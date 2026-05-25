Cine ar fi bărbatul ale cărui rămășițe au fost găsite pe un câmp din Maramureș. Detaliul care i-a făcut pe anchetatori să lege cazul de o dispariție misterioasă

FANATIK a aflat cine este bărbatul dispărut de aproape patru ani, al cărui nume apare acum în centrul anchetei privind osemintele descoperite pe un câmp din Pribilești, județul Maramureș. Este vorba despre un bărbat de 46 de ani căutat fără succes de familie și polițiști încă din Ajunul Crăciunului, din anul 2022.

Cine este bărbatul pe care anchetatorii îl leagă de osemintele găsite pe un câmp din Maramureș

Este anchetă de amploare în Maramureș, după o descoperire care a șocat întreaga comunitate din Pribilești. Pe un câmp proaspăt arat, aflat la marginea localității, au fost găsite fragmente de oseminte umane, respective un craniu și un picior, alături de mai multe obiecte care ar putea ajuta la identificarea victimei: o geacă și două telefoane mobile. Descoperirea a fost făcută în cursul zilei de duminică, iar de atunci zona a devenit punctul central al unei anchete complexe. Anchetatorii încearcă acum să afle cui aparțin osemintele și cum au ajuns acestea pe terenul agricol. Primele estimări arată că rămășițele ar putea avea o vechime de aproximativ patru sau chiar cinci ani.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru FANATIK că una dintre pistele principale îi conduce pe polițiști către cazul unui bărbat dispărut în perioada Crăciunului din 2022. La momentul dispariției, omul avea 46 de ani, iar cazul său a fost intens mediatizat în presa locală. Fotografia și datele sale de identificare au fost făcute publice atunci, în speranța că cineva ar putea oferi un indiciu salvator. Familia l-a căutat zile întregi, iar autoritățile au organizat ample operațiuni de căutare, inclusiv cu ajutorul dronelor. Cu toate acestea, bărbatul nu a mai fost găsit niciodată, iar dispariția sa a rămas, până astăzi, un mister.

Ipoteza care îi pune pe gânduri pe anchetatori: trupul ar fi putut fi afectat în timpul lucrărilor agricole

Între timp, criminaliștii încearcă să stabilească dacă trupul s-a aflat tot timpul în acel loc sau dacă osemintele au fost mutate. O altă ipoteză analizată este aceea că fragmentele umane ar fi fost afectate recent în timpul lucrărilor agricole efectuate pe teren. Surse din anchetă susțin că trupul ar fi putut fi dezmembrat accidental în timpul aratului de primăvară. , unde urmează să fie efectuate expertize complexe. Medicii legiști vor analiza atât eventuale urme de violență, cât și starea osemintelor, pentru a stabili cu exactitate perioada în care s-a produs decesul.

„La data de 24 mai a.c., în jurul orei 12.00, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați despre faptul că, pe un teren agricol din localitatea Pribilești, a fost găsit un craniu uman. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă formată din polițiști de investigații criminale și criminaliști, rămășița umană fiind transportată la Serviciul Județean de Medicină Legală Maramureș, în vederea stabilirii cauzei decesului și identității persoanei. În cauză a fost întocmit un dosar penal, în vederea stabilirii stării de fapt și luării măsurilor legale”, au transmis reprezentanții autorităților.

Cine este bărbatul dispărut în 2022 cu care anchetatorii încearcă să lege descoperirea macabră din Pribilești?

Acum, după descoperirea macabră de pe câmpul din Pribilești, anchetatorii încearcă să stabilească dacă există o legătură directă între osemintele găsite și dispariția misterioasă din 2022. FANATIK , pe 29 decembrie 2022, cazul lui Fogarasi Istvan ajungea în atenția publică, după ce familia și au cerut ajutor pentru găsirea bărbatului dispărut fără urmă în Ajunul Crăciunului. La acel moment, fotografia și datele sale de identificare apăreau în presă, într-un apel disperat lansat de apropiați și autorități.

„L-AȚI VĂZUT? Fogarasi Istvan, căutat de familie şi poliţişti”, . Potrivit informațiilor făcute publice la acea vreme, bărbatul plecase pe 24 decembrie 2022, în jurul orei 20.00, cu un autoturism în satul Pribilești, pe Calea Fersigului, iar de atunci nimeni nu a mai știut nimic despre el. În momentul dispariției, acesta purta pantaloni deschiși la culoare, în carouri, și o geacă de fâș închisă la culoare. Avea aproximativ 1,70 metri înălțime, 80 de kilograme, față ovală, păr șaten și ochi căprui. Polițiștii făceau atunci apel la orice persoană care putea oferi informații să sune la 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Sursele consultate de FANATIK precizează însă că, până în acest moment, nu există o confirmare oficială că rămășițele îi aparțin bărbatului dispărut. Rezultatele analizelor ADN sunt încă așteptate, iar toate procedurile trebuie finalizate înainte ca familia să fie anunțată oficial.