Sport

Cine a lipsit de la marea petrecere dată în cinstea lui Romeo Beckham. David Beckham l-a sărbătorit cu fast pe fiul său

Romeo Beckham, fiul lui David și al Victoriei Beckham a împlinit 23 de ani. Cine a fost marele absent de la petrecerea dată în cinstea sărbătoritului.
Claudia Şoiogea
02.09.2025 | 16:30
Cine a lipsit de la marea petrecere data in cinstea lui Romeo Beckham David Beckham la sarbatorit cu fast pe fiul sau
Cine a lipsit de la aniversarea de 23 de ani a lui Romeo, fiul lui David Beckham și al Victoriei Beckham. Sursa foto: Instagram

Ieri, 1 septembrie, în familia lui David Beckham a fost mare sărbătoare. Romeo, fiul lui David și al Victoriei a împlinit 23 de ani. Acesta a sărbătorit în familie, însă nu toate persoanele dragi lui i-au fost aproape într-o zi atât de importantă.

ADVERTISEMENT

Cine a lipsit de la aniversarea de 23 de ani a lui Romeo, fiul lui David Beckham

Romeo Beckham a împlinit 23 de ani, așa că a fost ocazia perfectă pentru ca Victoria și David Beckham să îl sărbătorească pe fiul lor. Cei doi au organizat o petrecere în familie pentru sărbătorit, semn că pun mare accent pe momentele și amintirile create alături de cei dragi. Totuși, cineva a lipsit din peisaj.

De câteva luni bune, conflictul dintre cuplul Beckham și fiul lor, Brooklyn Beckham pare că se adâncește. Ruptura ar fi pornit de la Nicola Peltz, nora Victoriei Beckham, tânăra fiind cea care l-a determina pe Brooklyn să rupă legătura cu familia lui. În ultima vreme, Brooklyn a lipsit de la toate evenimentele importante din viața celor dragi.

ADVERTISEMENT

Faptul că Brooklyn Beckham nu a fost prezent la aniversarea fratelui său a reprezentat încă o dovadă a rupturii din sânul familiei. Brooklyn nu doar că a fost marele absent, însă nici măcar nu i-a urat „La mulți ani!” fratelui său. În schimb, restul familiei i-a trimis cele mai frumoase gânduri sărbătoritului.

David, Victoria și Cruz au publicat fotografii mai vechi cu Romeo. Tatăl său, David Beckham, a scris: „La mulți ani, băiat mare. Te iubim enorm.” Victoria, fosta Spice Girls, a adăugat: „Te iubim atât de mult, Romeo și sperăm ca toate visele tale să se împlinească de ziua ta.”

ADVERTISEMENT
VIDEO Tânăr cercetat pentru ucidere din culpă, după ce a lovit cu trotineta...
Digi24.ro
VIDEO Tânăr cercetat pentru ucidere din culpă, după ce a lovit cu trotineta o femeie pe o trecere din București. Momentul accidentului

Nici fratele mai mic, Cruz, nu s-a lăsat mai prejos. Acesta a distribuit o poză cu Romeo din copilărie, ținând în mână un telefon cu husă Justin Bieber și a scris: „Te iubesc, frate.”

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
ziua lui romeo beckham
Cu excepția lui Brooklyn, toată familia a fost prezentă la ziua de naștere a lui Romeo Beckham. Sursa foto: Instagram

De ce nu își mai vorbesc cei doi frați, Romeo și Brooklyn Beckham

Cei doi frați sunt prinși într-o ruptură familială, care a devenit evidentă atunci când Brooklyn și soția lui, Nicola Peltz, au lipsit de la petrecerea de 50 de ani a lui David Beckham. Gestul lui Brooklyn Beckham nu a rămas netaxat. Frații săi, Romeo și Cruz au început să arunce cu săgeți asupra lui, criticându-i alegerea de a se distanța de familia sa.

De când Brooklyn a ales să se dezică de Victoria și David Beckham, urmând-o pe soția lui, Romeo și Cruz l-au blocat pe Instagram. Aparent, potrivit presei internaționale, inclusiv Nicola Peltz a fost blocată pe social media de către frații soțului ei.

ADVERTISEMENT

„Brooklyn a fost ținta batjocurii publice venite chiar din partea fraților săi. Acum câteva luni, aceștia chiar l-au blocat pe el și pe Nicola.”, a spus o sursă pentru Metro.

Ce a făcut Brooklyn Beckham de ziua fratelui său

În timp ce fratele său petrecea alături de familie, Brooklyn Beckham a ales să se distreze și el în Beverly Hills. Nu singur, ci alături de soția sa. Cei doi au postat câteva imagini pe Instagram, alături de sloganul lor celebru „încă o zi în paradis”.

Poate cea mai clară dovadă a rupturii familiale dintre Brooklyn și părinții lui a venit la începutul lunii august. Atunci, Brooklyn și Nicola și-au reînnoit jurămintele de nuntă, la trei ani de la căsătorie. Evenimentul a fost oficializat de tatăl Nicolei, au fost prezente 200 de persoane, însă niciun membru al familiei Beckham.

Răzvan Ioan Boanchiș, concluzie amară despre situația fotbalului românesc: „Arbitrii au evoluat. Degeaba”
Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș, concluzie amară despre situația fotbalului românesc: „Arbitrii au evoluat. Degeaba”
Adrian Șut, la ora destăinuirilor: a numit derby-ul său favorit! Pe cine a...
Fanatik
Adrian Șut, la ora destăinuirilor: a numit derby-ul său favorit! Pe cine a ales între rivalele Dinamo și Rapid
Ce avere are iubita lui Lamine Yamal și câți bani strâng împreună starul...
Fanatik
Ce avere are iubita lui Lamine Yamal și câți bani strâng împreună starul Barcelonei și cântăreața
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Cel mai bun fotbalist al Rapidului se propune la FCSB! Tatăl jucătorului îl...
iamsport.ro
Cel mai bun fotbalist al Rapidului se propune la FCSB! Tatăl jucătorului îl sună des pe Becali: ”Nea Gigi, vrem!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!