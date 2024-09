Cine ar fi a doua victimă a Șacalului din Constanța. Delia a fost ucisă la câteva zile distanță de Iana Denisa

Femeia dispăruse de acasă de pe 2 iulie și nu a mai putut fi contactată de familie, astfel că rudele au sunat în acel moment la 112. Constanța este șocată în aceste zile de cazul unui dublu asasinat, pentru moment. Polițiștii au făcut percheziții care au scos la suprafață noi detalii șocante legate de cazul uciderii a cel puțin două tinere, se pare de către același individ.

Cine ar fi a doua victimă a Șacalului din Constanța

Cazul ar fi de fapt mult mai larg și ar viza trei suspecți, printre care o femeie. Surse din anchetă au indicat pentru că la mai puțin de 24 de ore au fost descoperite două cadavre. Unul într-un imobil din Mamaia Nord, al doilea pe un câmp între Sinoe și Mihai Viteazu. Indiciile duc spre un autor comun.

Prima victimă, Delia Avram, era din Tulcea și dispăruse de acasă din 2 iulie. A doua victimă, Iana Denisa, era din Timișoara, și dispăruse de acasă de la mijlocul lunii august. Se pare că presupusul criminal ar fi folosit telefonul fetei și ar fi dat mesaje familiei pentru a-i induce pe oameni în eroare, astfel că nimeni nu știe când a fost ucisă de fapt.

Orașul a fost împânzit de mesaje cu chipul femeilor, date dispărute, însă acestea au fost găsite din păcate moarte. Familiile s-au consolat cu ideea, iar pe pagina de Facebook a tinerei din Timișoara au apărut mesaje de condoleanțe. ”Nu pot să cred! Dumnezeu să te odihnească în pace ! Putere familiei și copilașului tău ! Draga mea prietenă din copilărie” sau ”Dumnezeu să o odihnească în pace! Multă putere părinților tăi”, au fost două dintre mesaje.

Se pare că suspecții au ajuns în atenția poliției după ce au fost implicați într-un accident rutier, chiar cu mașina uneia dintre tinerele ucise. Bărbatul a ajuns la spital cu răni și a fost internat sub pază, după care a fost externat. Așa cum FANATIK scria în urmă cu 24 de ore, Iana Denisa avea 28 de ani, era din Timișoara și cel mai probabil era prostituată de lux.

A doua victimă a Șacalului ar fi o prostituată de lux

, după care a ajuns pe mâna criminalului. A fost drogată și otrăvită, după care a fost aruncată pe câmp și mâncată de șacali. Presupusul criminal locuiește împreună cu concubina sa, la rândul său suspectă, și cu cei patru copii. Conform Observatornews.ro, criminalul a fost văzut de mai mulți martori.

, şi când a venit acum la mine a venit cu un alt băiat, îl cheamă Nicu”, a declarat proprietara apartamentului unde locuia tânăra. A fost găsită întâmplător pe câmp, de un șofer care a sunat la 112. Criminalul, poreclit Șacalul, a ajuns la poliție doar după ce a făcut accident conducând mașina fetei.

”Băiatul meu a stat patru zile, trei zile în casă. Nu ştiu nimic. A făcut un accident cu maşina, s-a urcat la cineva în maşină, şi s-a răsturnat cu maşina. Acel băiat a venit să-i arate noua maşină, să facă o tură cu ea”, a declarat mama suspectului. Se pare că bărbatul avea mari dificultăți în a explica lumii de unde are noua mașină.

”Eu i-am şi zis că tind să cred că Denisa nu i-a vândut lui maşina şi vreau să văd un contract de vânzare-cumpărare, el a zis că nu există aşa ceva. Ea nu-şi dădea bunurile ei nimănui”, a declarat o prietenă a victimei. Fostul iubit al Denisei nu poate să creadă că fata nu mai e, mai ales că ar fi urmat să se întâlnească în curând.

, urma să ne vedem acum, de ziua mea, pe 16 septembrie. Am încercat să o sun, are telefonul închis. M-a sunat un prieten comun pe care îl avem: E adevărat ce s-a întâmplat cu Denisa? Am zis că nu e posibil aşa ceva, am închis telefonul şi am încercat să sun în stânga, în dreapta”, a declarat fostul iubit.