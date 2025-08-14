Cine a moştenit asigurarea de viaţă de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner! Ce primeşte Mihaela Rădulescu

, Felix Baumgartner a lăsat în urmă sume importante de bani. Pe lângă averea strânsă până la tragicul accident care i-a adus sfârșitul, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu a avut și o asigurare de viață colosală.

Mihaela Rădulescu nu primește niciun ban din asigurarea de viață a lui Felix Baumgartner

Austriacul Felix Baumgartner a încetat din viață la vârsta de 56 de ani în urma unui tragic accident de parapantă în Italia, însă moștenitorii săi se aleg cu sume de bani impresionante. Dar nu și Mihaela Rădulescu.

Conform , asigurarea de viață a acestuia se ridică la 500.000.000 de euro, iar banii vor ajunge în integralitate la rudele apropiate. Mai exact, la mama sa, Eva, și la frate mai mic, Gerard.

Mihaela Rădulescu, partenera de viață a lui Baumgartner în ultimii 11 ani, nu va putea beneficia de niciun ban din această sumă, deoarece ei nu au fost căsătoriți. În schimb, prezentatoarea TV va primi diferite obiecte persoanele, printre care mai multe medalii, un ceas de colecție și unul dintre echipamentele austriacului.

Ce se întâmplă cu averea lui Baumgartner

De asemenea, ea nu va primi nimic nici din de-a lungul vieții de Felix Baumgartner, care ar fi undeva în jurul a 250.000.000 de euro. Și acești bani vor ajunge tot la rudele primare ale sportivului.

În urmă cu câțiva ani, Mihaela Rădulescu a recunoscut că , însă partenerul său de viață nu a simțit același lucru și a renunțat la idee. ”Mi-aș fi dorit măcar încă un copil, dar n-am avut bucuria asta. Am vrut ca Ayan să aibă un frate sau o soră, dar n-a fost să fie și n-am forțat lucrurile.

Oricât ar părea de ciudat, Felix iubește copiii și e un partener grozav pentru orice copil, fie de conversație, fie de joacă, dar nu-și dorește un copil al lui, dintr-un realism pe care-l înțeleg perfect. E mereu pe drumuri, e mereu în acțiuni periculoase și n-ar vrea să facă un copil doar că să bifeze un capitol de viață. Îl iubesc și pentru această onestitate absolută”, declara prezentatoarea TV, în 2017.