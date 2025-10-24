Cine a greșit, Rădoi sau Baiaram? “Lipsă de inteligență a lui Mirel!”. Contre în direct după scandalul care zguduie Universitatea Craiova

ADVERTISEMENT

Jucătorul a fost inițial lăsat pe banca de rezerve, după care, la aflarea veștii, a avut o reacție nervoasă, a plecat din vestiar și a trântit ușa. Asta l-a făcut pe Mirel Rădoi să-l trimită în tribună, iar atacantul a văzut partida alături de spectatori.

Ce reacție dură a avut Adrian Porumboiu după scandalul Rădoi – Baiaram de la Universitatea Craiova

Toată situația l-a făcut pe Adrian Porumboiu, fostul șef de la FC Vaslui, să îi ia apărarea jucătorului și a povestit cum a avut și el probleme cu Lucian Sânmărtean. Acesta spune că mereu interesul clubului trebuie să primeze, iar jucătorii cei mai talentați trebuie să fie pe teren, indiferent de circumstanțe.

„După opinia mea este o lipsă de inteligență a celor care conduc, inclusiv a antrenorului și a patronului. Baiaram este un jucător exponențial, care îți poate câștiga meciul. Trebuie să-i înțelegi. Până la urmă interesul clubului primează, că a zis ăla una, alta. Cu Sânmărtean am avut probleme destul de mari, a zis un antrenor că nu-l bagă deloc și atunci l-am pus pe liber pe antrenor. Dacă ei acceptă asta, sunt plini de moralitate, de etică, e treaba lor, dar nu se câștigă campionate așa.

Baiaram e un bun al clubului, e exponențial, trebuie să joace pentru că e valoros. Are și el vârsta, niște lucruri, nu zic, dar pe mine, dacă aș fi Rotaru, mă intersează ce e pe teren. E și o încăpățânare a lui Rădoi, dar asta merge când ai victorii. Păi, ce, Dobrin nu s-a certat cu Halagian? Armeanul își știa interesul. Sunt mulți antrenori care vor să arate că ei sunt vedeta. Rădoi e puțin spus orgolios, are niște ieșiri. Accepți și dacă te înjură un jucător valoros, te faci că nu ai auzit. E o prostie, trebuie să-l lase să joace. Dacă ai un jucător mai bun pe post, da, poate îți permiți. Foarte bine a făcut Baiaram, dacă îl umilești.

E un jucător cu personalitate, are și el atitudine. E interesul clubului, eu i-aș spune antrenorului că e ori el, ori jucătorul. Îl blochezi mental. Dacă tu vrei să te crezi dictator și nu antrenor. Trebuie să joace Baiaram, poți să-l vinzi, îți aduce puncte. E o încăpățânare care nu-și are rostul. Rădoi dacă nu respectă valoarea lui Baiaram nici el nu are valoare ca antrenor. Tu trebuie să vezi interesul echipei. Antrenorii cu minte trec peste aceste episoade care sunt sporadice. Nu ar trebui să fie această dispută, iar cel care trebuie să vină cu înțelepciune e antrenorul”, a spus Adrian Porumboiu la FANATIK SUPERLIGA.

Ștefan Baiaram, criticat dur de Marius Mitran

Jurnalistul Marius Mitran e de altă părere și spune că fotbalistul Universității Craiova este în culpă, având un comportament de copil.

„Sunt niște reguli, în funcție de conjunctură, pe care Baiaram trebuie să le respecte ca oricare altul. E fără discuții. Nu e treaba lui dacă regula e aplicată bine sau prost. Felul în care se manifestă e infantil, de a pune o anumită presiune. Asta arată lipsa lui de responsabilitate, care s-a văzut și în teren. Arată lipsa lui de relaționare cu lumea, cu cei de lângă el. Rădoi a făcut ce trebuia să facă. Dacă el se supără aici, ce făcea dacă juca la FCSB? Nimic nu este mai important decât misiunea comună. E o tensiune care nu-și are rostul. De ce să faci asta? Pentru că nu a avut niciodată această idee de responsabilitate”, a spus Marius Mitran.

Adrian Ilie intervine și el în scandalul momentului de la Universitatea Craiova

De asemenea, și Adrian Ilie consideră că jucătorul nu trebuie să aibă și trebuie să se adapteze la cerințele antrenorului.

„Când am început la Electroputere îmi plăcea să joc în stânga. A venit Cârțu antrenor. Am jucat bine și a venit la mine și mi-a spus ‘meciul următor joci pe dreapta’. Așa a fost, ce era să fac. Mi s-a spus că trebuie să învăț să joc pe tot terenul. Presiunea e pe jucător, nu înțeleg de ce s-a comportat așa. El are de pierdut”, a spus Adrian Ilie.

Marian Aliuță, poveste fabuloasă cu Viorel Hizo și Adrian Porumboiu

Fost jucător la FC Vaslui, a rememorat și el un episod în care Adrian Porumboiu a intervenit și l-a convins pe Viorel Hizo să-l bage pe mijlocașul ofensiv încă din primul minut al unui meci cu Slavia Praga.

„Înainte de meciul cu Slavia Praga, la FC Vaslui, era domnul Viorel Hizo antrenor. Nu m-a băgat și înainte de meci am avut, la antrenament, am avut primul 11 și rezervele. Am făcut o glumă, nu ne-a ieșit o fază fixă, și am zis ‘la faze fixe bat eu’, dar eu eram la rezerve. Atunci s-a enervat Hizo. Nea Adi ne-a chemat pe amândoi în vestiar, mi-a zis să mă duc în vestiar și să mă schimb, să joc. Am jucat bine, am dat și pasă de gol. Am fost și la națională după. Ne lua apărarea și mie, și lui Sânmărtean, nea Adi Porumboiu. Bine, nici eu nu am exagerat, când știam că nu se poate”, a povestit Marian Aliuță.

Adrian Porumboiu a cerut să intervină din nou și a dat un exemplu de la AC Milan

Adrian Porumboiu a cerut să revină în direct și a folosit un exemplu de la AC Milan, care era pregătită de marele Carlo Ancelotti.

„Bună ziua din nou. O să spun un lucru care s-a petrecut la FC Vaslui și se întâmplă și la Real Madrid. Un exemplu care e de ținut minte. L-am transferat pe Wesley, din Portugalia, antrenor Viorel Moldovan. Am fost împreună să-l vedem, am jucat două-trei meciuri, după care avem partidă la Buzău. Noroc că am ajuns la meci și l-am întrebat ‘nu joacă Wesley?’. I-am zis că nu se poate, că e jucător valoros. Atunci i-am bătut pe Urziceni, care era tare, cu Dan Petrescu, Wesley a dat gol și a făcut ce a vrut pe teren.

Dacă nu eram acolo și nu-mi impuneam punctul de vedere? Antrenorii vin și pleacă, președintele rămâne. Vorbim de Ancelotti, care e un antrenor grozav. Am fost observator de arbitri la un meci al lui Milan cu Barcelona, în Champions League. La pauză, am schimbat câteva vorbe cu Berlusconi și Galliani, președintele clubului. La un moment a plecat și i-a spus Berlusconi lui Galliani ce schimbări să facă. Exact schimbarea aia s-a făcut la pauză. Și nu s-a întâmplat nimic, uite unde a ajuns Ancelotti. Dăm mână totală antrenorului, da, să pregătească echipa, să facă, dar dacă nu este inspirat trebuie să intervină patronul”, a spus Adrian Porumboiu.