Cine a greșit, de fapt, la golul Turciei? “Nu Rațiu e vinovat!”

Naționala României a suferit joi seară o mare dezamăgire. „Tricolorii” au ratat o nouă calificare la Campionatul Mondial, după ce au pierdut cu 0-1 la Istanbul, în fața Turciei. Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a urmărit partida și a tras o serie de concluzii extrem de interesante.

Cum a ratat România un nou Campionat Mondial

Naționala României a făcut un joc modest la Istanbul, iar Turcia a dominat partida la toate capitolele. Elevii lui Mircea Lucescu au încercat să protejeze un rezultat de 0-0, însă au reușit acest lucru doar până în repriza a doua. Mai mult, pe faza ofensivă, „tricolorii” au lăsat de dorit.

Jucătorii de bandă, Dennis Man și Valentin Mihăilă, au părut pe final storși total, întrucât au fost nevoiți ca, până la marcarea golului, să facă faza defensivă. În plus, fotbaliștii introduși de pe bancă au arătat cam puțin. Turcia a fost clar echipa mai bună de pe teren.

Cine a greșit la golul marcat de turci?!

, a urmărit la televizor duelul de la Istanbul și este de părere că naționala României nu merita victoria. „Tricolorii” au fost inexistenți pe faza de atac și au avut sincope și în defensivă. Acesta consideră că Andrei Rațiu, fundașul dreapta, nu este vinovat la golul Turciei, întrucât nu a primit sprijin din partea stoperilor.

„Nu fundașul dreapta a greșit la gol. Man îl lasă între doi în permanență. Nu s-a întors când a trebuit. Noi luam cinci goluri dacă nu se apărau Man cu Mihăilă. Nu poți să faci un pressing. Să nu vezi o centrare din lateral. Ocaziile pe care le-am avut au fost întâmplătoare. Pe apărare… puteam să ajungem în prelungiri.

Lucescu, din punct de vedere tactic, a făcut echipa ca să nu ne facem de râs. Ianis a fost ușurel. Noi nu am legat cinci pase. Spania dă 100 de pase! Noi 10 pase?! Niciodată! Să nu te aud de reconstrucție. Din ’64 noi vorbim de reconstrucție. De când am intrat în fotbal tot se vorbește de reconstrucție”, a declarat Mitică Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.