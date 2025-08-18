Cine a obținut mega-contractele IT din Sănătate. Legăturile politice ale firmei câștigătoare

Casa Națională de Sănătate (CNAS) a primit în acest an un buget record de 77 miliarde lei. Suma este uriașă în raport cu anii trecuți, însă este mult sub nevoile din sănătate. Șeful Casei a declarat recent că din sistemul public se ridică la peste 100 de miliarde. Dincolo de banii pentru serviciile de sănătate, CNAS trebuie să se asigure și de funcționarea sistemelor informatice. Banii provin tot din taxele pe sănătate, plătite acum și de pensionari sau femeile în concediu de creștere a copilului, și se duc spre aceleași firme din sistem.

Mega-contractele de IT al CNAS

La finalul anului trecut, Casa Națională de Sănătate a acordat, prin licitație deschisă, un mega contract de peste 12,1 milioane lei. Acordul cadru, care se întinde pe o perioadă de patru ani, vizează servicii de mentenanță și suport tehnic pentru licențele aferente sistemului ERP. Sistemul ERP (Enterprise Resource Planning) este un software folosit pentru integrarea sistemelor interne: contabilitate, resurse umane, logistică, achiziții.

Altfel spus, este sistemul prin care CNAS gestionează dosarele angajaților, ține evidența bugetului instituției și a caselor județene și urmărește veniturile și cheltuielile din sistemul de sănătate, printre multe altele. Acest contract a fost câștigat de către firma de IT Software Imagination & Vision SRL.

Aceeași firmă mai are câștigate, de la finalul anului 2023, alte două contracte cadru pentru servicii de IT. Primul, în valoare de 8,66 milioane lei, vizează servicii IT pentru sistemul SIPE al CNAS. Acesta este un modul integrat în Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) prin care este gestionat fluxul de prescripție și eliberare al medicamentelor (rețetele pe care le primim de la medicul de familie și cu care mergem apoi la farmacie).

Al doilea contract, de această dată în valoare de 7,1 milioane lei, vizează servicii la sistemul DES al CNAS. Mai exact este vorba de , care stochează și pune la dispoziția medicilor și pacienților istoricul medical electronic al fiecărui asigurat.

Software Imagination & Vision SRL mai are în derulare cu CNAS un al patrulea contract public. Demarat la începutul anului 2022 și derulat pe o perioadă de trei ani, acest contract viza „servicii de mentenanță, suport de specialitate, de HelpDesk și de dezvoltare pentru componenta aplicativă a SIUI”. Vorbim în acest caz de partea vizibilă a sistemului, adică cea cu care interacționează zilnic medicii, farmaciștii, spitalele. Valoarea contractului a fost de 8,83 milioane lei.

Vorbim, în total, de o sumă de peste 35 de milioane lei, bani ce provin din FNUASS, Fondul unic de asigurări sociale de

Firma care plătea tribut la PSD pentru contractele cu statul

Software Imagination & Vision SRL este o firmă înființată în anul 2019 prin deprinderea din compania Siveco România, firmă de al cărui nume se leagă nenumărate contracte de informatizare din sistemul public din ultimii ani (firma a fost un important subcontractor pentru dezvoltarea sistemului pentru cardul de sănătate).

Fondatoarea companiei Siveco este Irina Socol, soția lui Alexandru Rădăşanu, CEO și principalul acționar al Software Imagination SRL, așa cum este prezentat de către . Datele de la Registrul Comerțului arată că principalul acționar este compania olandeză Siveco BV (63%) alături de Simavi Holding SA (unde Rădășanu este principal acționar 69%).

Numele Irinei Socol și al companiei sale, Siveco România, apare în mai multe dosare penale în care vizat era fostul deputat PSD, Sebastian Ghiță. Mai exact, acesta a fost denunțat de către Irina Socol în dosarul „taxă pentru contracte IT”, unde procurorii DNA au susținut că Sebi Ghiță ar fi primit circa 23 de milioane lei de la Siveco România pentru a obține contracte cu instituțiile publice. Printre acestea s-ar fi numărat trei contracte importante cu CNAS.

„În anul 2014, Casa de Asigurări de Sănătate anunță că va mai lansa două proiecte la sfârșitul anului, iar pentru ca acest lucru să se întâmple, domnul Ghiță Sebastian cere directorilor S.C. Siveco România S.A. o altă sumă de 1.000.000 euro, susținând că are nevoie pentru susținerea lui Victor Ponta.

Din această sumă, pretinsă de domnul Ghiță Sebastian și acceptată de reprezentanții S.C. Siveco România S.A., aceștia au plătit suma de 600.000 euro”, a fost

Acesta a fost cel de-al cincilea dosar la DNA al lui Sebi Ghiță, a fostului deputat PSD. Acesta a fugit în Serbia în 2016 cu puțin timp înainte ca DNA să deschidă acest dosar.

În anul 2016, Irina Socol, de corupție, a fost pentru evaziune fiscală.

Contract și pentru o firmă a lui Ghiță

Tot în planul de achiziții publice al CNAS de anul trecut mai apare un al cincilea contract de servicii IT, de această dată pentru „servicii specifice sistemului CEAS”, componenta din infrastructura CNAS care gestionează cardul național de sănătate.

Atribuit la finalul anului 2023, contractul cadru avea o durată de doi ani și o valoare totală de 7,54 milioane lei. Firma câștigătoare a fost Technology Systems and Services International. Aceasta este una din firmele apropiate de fostul deputat PSD, Sebastian Ghiță.

În prezent, datele publice arată că principalii acționari sunt două firme iar administrator este Trașcu Ion Ovidiu. Acesta este un fost acționar în , TeamNet International SA, și un fost coleg de facultate cu Ghiță.

De altfel, datele din Monitorul Oficial arată că, la înființare, principalii asociați ai acestei firme erau Trașcu Ovidiu (1%) și Teamnet International SA, firma deputatului PSD.

Pe anul 2025, CNAS avea pregătit un nou contract cadru pe trei ani pentru servicii de suport IT la sistemul SIUI și HelpDesk. Valoarea acestuia era estimată la suma de 10,7 milioane lei.