Cine a lipsit de la marea petrecere dată în cinstea lui Romeo Beckham. David Beckham l-a sărbătorit cu fast pe fiul său

Ieri, 1 septembrie, în familia lui David Beckham a fost mare sărbătoare. Romeo, fiul lui David și al Victoriei a împlinit 23 de ani. Acesta a sărbătorit în familie, însă nu toate persoanele dragi lui i-au fost aproape într-o zi atât de importantă.

Cine a lipsit de la aniversarea de 23 de ani a lui Romeo, fiul lui David Beckham

Romeo Beckham a împlinit 23 de ani, așa că a fost ocazia perfectă pentru ca Victoria și David Beckham să îl sărbătorească pe fiul lor. Cei doi au organizat o petrecere în familie pentru sărbătorit, semn că pun mare accent pe momentele și amintirile create alături de cei dragi. Totuși, cineva a lipsit din peisaj.

De câteva luni bune, pare că se adâncește. Ruptura ar fi pornit de la Nicola Peltz, nora Victoriei Beckham, tânăra fiind cea care l-a determina pe Brooklyn să rupă legătura cu familia lui. În ultima vreme, Brooklyn a lipsit de la toate evenimentele importante din viața celor dragi.

Faptul că Brooklyn Beckham nu a fost prezent la aniversarea fratelui său a reprezentat încă o dovadă a rupturii din sânul familiei. Brooklyn nu doar că a fost marele absent, însă nici măcar nu i-a urat „La mulți ani!” fratelui său. În schimb, restul familiei i-a trimis cele mai frumoase gânduri sărbătoritului.

David, Victoria și Cruz au publicat fotografii mai vechi cu Romeo. Tatăl său, David Beckham, a scris: „La mulți ani, băiat mare. Te iubim enorm.” Victoria, fosta Spice Girls, a adăugat: „Te iubim atât de mult, Romeo și sperăm ca toate visele tale să se împlinească de ziua ta.”

Nici fratele mai mic, Cruz, nu s-a lăsat mai prejos. Acesta a distribuit o poză cu Romeo din copilărie, ținând în mână un telefon cu husă Justin Bieber și a scris: „Te iubesc, frate.”

De ce nu își mai vorbesc cei doi frați, Romeo și Brooklyn Beckham

Cei doi frați sunt prinși într-o ruptură familială, care a devenit evidentă atunci când Brooklyn și soția lui, Nicola Peltz, au lipsit de la petrecerea de 50 de ani a lui David Beckham. Gestul lui Brooklyn Beckham nu a rămas netaxat. Frații săi, Romeo și Cruz au început să arunce cu săgeți asupra lui, criticându-i alegerea de a se distanța de familia sa.

De când , urmând-o pe soția lui, Romeo și Cruz l-au blocat pe Instagram. Aparent, potrivit presei internaționale, inclusiv Nicola Peltz a fost blocată pe social media de către frații soțului ei.

„Brooklyn a fost ținta batjocurii publice venite chiar din partea fraților săi. Acum câteva luni, aceștia chiar l-au blocat pe el și pe Nicola.”, a spus o sursă pentru .

Ce a făcut Brooklyn Beckham de ziua fratelui său

În timp ce fratele său petrecea alături de familie, Brooklyn Beckham a ales să se distreze și el în Beverly Hills. Nu singur, ci alături de soția sa. Cei doi au postat câteva imagini pe Instagram, alături de sloganul lor celebru „încă o zi în paradis”.

Poate cea mai clară dovadă a rupturii familiale dintre Brooklyn și părinții lui a venit la începutul lunii august. Atunci, Brooklyn și Nicola și-au reînnoit jurămintele de nuntă, la trei ani de la căsătorie. Evenimentul a fost oficializat de tatăl Nicolei, au fost prezente 200 de persoane, însă niciun membru al familiei Beckham.