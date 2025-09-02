Cine a lipsit de la marea petrecere dată în cinstea lui Romeo Beckham. David Beckham l-a sărbătorit cu fast pe fiul său

Ieri, 1 septembrie, în familia lui David Beckham a fost mare sărbătoare. Romeo, fiul lui David și al Victoriei a împlinit 23 de ani. Acesta a sărbătorit în familie, însă nu toate persoanele dragi lui i-au fost aproape într-o zi atât de importantă.
Romeo Beckham a împlinit 23 de ani, așa că a fost ocazia perfectă pentru ca Victoria și David Beckham să îl sărbătorească pe fiul lor. Cei doi au organizat o petrecere în familie pentru sărbătorit, semn că pun mare accent pe momentele și amintirile create alături de cei dragi. Totuși, cineva a lipsit din peisaj.
De câteva luni bune, conflictul dintre cuplul Beckham și fiul lor, Brooklyn Beckham pare că se adâncește. Ruptura ar fi pornit de la Nicola Peltz, nora Victoriei Beckham, tânăra fiind cea care l-a determina pe Brooklyn să rupă legătura cu familia lui. În ultima vreme, Brooklyn a lipsit de la toate evenimentele importante din viața celor dragi.
Faptul că Brooklyn Beckham nu a fost prezent la aniversarea fratelui său a reprezentat încă o dovadă a rupturii din sânul familiei. Brooklyn nu doar că a fost marele absent, însă nici măcar nu i-a urat „La mulți ani!” fratelui său. În schimb, restul familiei i-a trimis cele mai frumoase gânduri sărbătoritului.
David, Victoria și Cruz au publicat fotografii mai vechi cu Romeo. Tatăl său, David Beckham, a scris: „La mulți ani, băiat mare. Te iubim enorm.” Victoria, fosta Spice Girls, a adăugat: „Te iubim atât de mult, Romeo și sperăm ca toate visele tale să se împlinească de ziua ta.”
Nici fratele mai mic, Cruz, nu s-a lăsat mai prejos. Acesta a distribuit o poză cu Romeo din copilărie, ținând în mână un telefon cu husă Justin Bieber și a scris: „Te iubesc, frate.”
Cei doi frați sunt prinși într-o ruptură familială, care a devenit evidentă atunci când Brooklyn și soția lui, Nicola Peltz, au lipsit de la petrecerea de 50 de ani a lui David Beckham. Gestul lui Brooklyn Beckham nu a rămas netaxat. Frații săi, Romeo și Cruz au început să arunce cu săgeți asupra lui, criticându-i alegerea de a se distanța de familia sa.
De când Brooklyn a ales să se dezică de Victoria și David Beckham, urmând-o pe soția lui, Romeo și Cruz l-au blocat pe Instagram. Aparent, potrivit presei internaționale, inclusiv Nicola Peltz a fost blocată pe social media de către frații soțului ei.
„Brooklyn a fost ținta batjocurii publice venite chiar din partea fraților săi. Acum câteva luni, aceștia chiar l-au blocat pe el și pe Nicola.”, a spus o sursă pentru Metro.
În timp ce fratele său petrecea alături de familie, Brooklyn Beckham a ales să se distreze și el în Beverly Hills. Nu singur, ci alături de soția sa. Cei doi au postat câteva imagini pe Instagram, alături de sloganul lor celebru „încă o zi în paradis”.
Poate cea mai clară dovadă a rupturii familiale dintre Brooklyn și părinții lui a venit la începutul lunii august. Atunci, Brooklyn și Nicola și-au reînnoit jurămintele de nuntă, la trei ani de la căsătorie. Evenimentul a fost oficializat de tatăl Nicolei, au fost prezente 200 de persoane, însă niciun membru al familiei Beckham.