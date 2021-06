Cine a garantat pentru transferul lui Stipe Vucur la FCSB! „Va fi cel mai puternic fundaş din Liga 1!” Exclusiv

Stipe Vucur a fost al treilea transfer al FCSB, după ce echipa lui Dinu Todoran i-a semnat pe și , primele mutări ale acestei perioade de mercato.

Deși Gigi Becali a declarat în repetate rânduri că nu va mai aduce jucători străini, patronul FCSB a primit garanții că Stipe Vucur va ajuta extrem de mult echipa în noul sezon din Liga 1.

Thomas Neubert a garantat pentru transferul lui Stipe Vucur la FCSB. Ce i-a spus lui Gigi Becali

FANATIK a aflat că Thomas Neubert a garantat pentru transferul fundașului central austriac de 1,96 metri, chiar dacă vine din liga a treia germană. După ce a fost propus de impresarul lui Olimpiu Moruțan, Florin Vulturar, preparatorul fizic german i-a transmis sigur pe el lui Gigi Becali: „Va fi cel mai puternic fundaş din Liga 1!”, ceea ce l-a convins pe patronul FCSB.

Gigi Becali a fost cel care a făcut în direct , fiind extrem de încântat de calitățile fizice ale fundașului: „I-am zis că dacă are 1,96 metri îl luăm. Îi dau 10.000 de euro în primul an şi apoi 15.000 de euro dacă mai prelungim pe doi ani. Ne-am înţeles, am trimis ofertele, am închis-o. Gata cu fundaşii centrali”.

Președintele de onoare al Universității Craiova, , nu e însă impresionat de transferul lui Stipe Vucur, despre care consideră că nu e mai valoros decât ce are FCSB în acest moment în lot. Dinu Todoran îi mai are la dispoziție pe poziția de stoper pe George Miron, Iulian Cristea și Alexandru Crețu. Pe postul de fundaș central a mai fost folosit și Dragoș Nedelcu, care a jucat acolo și în meciul amical dintre România U23 și Mexic U23.

Florin Vulturar l-a propus inițial pe Stipe Vucur la Sepsi Sfântu Gheorghe

Din informațiile FANATIK, Florin Vulturar l-a propus pe Stipe Vucur la Sepsi Sfântu Gheorghe, fundașul fiind feed-back dacă se realiza mutarea lui Ninaj la FCSB. Cum Ninaj „a căzut”, Vucur va ajunge el la formația lui Gigi Becali!

FANATIK a mai aflat că jucătorul va semna contractul săptămâna viitoare, imediat ce va ajunge la București. Stipe Vucur are 29 de ani și e evaluat conform Transfermarkt la 225.000 de euro. Are dublă cetățenie, austriacă și croată, și a jucat ultima oară în liga a treia germană, la FC Hallescher, echipă care a încheiat sezonul pe locul 9.

Stipe Vucur a debutat la academia lui FC Salzburg, unde a jucat însă doar la juniori, cele mai importante cluburi din carieră fiind FC Kaiserslautern și Hajduk Split. Între 2015 și 2018 a jucat 84 de meciuri pentru Kaiserslautern, înscriind și șapte goluri, toate cu capul. În Croația, la Split, Vucur a jucat doar 15 partide între 2018 și 2020.

Stipe Vucur a jucat cu Hajduk Split, împotriva celor de la FCSB, acum trei ani

Stipe Vucur a jucat la Hajduk Split împotriva FCSB-ului în turul trei preliminar al Europa League, în urmă cu trei ani. Atunci, fundașul central austriac de origine croată a gafat decisiv la golul marcat de Harlem Gnohere, care a adus calificarea, după ce l-a scăpat din marcaj pe atacantul francez.

De altfel, jucătorul este prieten foarte bun cu un dinamovist, cu care a fost coleg la Hajduk: Steliano Filip. Fundașul central a atins vârful de formă în 2016, pe când evolua la Kaiserslautern și era cotat la 900.000 de euro.

După ce a rezolvat problemele în compartimentul defensiv, Gigi Becali vrea să aducă și atacanți. FANATIK a dezvăluit exclusiv că Andrei de la Sepsi este ca și transferat de FCSB.

