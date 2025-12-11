Cine ar fi crezut?! Mihai Toma, gol cu capul de lângă Lotomba în FCSB – Feyenoord. Underul roș-albaștrilor a „spart gheața”

ADVERTISEMENT

Mihai Toma (18 ani) a spart gheața și a marcat primul său gol la FCSB. Under-ul roș-albaștrilor a înscris împotriva lui Feynoord intrând pe teren din postura de rezervă.

Mihai Toma, primul gol la FCSB

Mihai Toma a intrat în FCSB – Feyenoord la pauza meciului. Under-ul roș-albaștrilor l-a înlocuit pe Octavian Popescu, care a făcut o primă repriză extrem de modestă.

În același timp, staff-ul tehnic al campioanei României i-a mai trimis în teren pe Daniel Graovac și pe Valentin Crețu, care i-au schimbat pe Baba Alhassan, respectiv Alexandru Pantea. Mutările nu au fost neapărat inspirate pentru că în minutul 51 s-a făcut 3-1 pentru olandezi.

Mihai Toma a ieșit însă la rampă în minutul 54, . El a finalizat cu capul centrarea lui Juri Cisotti. Toma a punctat de lângă fundașul dreapta a lui Feyenoord, Lotomba.

Mihai Stoica l-a lăudat pe Mihai Toma

Deși abia acum a marcat primul gol la echipa de seniori a FCSB-ului, Mihai Stoica are de mult încredere în Mihai Toma. care a avut o prestație bună și în remiza albă cu Dinamo.

„Toma va fi numărul 10 la noi și la echipa națională. Nu știu în cât timp, dat Toma este poate cel mai bun junior pe care l-am avut vreodată. Are absolut tot”, a transmis Mihai Stoica, în exclusivitate pentru FANATIK.