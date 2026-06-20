Cine a pierdut sfertul cu Suedia. Hagi face, în sfârșit, lumină și arată vinovatul

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Au trecut 32 de ani la sfertul România – Suedia de la Campionatul Mondial. „Tricolorii” au fost eliminați atunci dramatic, la penalty-uri, dar, în extra time, Gică Hagi îi ia apărarea fostului portar și a dezvăluit cine a greșit cu adevărat.

Gică Hagi sare în apărarea lui Florin Prunea după gafa cu Suedia

Sfertul de finală de la CM 1994 rămâne cea mai mare performanță a României la un turneu final de Campionat Mondial. „Tricolorii” au fost la un pas să ajungă în „careul de ași”, dar au pierdut dramatic în fața Suediei. Brolin a deschis scorul pentru nordici în minutul 78, însă Răducioiu a egalat în minutul 88. Același Răducioiu a înscris în minutul 105, însă Anderson a trimis meciul la penalty-uri . La loviturile de departajare, suedezii s-au impus cu 5-4, Petrescu și Belodedici ratând pentru naționala noastră.

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„(n.r. – L-ați învinovățit pe Prunea după meciul cu Suedia?) Niciodată! Nu mai pomeniți așa ceva! Niciodată! (n.r. – Cum a fost atmosfera în vestiar după înfrângere?) Dezamăgirea a fost mare. Unii au plâns, alții erau… Cum eram și eu, mai bosumflat, mai nervos. Ne doream să fim în semifinală și am fi avut șansa.

Dar să îl certăm pe Prunea? Nu! El a fost un coleg de-ai noștri și am greșit cu toții cu Suedia. Mie nu îmi place deloc să vorbesc despre greșeli, contează reușitele. Dar dacă vreți voi neapărat să analizăm, e clar că am greșit toți, din moment ce am pierdut cu Suedia”, a declarat Gică Hagi, conform I AM SPORT Magazine.

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România a pierdut sfertul cu Suedia la loviturile de departajare

Florin Prunea nu a început titular Mondialul american. În primele două meciuri, cu Columbia (3-1) și Elveția (1-4), în poartă a fosts Bogdan Stelea. Anghel Iordănescu a decis să îl schimbe însă pe „Arnold” după înfrângerea cu „Țara Cantoanelor”, astfel că Prunea a apărat buturile României la victoriile cu SUA (1-0) și Argentina (3-2) și la eșecul cu Suedia.

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„(n.r. – Nu a fost niciun jucător care să spună că Prunea a ratat calificarea?) Niciodată! Faza aceea a făcut parte dintr-un joc Un meci îl câștigă sau îl pierde o echipă, nu un jucător. De ce fundașii, mijlocașii și noi, atacanții, nu am făcut presiune ca să îl blocăm pe acel jucător să nu centreze lejer? La sfârșit se vede o greșeală a cuiva, da, dar asta nu contează! Florin face parte din echipa noastră”, a adăugat actualul selecționer al României.

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