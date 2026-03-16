Cine a strălucit și cine a dat greș la Oscar 2026. Ținutele vedetelor de pe covorul roșu, luate la țintă

Gala Oscar 2026 a transformat covorul roșu într-o veritabilă rampă de stil, unde vedetele au dat frâu liber imaginației și personalității vestimentare. În timp ce unele apariții au cucerit prin rafinament și eleganță, altele au stârnit critici, ironii și comentarii amuzate în mediul online, demonstrând că originalitatea nu garantează întotdeauna succesul.

Gala Oscar 2026, un roller-coaster stilistic pe covorul roșu

Duminică seara, la Los Angeles, covorul roșu al Oscarurilor 2026 s-a transformat într-un adevărat spectacol de strălucire, eleganță și surprize, captivând toate privirile. Vedetele și-au lăsat imaginația să zburde, iar fiecare apariție a fost o declarație de stil personal. În timp ce presa internațională a lăudat unele creații pentru rafinamentul lor impecabil, alte ținute au stârnit critici aspre, ironii și comentarii amuzante în mediul online. În exclusivitate pentru FANATIK, Roxana Maya, critic vestimentar și specialist în design, a oferit o analiză detaliată a ținutelor care au marcat seara.

Roxana Maya subliniază că „Gala Oscar 2026 ne-a demonstrat că poți avea toți banii din lume și totuși să arăți de parcă te-ai îmbrăcat în grabă, pe întuneric, folosind resturi de la un magazin de decorațiuni interioare. În timp ce unii au înțeles prestanța evenimentului, alții au oferit motive de insomnie criticilor de modă”.

Topul celor mai criticate ținute de la Oscar 2026, analizat de Roxana Maya

Criticul vestimentar Roxana Maya a alcătuit . Timothée Chalamet, purtând un costum alb oversized de la Givenchy, a fost catalogat drept „N-am găsit fierul de călcat, dar am găsit ochelarii”, cu pantaloni bufanți care se adunau dizgrațios peste pantofi, definind un efort disperat de a părea cool.

„Timothée pare să fi intrat într-o fază de rebeliune adolescentină care nu-l avantajează deloc. Costumul său complet alb de la Givenchy, cu o croială mult prea oversized, arată mai degrabă a uniformă de cofetar ratat. Pantalonii bufanți care se adună dizgrațios peste pantofi și ochelarii de soare purtați în interior sunt definiția efortului disperat de a părea cool fără să-ți pese. Nota 3 pentru neglijența cruntă”, a declarat aceasta pentru FANATIK.

Maggie O’Farrell, în Simone Rocha, a fost descrisă de criticul vestimentar drept „Barbie la un priveghi goth”.

„Aici avem un accident vizual greu de explicat. Rochia roz satinat a fost combinată cu o plasă neagră pe față, mănuși de dantelă și un colier masiv care pare cumpărat dintr-un magazin de suveniruri medievale. Pelerina și centura neagră au tăiat silueta în cel mai nefericit mod posibil. Arată ca și cum cineva a încercat să combine trei teme diferite de petrecere într-o singură ținută. Un kitsch absolut”, a completat Roxana.

De la „Candelabrul de doliu” la „lămâia neon cu pretenții de gală”

Melissa McCarthy, în Christian Siriano, a fost numită de Roxana Maya „Candelabrul de doliu” pentru combinația de negru mat cu aplicații argintii care părea un proiect de artă abstractă eșuat.

„Melissa este o prezență carismatică, dar această rochie este o pedeapsă vizuală. Combinația de negru mat cu acele aplicații argintii care par să curgă de pe bust arată ca un proiect de artă abstractă eșuat. Rochia o acoperă mult prea mult, gâtul înalt și mânecile lungi creând un efect de sufocare stilistică. Arată mai degrabă a costum de personaj negativ dintr-un film SF ieftin”, a mai spus, pentru FANATIK, stilista.

Renate Reinsve, în Louis Vuitton, a fost criticată pentru „geometria fără logică” a rochiei.

„Deși vorbim de Louis Vuitton, rezultatul pe Renate a fost unul pur și simplu distonant. Decupajul rochiei roșii este atât de asimetric încât pare o eroare de producție. Fusta, care lasă un picior complet la vedere, în timp ce celălalt este îngropat într-o trenă greoaie, creează un dezechilibru vizual obositor. Lipsa totală de accesorii face ca întregul look să pară neterminat”, adaugă Roxana Maya.

În timp ce Kristin Cavallari, în Maison Ava, a purtat ceea ce Roxana Maya a denumit „lămâia neon cu pretenții de gală”: „Galbenul neon este o alegere periculoasă, iar în acest caz, riscul nu a meritat. Rochia pare simplă, dar detaliile argintii de pe margini și centura ciudată din talie o fac să pară o ținută de bal de absolvire din anii 2000. Coafura bob mult prea cuminte nu face decât să accentueze lipsa de personalitate a acestui look, care țipă vizual, dar nu spune nimic stilistic”, precizează ea pentru FANATIK.

Vedetele care au impresionat pe covorul roșu. Lecții de stil la Oscar 2026

Pe de altă parte, FANATIK a evidențiat și . Emma Stone, într-o creație Louis Vuitton, a fost considerată de Roxana Maya „perfecțiunea argintie”, datorită unei rochii sculpturale și fluide, fără accesorii inutile, care a pus în valoare eleganța naturală a actriței.

„Emma a oferit lecția supremă: luxul nu are nevoie de zgomot. Rochia ei metalizată a fost sculpturală, fluidă și perfect adaptată siluetei. Fără accesorii inutile, a lăsat materialul și croiala să vorbească. În timp ce alții s-au chinuit cu volane, Emma a arătat ca o statueta vie. Nota 10, fără discuții!”, a explicat Roxana Maya.

Și Zendaya a atras laudele specialistului, apărând într-o creație Valentino într-o nuanță intensă de galben. Potrivit criticului vestimentar, actrița a demonstrat că o culoare dificilă poate deveni spectaculoasă atunci când este purtată cu atitudine. „Spre deosebire de Kristin, Zendaya a arătat cum se poartă galbenul. Într-o creație Valentino cu decupaje matematice, actrița a arătat ca o zeiță modernă. Este singura persoană care poate purta o culoare atât de dificilă și să pară că ea a inventat-o”, a punctat Roxana, pentru FANATIK.

De la glamourul vechiului Hollywood la dramatismul gotic

Priyanka Chopra Jonas, într-o rochie Dior Couture, a fost supranumită „Regina Lebădă”, datorită volumului elegant și detaliilor luxoase care au atras imediat atenția. „Priyanka a demonstrat cum se poartă volumul fără să fii îngropată de el. Albul imaculat și detaliile de lux au transformat-o în centrul atenției. A oferit acel vibe de vechi Hollywood pe care mulți l-au uitat în favoarea experimentelor ciudate”, a mai zis specialistul.

La rândul ei, Margot Robbie a impresionat într-o rochie Chanel cu o estetică matură și sofisticată: „Margot a lăsat în urmă rozul și a ales o estetică matură, neagră, sofisticată. O rochie Chanel care impune respect și care demonstrează că nu ai nevoie de culori neon sau de măști pe față pentru a fi cea mai fotografiată femeie din lume”.

În același registru al eleganței dramatice s-a remarcat și Anya Taylor-Joy, într-o creație Dior, demonstrând că stilul gotic poate fi transformat într-o apariție de Haute Couture. „Anya știe să poarte dramatismul fără să pară costumată de Halloween. Look-ul ei a fost un mix perfect între mister și eleganță extremă, cu accesorii alese cu o precizie de chirurg. O prezență magnetică ce salvează onoarea serii”, mărturisește, pentru FANATIK, Roxana Maya.

Accesoriile care au stârnit ironii pe covorul roșu al Oscarurilor 2026

Roxana Maya a remarcat și o categorie aparte de accesorii care, în opinia sa, au atras atenția în sens negativ și au devenit rapid subiect de glume pe internet.

„Dacă rochiile nu au fost de ajuns, unii invitați s-au asigurat că detaliile vor bântui internetul pentru următoarele luni. Plicul Cărămidă al lui Melissa McCarthy: de parcă rochia nu era destul de greoaie, geanta masivă și colțuroasă părea gata să fie folosită ca armă de autoapărare. Plasa de țânțari a lui Maggie O’Farrell: voaleta de pe față nu a oferit mister, ci impresia că actrița a fost atacată de un păianjen chiar înainte să coboare din limuzină.

Pantofii de spital ai lui Timothée Chalamet: să porți acei pantofi albi, butucănoși, la un costum Givenchy este ca și cum ai pune cauciucuri de tractor pe un Ferrari. Mănușile de dantelă: din nou, Maggie O’Farrell ne-a arătat că poți purta absolut tot ce găsești într-un cufăr vechi din pod, fără nicio legătură cu evenimentul”, a declarat Roxana Maya pentru FANATIK.

Ținute care au împărțit internetul. Critici pentru Chloé Zhao, laude pentru Li Jun Li

Ținutele de pe covorul roșu de la Oscar 2026 au fost intens comentate și în presa internațională, unele creații fiind lăudate pentru rafinament, în timp ce altele au devenit rapid ținta criticilor și a ironiei din mediul online.

Chloe Zhao a fost probabil una dintre cele mai comentate apariții. Regizoarea Hamnet a purtat o rochie neagră Gabriela Hearst, cu volane și mâneci clopot largi, completată de un voal negru, care i-a făcut pe spectatori să se întrebe dacă este într-o stare de doliu. Comentariile online nu au întârziat: „Este la înmormântarea Oscarurilor?” sau „Mulțumim, Chloe, dar ești la premiile greșite pentru a te îmbrăca așa”. Mulți au comparat-o cu o vrăjitoare, iar alții au speculat că își plânge de fapt anularea reboot-ului Buffy the Vampire Slayer.

În contrast, Li Jun Li a impresionat într-o rochie roșie spectaculoasă de la Gaurav Gupta, cu croi sculptural și trenă dramatică, devenind un punct de atracție pe covorul roșu. Chiar dacă unii internauți au avut reacții amestecate: „Wow! O iubesc și o urăsc în același timp” sau „E frumoasă, dar nu-mi place rochia”, majoritatea au apreciat îndrăzneala și rafinamentul ținutei.

Nicole Kidman și Teyana Taylor, între eleganță și reacții amestecate pe social media

Nicole Kidman a ales un ansamblu Chanel într-o nuanță de piersică, cu corset peplum și fustă lungă, brodată cu pene și paiete. Deși unii comentatori au remarcat că nuanța seamănă prea mult cu tonul pielii ei, mulți au apreciat look-ul și faptul că actrița părea relaxată și fericită, mai ales după divorțul de Keith Urban.

Teyana Taylor, de asemenea, a fost atent observată, purtând o rochie Chanel alb-negru cu pene albe în stil sirenă. Deși frumoasă și elegantă, unii fani s-au așteptat la un look mai dramatic: „E ok, dar nu impresionează”.

Misty Copeland a optat pentru o rochie David Koma negru-alb, inspirată de balet, cu top tip blazer supradimensionat și fustă tutu. Ținuta a fost completată de un diamant Jared Mpho evaluat la 1,8 milioane $, însă, chiar și așa, unii internauți au criticat-o: „Este doar o jachetă supradimensionată cu volane” sau „Firește-ți stilistul imediat!”.

Rochii de lux și momente iconice pe covorul roșu al Oscarurilor 2026

Printre alte apariții notabile, Rose Byrne a purtat o rochie neagră Dior, brodată cu un model floral complicat, Jessie Buckley a optat pentru un ansamblu roșu și roz, Wunmi Mosaku a purtat o rochie strălucitoare cu umeri decupați.

Demi Moore a impresionat cu o creație Gucci din pene, iar Leonardo DiCaprio a optat pentru un smoking clasic negru. Michael B. Jordan și Pedro Pascal și-au atras și ei atenția prin alegeri vestimentare originale, iar Paul Mescal a venit alături de iubita sa, Gracie Abrams.

Chase Infiniti, de la „One Battle After Another”, a atras privirile în rochia sa lavandă Louis Vuitton personalizată, confirmându-și statutul de actriță și icoană a modei în același timp.