mulți români aveau să fie deportați. Familia lui Gorenstein a căutat refugiul. Aceștia au profitat de cetățenia română și ajungeau la București.

În 1944, Abrham Gorenstein semna cu Maccabi București, club al comunității evreiești din Capitala României. Maccabi avea să își schimbe denumirea în Ciocanul București, echipă care în 1948 îi lăsa locul lui Dinamo București. Gorenstein a fost antrenat la Maccabi București de celebrul Bela Gutmann, cel despre care se spune că a blestemat-o pe Benfica să nu mai câștige niciun trofeu european după ce se despărțea de lusitani.

ADVERTISEMENT

Carieră Abraham Gorenstein

În ceea ce-l privește pe Abraham Gorenstein. acesta nu a apucat să joace pentru Dinamo. A plecat în Franța la finalul sezonului 1947-1948, ultimul de existență pentru Ciocanul, înainte de a fi desființată și de a lăsa locul lui Dinamo București. Abraham Gorenstein semna în 1948 cu Sete FC, în Franța. Sete este un oraș în sudul Franței, port la Marea Mediterană, aproape de Montpellier.

ADVERTISEMENT

După un sezon la Sete, Abraham Gorenstein, pleca la un alt club din Franța, unul mult mai cunoscut în prezent. Este vorba despre Lyon, echipă pentru care Gornestein a evoluat în sezonul 1949-1950. După un an la Lyon, Gorenstein se întorcea la Sete, unde a mai jucat încă un sezon. În 1951, Abraham Gornestein pleca în Columbia, unde a jucat la Once Caldas.

Țările în care a jucat fotbal Abraham Gorenstein

Viața lui Abraham Gorenstein, care a murit în 1998, la 78 de ani, a fost cu adevărat demnă de un scenariu de film. Ca evreu, viața pentru el nu a fost deloc ușoară în perioada interbelică și mai ales în timpul celui de Al Doilea Război Mondial, ba chiar și în primii ani după. În plus, Gorenstein s-a născut în Cernăuți, o zonă care avea să treacă de la România la URSS, iar românii din zonă au avut parte de multe greutăți.

ADVERTISEMENT

Cariera lui Abraham Gorenstein, care a debutat la Dinamo Kiev, a fost una chiar impresionantă, mai ales în condițiile dificile în care a trăit. Portarul de doar 1,70 a început fotbalul în România, la nivel de juniori, și avea apoi să revină și ca senior. Asta după ce a mai jucat în URSS, la Dinamo Kiev. Gorenstein a avut o carieră importantă și în Franța și mai apoi și în Columbia.

Echipa fabuloasă de la care s-a retras din fotbal

Nu există foarte multe informații despre activitatea lui Abraham Gorenstein la Once Caldas, în Columbia, echipă la care ajungea la 31 de ani. Și la care a jucat până la finalul carierei. Once Caldas este una dintre cele mai cunoscute echipe din America de Sud, câștigătoare în 2004 a Cupei Libertadores, dar și a Cupei Intercontinentale.

În 1951, din postura de campioană a Columbiei, Deportes Caldas își încheia activitatea, la fel ca o altă echipă din regiune, Once Deportivo. Jucătorii celor două treceau la Atletico Menizalez, care devenea oficial Once Caldas în 1961. Astfel, Abraham Gorenstein a jucat practic pentru Atletico Menizalez, predecesoare cunoscutei Once Caldas.