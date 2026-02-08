Sport

Cine a fost românul care a băgat spaima în oamenii de fotbal pe timpul comuniștilor. Era considerat „mâna dreaptă a Elenei Ceaușescu”: „Când auzeau de el, toți făceau temperatură”

Adrian Baciu
08.02.2026 | 08:15
Mitică Dragomir, dezvăluiri spectaculoase despre fotbalul de pe vremea lui Ceaușescu. Sursa foto: colaj Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut dezvăluiri extrem de interesante despre modul în care decurgeau lucrurile în „epoca de aur” în fotbalul românesc. Cum erau șefii în perioada comunistă și de ce se temeau toți de Tudor Postelnicu, fostul șef al Securității.

De ce a fost arestat Mitică Dragomir în perioada în care era președinte la Vâlcea

În ediția de luni, 2 februarie din „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al LPF a vorbit despre cât de puternic trebuie să fie, în prezent, un conducător de fotbal pentru a face față acestui fenomen. „Credeți că e ușor? Fotbalul te distruge! Îți distruge sănătatea, tot. E un război săptămâna. O săptămână te bucuri, apoi intri în mormânt de supărare!”.

Întrebat cum a rezistat atâta timp în fotbal, Mitică a făcut o serie de dezvăluiri extrem de spumoase. Acesta explică de ce a fost chiar arestat în perioada în care conducea clubul Chimia Râmnicu Vâlcea. Ce i-a spus unui secretar important din partidul comunist.

Gândește-te la ce echipe am fost eu și ce stăpâni aveau acestea. Hai să spun că la Vâlcea nu era pericolul foarte mare. După ce am luat Cupa României și am promovat m-au arestat. Pentru că am zis primului secretar că e prost informat. Te călcau în picioare”, dezvăluie Mitică.

Mitică dezvăluie culise teribile din fotbalul de pe vremea lui Ceaușescu: „Când auzeau de Postelnicu, toți făceau temperatură”

Încă de foarte tânăr Dumitru Dragomir a devenit președinte al clubului Chimia Râmnicu Vâlcea. De aici a ajuns FC Olt Scorniceşti şi FC Braşov. Înainte cu doar câțiva ani de Revoluție a ajuns să conducă clubul Victoria București.

La „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al fotbalului intern a dezvăluit cu ce oameni grei ai vremii a lucrat și ce influență și respect impuneau aceștia. Dragomir a amintit de un personaj extrem de influent din perioada comunistă. E vorba de Tudor Postelnicu, lider care s-a implicat direct în treburile fotbalului intern.

„După aceea (n.r. de la Vâlcea) am fost la două echipe, pot să spun la trei echipe… Am fost la Brașov, unde secretar era Ioan Radu. Apoi, de la Brașov am fost la Victoria. Aici, cu nea Marin Nuță și cu Postelnicu (n.r. oamenii de care le era cel mai frică românilor). Doamne, când auzeau de Postelnicu, toți făceau temperatură, indiferent ce vreme era.

După aceea.. băi, fraților, Scorniceștiul și Victoria, dacă pleci fără o tinichea de coadă, înseamnă că ești erou. Eu am stat trei ani acolo. (n.r. echipa familiei Ceaușescu) Să nu îi superi ceva, tu sau familia ta. Trebuia să fiu de o dibăcie neîntâlnită. (n.r. cine conducea la Scornicești?) Elena Bărbulescu. Ea era patroana. Nici bărbatul ei nu sufla în front”, afirmă Dragomir.

Ce pățeau cei care o supărau pe sora lui Nicolae Ceaușescu

Elena Ceaușescu, devenită ulterior după căsătorie Elena Bărbulescu (1928–2001), era cea care conducea cu mână de fier clubul din Scornicești. Mitică Dragomir dezvăluie cât de dură era aceasta.

„(n.r. ce avea așa de special Elena Bărbulescu?) Era directoarea. Toată lumea o respecta. Nici nu puteai să treci prin fața ei. Era sora dictatorului. Suflai fumul către ea, nu mai erai. Dispăreai. Nu era rea, era dură, să nu greșești. (n.r. dacă greșeai, pedepsele erau mari?) Cine mai auzea de tine? Nu că te omora, dar erai.. nu puteai .. Regimul era de așa natură. A fost greu”, își mai amintește Dragomir.

„Când auzeau de Postelnicu, toți făceau temperatură”. Culise teribile din fotbalul de pe vremea lui Ceaușescu. Exclusiv

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
