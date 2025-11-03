Cine ar avea de câștigat în urma apelului făcut de Călin Georgescu către locuitorii Capitalei de a boicota alegerile pentru Primăria București

ADVERTISEMENT

În urma apelului lui Călin Georgescu de a boicota alegerile, se ridică o întrebare esențială: cine ar putea profita cu adevărat în cursa pentru Primăria Capitalei? Scenariile sunt complexe, având în vedere că o prezență redusă la vot poate favoriza anumite tabere politice și poate modifica strategia candidaților, transformând astfel un scrutin aparent simplu într-un meci deschis și imprevizibil.

De ce refuză Călin Georgescu alegerile pentru Primăria Capitalei? Explicațiile specialistului

Călin Georgescu a declarat public că nu susține alegerile pentru Primăria Capitalei și le consideră ilegitime. Această poziție, exprimată într-un moment important pentru scena politică din București, ridică întrebări cu privire la motivațiile și strategiile suveranistului.

FANATIK a discutat cu analistul politic Cristian Pârvulescu pentru a clarifica contextul acestei decizii și implicațiile sale politice. Potrivit analizei expertului, gestul lui Georgescu reflectă atât o poziție principială față de alegeri, cât și o recalibrare a relațiilor politice tradiționale.

„El consideră că tot ceea ce se întâmplă este ilegitim, pentru că a avut loc o lovitură de stat, iar el este președintele ales. În această logică este afirmația mediatizată. Surprinzătoare decizia lui însă, cu privire la doamna Alexandrescu, care rămâne fără prețiosul său sprijin.

Pe de altă parte, este și o distanțare de AUR și de Simion, care a profitat masiv, cum era, de altfel, și de așteptat. Nu era nici o relație pasională între cei doi. Simion doar a încercat să profite de pe urma imaginii lui Georgescu”, a explicat, pentru FANATIK, politologul Cristian Pârvulescu.

Cum va influența prezența scăzută la vot rezultatele?

În continuare, el a oferit o perspectivă detaliată asupra efectelor pe care le-ar putea partide și candidați. Subliniază că aceste scrutinuri, prin natura lor, sunt marcate de o prezență scăzută la vot, ceea ce poate influența rezultatele într-un mod neașteptat.

„Trebuie să fim conștienți că alegerile parțiale de la București înseamnă o prezență redusă. Astfel, Călin Georgescu va putea revendica prezența redusă ca printr-un succes propriu.

Pe de altă parte, va încurca jocurile AUR, pentru că votanții lui ar fi votat Anca Alexandrescu, dar și PSD. De ce PSD? Pentru că PSD are un electorat undeva în zona aceasta. Extremă dreaptă, dar nu neapărat foarte militanți. Iar această zonă s-ar putea să nu se mobilizeze la alegeri”, a mai ținut să puncteze analistul.

Cine ar avea de câștigat în urma îndemnului făcut de Călin Georgescu?

Politologul a dat o explicație clară privind efectele strategiei lui Călin Georgescu în contextul alegerilor parțiale din București, răspunzând direct la întrebarea esențială: .

„Pentru PSD este important, având în vedere că nu are un electorat puternic în București, să mobilizeze orice vot. E de așteptat ca votul util să funcționeze în favoarea unuia din candidații adverși ai PSD. Cert este că Anca Alexandrescu are șanse mai mici fără sprijinul lui Georgescu. Deci Alexandrescu și PSD în ordinea asta sunt defavorizați.

Singurii care au de câștigat sunt PNL și USR. În funcție de cel care va câștiga bătălia sondajelor, adică Drulă sau Ciucu. Ați văzut că atacul împotriva lui Ciucu este puternic acum”, a afirmat Pârvulescu, pentru FANATIK.

Cine rămâne dezavantajat în bătălia pentru București?

Inevitabil, politologul a comentat, de asemenea, situația candidaților înscris în cursă până acum, arătând care sunt scenariile care par deja luate în calcul și cine ar putea profita de pe urma votului util.

„Sunt dintre cei care cred că Băluță nu este favorit. Chiar dacă ar fi primul în sondaje, are o marjă foarte mică. Pe câtă vreme, ceilalți doi, în momentul în care unul dintre ei se va detașa în bătălia de imagine, va putea profita de vot util.

Nu o văd pe Anca Alexandrescu retrăgându-se pentru Băluță. Iar cei care trebuiau să se retragă pentru Băluță, au făcut-o deja. Și asta se vede în votul pentru ei, mă refer la Piedone. Doamna Firea risca foarte mult. Deci nu prea a avut alternativă. Probabil că și sondajele i-au fost defavorabile. Și lipsa susținerii, de asemenea”, a mai clarificat specialistul.

Cum afectează Capitala strategia prezidențială a lui Nicușor Dan?

În urma susținerii publice pe care președintele Nicușor Dan i-a acordat-o lui Cătălin Drulă, USR, analistul Cristian Pârvulescu a comentat modul în care vede această asociere și implicațiile sale pentru scena politică bucureșteană.

„Este o foarte riscantă soluția președintelui Nicușor Dan, pentru că oricât de bucureștean ai fi, USR-ul rămâne în continuare un partid minoritar și nu majoritar în Capitală.

Este evident că președintele caută un partid prezidențial și vede în USR acest lucru, dar aici e un risc, anume că neutralitatea prezidențială poate fi considerată în mare măsură în suferință”, a mai precizat Cristian Pârvulescu pentru FANATIK.

Cine va câștiga alegerile pentru Primăria București?

Întrebarea care îi preocupă pe mulți bucureșteni este cine va câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei. Pârvulescu vine cu o perspectivă realistă asupra acestei competiții, evidențiind atât incertitudinea rezultatelor, cât și factorii care vor conta în scrutin.

„În momentul de față, oricine poate câștiga capitala, inclusiv cineva care în acest moment nu este candidat. Este un meci deschis pentru că va depinde de capacitatea de mobilizare, având în vedere prezența redusă la vot.

Nu cred că între candidații actuali există unul care să poată face ceva pentru orașul nostru. Mă îndoiesc. Dar, pe de altă parte, administrarea Bucureștiului depinde în mare măsură de relația cu Consiliul. Iar Consiliul este o combinație PSD-PNL-USR foarte complicată”, a menționat, în final, politologul.