Cine a inventat, de fapt, Champions League. „99,99% habar n-au, fac pariu”

Champions League, cea mai tare competiție europeană oferită de UEFA, a fost inventată în Franța. Cine sunt de fapt autorii.
Mihai Dragomir
30.08.2025 | 15:21
Francezii de la L’Equipe, părinții Champions League. Cum a apărut competiția. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

UEFA Champions League, competiția unde toate echipele europene își doresc să joace și care are tabloul complet pentru ediția din acest sezon, are o istorie lungă. Andrei Vochin a povestit cum a luat naștere Cupa Campionilor Europeni, așa cum se numea în trecut.

Cum a luat naștere Champions League

Champions League este competiția care îi bucură pe microbiști în fiecare sezon și îi ține în suspans din faza preliminariilor până la marea finală. Devenită între timp „casa” echipelor mari, competiția a arătat cu totul diferit la apariția ei.

Andrei Vochin a povestit cum ziariștii francezi de la celebra publicație L’Equipe au fondat Cupa Campionilor Europeni în anul 1955. Primele echipe care au participat au avut acest drept doar în baza unor invitații, ci nu în calitate de campioane ale țărilor din care proveneau, așa cum se întâmplă preponderent acum.

„Francezii sunt părinții multor competiții!”

„Ziariștii de la L’Equipe au inventat Cupa Campionilor Europeni, în 1955. Lumea trebuie să înțeleagă că au și jurnaliștii rolul lor. Aceasta competiție fabuloasă a fost inventată de jurnaliștii de la L’Equipe, actualul Champions League. Primele participări se făceau pe bază de invitație.

Cei de la L’Equipe au venit cu ideea. France Football a venit cu Balonul de Aur. Francezii sunt părinții multor competiții. A fost o mare mândrie pentru mine. De câte ori ajung la UEFA sunt 3 imagini care mă fac foarte mândru.

„La UEFA este un perete întreg cu actul semnat”

Prima este cea a actului constitutiv al Cupei Campionilor Europeni, semnat de niște jurnaliști. Al doilea moment de mare mândrie este că acolo găsesc poza lui Duckadam, pe pereții aceia, unde sunt mari, mari fotbaliști.

Și un motiv personal, este o poză mare cu Alfredo Di Stefano, care a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști, care a fost născut pe data de 4 iulie, ziua mea. La UEFA este un perete întreg cu actul semnat”, a povestit Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”.

  • 16 echipe au participat în prima ediție din sezonul 1955/1956
  • 131 de goluri au fost marcate
  • 4-3 a fost scorul finalei câștigate de Real Madrid contra Reims
Champions League a fost inventat de ziarişti

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
