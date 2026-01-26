Cine a venit cu ideea horei ironice a șefilor de la CFR, pe Arena Națională, la golul 4 cu FCSB. „A fost o mică aroganță”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj l-a dat pe gol pe fostul său coleg de la CFR Cluj. Fostul arbitru internațional a mărturisit cine a fost cu ideea horei pe care conducătorii din Gruia au făcut-o pe Arena Națională, la golul de 4-1.

Bogdan Mara, cel care a fost cu ideea la hora făcută de șefii CFR-ului pe Arena Națională

CFR Cluj a zdrobit-o pe FCSB în etapa cu numărul 23 din SuperLiga. În ciuda faptului că roș-albaștrii au deschis scorul în minutul 2, prin David Miculescu, elevii lui Daniel Pancu au reușit să revină și să marcheze patru goluri, prin Alibek Iliev, Korenica, Cordea și Biliboc, în minutele 41, 44, 49 și 90+2.

La ultima reușita a meciului atenția fost mutată pe . A doua zi, Cristi Balaj, prezent la meci alături de foștii săi colegi, a mărturisit că Bogdan Mara a fost cu ideea de a se bucura astfel.

„Sunt foștii mei colegi, aș fi ipocrit să ascund că nu mă bucur pentru ei când câștigă. Majoritatea jucătorilor care au fost în teren la CFR Cluj au venit în perioada când eram eu, în afară de Alibek. Mai este Popa care a revenit.

Am fost invitat de ei, m-am dus la meci, m-am bucurat că au câștigat. Aș minți dacă aș spune că nu țin cu CFR Cluj. Aleg să fiu în multe feluri, dar nu fals. Eram cu ei împreună, ne-am bucurat împreună. Nu a fost ideea mea în a organiza acea horă, dar fiind împreună cu ei și bucurându-ne că am câștigat.

(n.r. Mara a fost cu inițiativa?) Cred că da, dar am fost la distanță mică și am fost cooptat și eu. A fost ceva spontan, natural. Nu se aștepta nimeni să fie acest rezultat”, a declarat Cristi Balaj, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Bogdan Mara, prima reacție după hora bucuriei de la FCSB – CFR Cluj 1-4

Chestionat de Horia Ivanovici cu privire la hora bucuriei de pe Arena Națională, Bogdan Mara a mărturisit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că a fost o reacție de moment. Mai mult, conducătorul de la CFR Cluj a dezvăluit că prima tentativă a eșuat.

„Erau cu colegii mei la meci. Nu am rămas foarte mulți. Ne numim ultimii mohicani, e o glumă pentru grupul nostru. Am fost mulți, dar am rămas puțini. E clar un rezultat mare, a fost o mică aroganță, știm cum fac ei. Aseară am avut și noi motive. A fost prima dată când am câștigat la un asemenea rezultat pe Arena Națională.

Hai să spun și o glumă. Prima horă am făcut-o la golul lui Muhar, când a dat gol și s-a anulat cu VAR, și am zis: ‘Bă, ce proști suntem, am făcut hora și a anulat VAR-ul golul. Râde lumea de noi’. După aia a venit golul lui Bili (n.r. Lorenzo Biliboc) și s-a făcut hora pe bune. Nu e o aroganță, nu vrem să persiflăm pe nimeni. A fost o bucurie de moment”, a declarat Bogdan Mara.

Cristi Balaj și Adi Ilie, dialog spumos la FANATIK SUPERLIGA: „De ce ești nervos?”

Dezbătând meciul și evoluția celor două echipe din acest sezon, că FCSB și CFR Cluj beneficiază de cele mai bune loturi din SuperLiga. În consecință, această decădere trebuie să fie atribuită exclusiv conducătorilor și antrenorilor.

„Se vede că fiecare jucător când este schimbat, de la Bîrligea, Olaru, are nervi. Acum un an sau doi nu avea nimeni nervi. Eu cred că FCSB și CFR, cu ăștia buni, își merită locul unde sunt. Astea înseamnă că la ambele echipe, cu jucătorii ăștia buni, conducerea și antrenorii nu sunt capabili să pună lucrurile la punct”, a precizat Adrian Ilie.

Auzind cele spuse de „Cobra”, Cristi Balaj a intervenit imediat și a intrat într-un schimb de idei cu fostul atacant al naționalei României:

„Cristi Balaj: De ce ești nervos, Adi? Ai fost supărat că am dansat în horă. De ce?

Adrian Ilie: Ironic, ați făcut ce a făcut FCSB. Au dansat ei la primul gl și voi la golul 4, că la al doilea nu ați putut să dansați

Cristi Balaj: Am mai dansat și la golul 3.

Adrian Ilie: La 1-1 și 2-1 nu ați dansat”, a fost dialogul dintre cei doi.

În cele din urmă, fostul președinte de la CFR Cluj a dorit să anunțe public că a fost o simplă bucurie, fără vreo urmă de ironie la adresa lui FCSB.

„Eu am multe defecte, dar că nu respect oamenii nu este unul dintre ele. Nu m-am gândit la asta. Mi se pare corect să recunosc că țin cu CFR-ul și sunt aproape de ei. Îmi prezint scuze! Nu am vrut să fiu ironic, Doamne ferește!”, a clarificat Cristian Balaj.