Cine ar putea fi urmașul lui Călin Georgescu: ”El are aceeași capacitate de manipulare”. Un celebru sociolog dă verdictul. Exclusiv

Urmașul lui Călin Georgescu ar putea fi o mare surpriză (sau nu?) pentru electoratul suveranist din România care a rămas fără reprezentant, după ce candidatul independent la alegerile prezidențiale a fost scos definitiv din schemă.

UPDATE, 13:45 Simion candidează

George Simion a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale, devenind, astfel, înlocuitorul lui Călin Georgescu.

ADVERTISEMENT

Urmașul ideologic lui Călin Georgescu. Gelu Duminică l-ar fi văzut pe Dan Puric ca potențial înlocuitor

În opinia sociologului Gelu Duminică, . Întrebarea care stă pe buzele tuturor este cine îl va înlocui pe Călin Georgescu sau, și mai precis, ce personaj public poate să îi ducă mai departe ideologia, cu capacitate de convingere a maselor.

Gelu Duminică a spus în exclusivitate pentru FANATIK că omul care s-ar fi potrivit cel mai bine pe electoratul lui Călin Georgescu este Dan Puric. Numele actorului a apărut deja ”pe surse” în calculele electorale atribuite mișcării suveraniste, după ce candidatura lui Călin Georgescu a fost respinsă de BEC.

ADVERTISEMENT

Alte nume vehiculate în ultimele ore sunt cele ale lui George Simion, al profesorului Dan Dungaciu și chiar al Cristelei Georgescu.

”Nu o să intru într-o astfel de discuție, despre cine o să fie înlocuitorul lui Călin Georgescu. Din punctul meu de vedere, cel mai apropiat de tipologia domnului Georgescu este domnul Puric, dar nu știu cine o să fie.

ADVERTISEMENT

Toți așteaptă ca unsul lui Dumnezeu să-și delege urmașul. Om vedea. Cel mai apropiat de discursul domniei sale, de tipologie și de capacitățile de manipulare și seducție a maselor este domnul Puric. Dar nu vreau să intru în discuția asta, pentru că va fi o decizie politică.

ADVERTISEMENT

Din ce cunosc eu, cele trei nume care sunt în atenția celor din AUR sunt domnul Simion, domnul Dungaciu sau Dan Puric, dar rămâne de văzut”, a declarat sociologul Gelu Duminică, pentru FANATIK.

Gelu Duminică: ”Lucrurile trebuie făcute altfel”

Sociologul nu exclude ca în viitorul apropiat să asistăm la mișcări de masă, mai ales că, spune el, poporul român are o istorie în a-și identifica liderii dintre cei impuși de marile puteri străine. De asemenea, el nu crede că pe dosarul lui Călin Georgescu este finalul unei etape pentru societatea românească, din contră, acest act va face să apară și mai mulți ”georgești”, adică personaje mesianice, de care oamenii să se agațe.

„Nu e nimic nou sub soare. Am semănat vânt, culegem furtună în perioada asta. Nici din punct de vedere istoric nu e ceva nou. Amintesc insurecția din 1866 de la Iași, un moment în care Rusia a susținut foarte tare ruperea Moldovei de Țara Românească. Au găsit un Călin Georgescu al vremurilor și s-a întâmplat cam același lucru. Învățăm că lucrurile trebuie făcute altfel.



Potențialul României de a scoate astfel de specimene umane e foarte mare. Trebuie să ne uităm la cauze. În momentul în care partidul X și partidul Y reprezintă aceeași mizerie în mentalul colectiv, cei care se simt abandonați și nu simt bunăstarea europeană, cum îi zicem noi, vor căuta un reprezentant. Noi, din păcate sau din fericire nu am avut tema migranților de prima linie. Noi am avut hoția, corupția, LGBT, am avut alte zone care au trezit temeri. Ceea ce se întâmplă acum era extrem de previzibil”, este analiza făcută de , pentru FANATIK.

”Vor mai fi georgești”

Referitor la urmașul lui Călin Georgescu, Duminică ne-a zis că țara noastră are de unde să scoată pe cineva la fel de abil să convingă electoratul anti-sistem.

„Greu de spus ce urmează. În varianta pesimistă, realistă aș zice, marea bătălie va fi peste patru ani. Am creat cicatrici destul de mari în societate. În cea mai fericită situație va fi acoperită de o mică pojghiță, dar va fi zgândărită de alți georgești”. Ce s-a întâmplat ieri e doar un capitol, e doar un moment de respiro care ne obligă la un moment de reflecție. Tot discursul ăsta va scădea din intensitate, dar nu o să dispară. Fascismul, neolegionarismul au fost tolerate până acum”, a adăugat Duminică.