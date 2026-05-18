Cine a luat titlul, Mirel Rădoi sau Filipe Coelho? Verdictul lui Sorin Cârțu: „Despre ce vorbim!?”

Universitatea Craiova a reușit să câștige titlul în SuperLiga după o pauză de 35 de ani. Oltenii s-au impus și în Cupa României, iar învinsa a fost, în ambele cazuri, U Cluj. Cum Mirel Rădoi a pregătit echipa la începutul sezonului, fanii se întreabă ce tehnician are un merit mai mare pentru trofeele obținute: Rădoi sau Coelho. Ce răspuns a oferit Sorin Cârțu.

Cine a luat titlul, Mirel Rădoi sau Filipe Coelho? Verdictul lui Sorin Cârțu

Universitatea Craiova este fără dar și poate cea mai bună echipă din România în sezonul 2025/2026, iar drept dovadă sunt trofeele cucerite. Stagiunea oltenilor , acesta reușind să califice echipa în premieră în UEFA Conference League, dar și să aleagă transferurile unor jucători valoroși. Rădoi a părăsit clubul în noiembrie, iar în locul său a fost instalat Filipe Coelho.

Întrebat despre meritele celor doi, Sorin Cârțu a transmis, la FANATIK SUPERLIGA, faptul că a existat o simbioză foarte bună între munca depusă de Rădoi și continuarea lui Coelho. Președintele oltenilor a evitat să ofere un răspuns clar, însă a ținut să puncteze faptul că Coelho a avut parte de momente dificile în Bănie, însă a reușit să revină și să aducă mult doritul event.

„Rădoi a fost în prima parte a campionatului, a făcut un număr de puncte, iar acelea au contribuit la totalul cu care am intrat în play-off. De acolo, toate punctele obținute în retur și play-off i s-au datorat lui Coelho, că el a fost antrenor și s-a comportat extraordinar, în contextul în care a câștigat campionatul. Analizele celelalte trebuie să le facă restul, anume pe ce loc a lăsat echipa Rădoi și ce a reușit Coelho.

Între ei a fost o simbioză preț de mult timp. A fost o simbioză foarte bună între ce a făcut Rădoi și ce a realizat Coelho. Până la urmă, să ne gândim că au fost niște meciuri foarte grele peste care a trecut echipa aceasta, iar pe bancă se afla Coelho. A trecut peste niște momente foarte grele. Mă gândesc la 4-1 cu Farul, înfrângerea din play-off cu FC Argeș și la meciul cu U Cluj, când am pierdut cu 4-0”, a declarat Sorin Cârțu.

Marile merite a lui Filipe Coelho

În continuare, . Președintele oltenilor a amintit de faptul că Coelho a reușit să pregătească foarte bine meciurile decisive cu U Cluj, astfel că meritele sale nu pot fi contestate, în contextul în care au fost cucerite două trofee.

„Coelho are un merit foarte, foarte mare! Acum nu mă bag în procente, să spun că are 25-75%. Comentariile trebuie făcute de alții. Despre ce vorbim, acum antrenor e Coelho! El s-a comportat mai bine de la meci la meci, a căpătat experiență. Când a venit la noi, lumea i-a citit CV-ul și era mai mult decât reticentă, însă de la meci la meci s-a adaptat, a învățat bine și repede ce înseamnă fotbalul românesc și a acționat în consecință. Are un merit mare!

Știm cu toții ce înseamnă un retur de campionat, un play-off. Ceea ce a arătat aseară în fața unei echipe condusă de un antrenor experimentat… Eu știam că jucăm cu U Cluj, îi întâlnisem de patru ori, noi le dădusem două goluri, unul în minutul 87, iar altul în 90+1. În rest, aproape toate au fost 0-0. Au fost goluri puține, ei jucau pe greșeala noastră. Vă dați seama, ei când ne-au bătut cu 4-0, noi am avut posesie 65%.

Coelho a arătat aseară multă stăpânire de sine. Se vede să îi cunoaște foarte bine pe jucători din modul în care a decis să joace. Una peste alta, echipa a jucat foarte bine, a existat pressing. Coelho a demonstrat aseară că este un antrenor care a meritat să câștige titlul. A reușit să îi analizeze foarte bine pe U Cluj, a acționat cum trebuie. Ce să mai contești un antrenor care reușește să ia titlul și Cupa?”, a conchis Sorin Cârțu.