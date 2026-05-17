Cine a îmbrăcat-o pe Alexandra Căpitănescu la Eurovision. Ținuta româncei, realizată de soția unui celebru avocat

Alexandra Căpitănescu a impresionat din toate punctele de vedere la Eurovision. Cine a îmbrăcat-o pe ocupanta locului 3 la concursul organizat în Austria. Ținuta ei, opera soției unui celebru avocat.
Adrian Baciu
17.05.2026 | 17:26
Cine îmbrăcat-o pe Alexandra Căpitănescu la Eurovision 2026. Sursa foto: colaj Fanatik
Două seri, în semifinala de joi, apoi în finala de sâmbătă, Alexandra Căpitănescu a strălucit pur și simplu pe scenă la Viena. Ținuta ei de la Eurovision 2026 nu a trecut neobservată în rândul fanilor și al specialiștilor. FANATIK vă spune cine a creat îmbrăcămintea acesteia. E vorba de soția unui celebru avocat.

După mai bine de un deceniu și jumătate, România a urcat din nou pe podiumul Eurovision. Alexandra Căpitănescu, 22 de ani, a reușit, sâmbătă seara, să readucă țara noastră în primele trei clasate în cadrul concursului care are o tradiție de exact 70 de ani. La Oslo, tocmai în 2010, Paula Seling și Ovi au reprezentat România cu piesa „Playing with Fire”. Atunci, România a obținut ultima oară locul 3.

Originară din Galați, Alexandra Căpitănescu este o figură cunoscută în lumea muzicii. S-a afirmat în 2023, când a impresionant la concursul de talente „Vocea României”, pe care l-a și câștigat. Afirmarea internațională a venit în 2026 și nu oricum, ci pe una dintre scenele de prim-plan din muzică: la Eurovision.

Tot show-ul pus în scenă de Alexandra și echipa ei a fost unul de cel mai înalt nivel. Pe scena de la Viena, tânăra din România a ieșit în evidență nu doar datorită vocii sau a corzilor electrice integrate în momentul ei, dar și grație ținutei extrem de spectaculoase. Pentru a cuceri Europa și inimile a milioane de fani, artista a optat pentru o creație ce aparține unui brand de lux românesc. E vorba de Mitiliane Couture, fondat de Simona Andreea. Aceasta din urmă este soția celebrului avocat Cristian Sîrbu. Ea s-a ocupat și de vestimentația întregii echipe de lângă Alexandra Căpitănescu.

Cum au reacționat fanii din întreaga lume când au văzut ținuta Alexandrei Căpitănescu pe scena Eurovision

Alexandra Căpitănescu a ieșit în evidență, în cele două apariții pe scena de la Viena, cu un show electrizant, intens și plin de energie. Prestația ei a pus în valoare perfect piesa „Choke Me”. Ținuta purtată de cântăreața noastră nu a trecut nici neobservată de fanii din întreaga lume. Unii internauți au observat un vibe de Lady Gaga la româncă.

Lady Gaga i-a dat o piesă pe care nu a folosit pe albumul Born This Way și i-a spus să meargă să câștige Eurovisionul pentru România cu ea”, a scris un fan Eurovision, pe X (fostul Twitter).

Elogiile pentru reprezentanta României la Eurovision 2026 nu s-au oprit aici. Fanii au continuat cu epitetele măgulitoare pe platformele de socializare:

  • „Alexandra Căpitănescu a arătat incredibil în ținuta aceea!!”
  • „S-ar putea să fie unul dintre lookurile mele preferate ale ei dintotdeauna… Paltonul, părul, rochia din satin… sunt obsedat”
  • „Arată superb în ținuta aceea. O avantajează enorm”
  • „O rochie superbă, atât de bine lucrată și rafinată, iar culoarea o avantajează foarte mult”
  • „O zeiță a rockului și o regină a modei”
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
