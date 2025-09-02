Cine ar putea prelua conducerea PSD. Printre favoriții care să-i înlocuiască pe Ciolacu și Grindeanu din fruntea partidului este și un șef de serviciu secret

Sorin Grindeanu, actual președinte al PSD, a anunțat luni, 1 septembrie, că în această toamnă i se va termina mandatul de interimar, iar congresul partidului va vota un nou președinte. După ședința coaliției de guvernare, el a declarat că congresul PSD pentru alegerea conducerii va fi organizat „în această toamnă”, după terminarea discuțiilor despre pachetele de reforme.

Numele surpriză garantat de Hrebenciuc

FANATIK a stat de vorbă în ultima săptămână cu mai mulți lideri de filiale sau lideri vocali ai PSD pentru a afla care sunt numele aflate în acest moment pe masă pentru a deveni viitorul președinte al formațiunii politice. Ultimul nume apărut în joc, în cadrul discuțiilor dintre liderii partidului, este cel al lui Gabriel Vlase, actual director al Serviciului de Informații Externe (SIE). Încă de la începutul mandatului, actualul președinte al României, Nicușor Dan, a anunțat într-o conferință de presă că vrea să-l schimbe pe Vlase. La finalul lui iulie, G4Media a publicat prima dată informația că varianta propusă de Nicușor Dan pentru înlocuirea lui Vlase este diplomatului Marius Lăzurcă.

Actualul director al SIE este chiar un fost membru și parlamentar PSD, fiind un apropiat al fostului lider din umbră al partidului, Victor Hrebenciuc. De altfel, Vlase a fost deputat PSD Bacău, organizație controlată de Hrebenciuc. „Da, confirm că am auzit acest nume cel puțin de la doi lideri ai partidului. Dar nici nu știu dacă va candida. Dacă va dori să se întoarcă în politică, probabil are șanse bune. Se poate baza pe aura de fost șef de serviciu secret, pe relațiile lui Hrebenciuc și probabil și pe apropierea de lideri ai partidului, cum sunt Paul Stănescu și Mihai Tudose. Așa că putem spune că, dacă va intra în cursa electorală internă, devine automat un favorit”, ne-a declarat unul dintre liderii partidului din Camera Deputaților.

Un alt lider foarte influent în partid și conectat în zona de informații ne-a transmis că el personal nu a participat la discuții despre eventuala candidatură a lui Gabriel Vlase la funcție de președinte al PSD. „Eu nu știu de aceste discuții, la care să fi participat personal. Dar este o candidatură previzibilă. Din ce știu eu, Gabriel Vlase va fi înlocuit în octombrie de la conducerea SIE, atunci vor fi noi directori la SIE și SRI”, ne-a declarat liderul PSD.

Cine e singurul candidat oficial la șefia PSD

Până acum, doar . La începutul lunii august, el a invocat faptul că partidul „are nevoie de credibilitate, are nevoie să fie relansat, trebuie să fie condus de oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă”.

„N-ar trebui să fie o surpriză o candidatură la președinția PSD, pentru că suntem după un proces în ani și care s-a accelerat de anul trecut, care consacră existența unui PSD într-o criză foarte serioasă. Regula în politică e foarte simplă: atunci când îți pierzi credibilitatea și ai generat o traumă partidului, au fost greșeli comise, e firesc să înțelegi că relansarea unui partid se face printr-o reînnoire profundă”, a mai declarat la acel moment Titus Corlățean. El a adăugat că partidul a avut întotdeauna „resurse de reînnoire și relansare”, iar „oamenii de rând din partid au generat schimbarea”.

Sorin Grindeanu, favorit ca exponent al continuității

Grindeanu este favorit ca „lider al continuității”, sprijinit de nucleul de putere format în jurul lui Marcel Ciolacu în ultimii ani. Deține avantajul aparatului central și al statutului de interimar, validat prin vot în CPN pe 20 mai. Pentru el, congresul din toamnă e testul de a transforma interimatul în mandat plin și de a reasambla partidul în jurul unei linii doctrinare clare.

Oficial, nu și-a anunțat candidatura. Nici la întrebările FANATIK nu a dorit să răspundă în ceea ce privește decizia sa de a candida la cea mai înaltă funcție din partid sau de a sprijini alt candidat. Liderii PSD cu care FANATIK a stat de vorbă în ultima săptămână ne-au transmis că actualul președinte interimar este favorit și pentru că nu există alți potențiali contracandidați puternici.

Pe 20 mai, în Consiliul Politic Național desfășurat la Vila Lac, , în fața lui Daniel Băluță, prin vot secret. Ministrul Transporturilor și prim-vicepreședinte al PSD a obținut 67 de voturi, iar contracandidatul său doar 14, consolidându-și poziția ca soluție de tranziție până la congresul din toamnă.

Surpriza Mihai Tudose, pe lista scurtă pentru preluarea conducerii în PSD

Actual europarlamentar PSD și fost premier (2017–2018), Mihai Tudose este un alt lider pe care colegii îl așteaptă să-și depună candidatura, mai ales dacă Gabriel Vlase nu revine în partid și nu-și depune candidatura. „Mihai Tudose e un tip versatil. El poate face multe jocuri, dar în primul rând își va face jocul lui. Dacă el simte că are șanse, va candida sigur. Dacă simte că o eventuală candidatură a lui este utilă pentru ca un alt candidat să câștige, să rupă din voturile opoziției, va candida din nou”, ne-a declarat un lider al PSD din zona Moldovei.

Nici Mihai Tudose nu a răspuns la întrebările trimise de FANATIK. Îl întrebam dacă ia în considerare să candideze pentru funcția de președinte PSD din toamnă sau va sprijini un alt candidat. El este un politician cu experiență de organizare județeană (Brăila) și profil „de teren” și este liderul PSD care l-a atacat frontal pe premierul Ilie Bolojan pentru reformele propuse de acesta.

Daniel Băluță, posibil șef al PSD

Primarul Sectorului 4 din 2016 a fost singurul contracandidat al lui Sorin Grindeanu pentru funcția de președinte interimar la alegerile de la sfârșitul lui mai.Cu toate acestea, singura șansă a lui Băluță de a deveni un candidat puternic este ca, până la alegerile pentru funcția de președinte al PSD, să fie organizate alegerile pentru poziția de primar al Capitalei. Și, bineînțeles, să le câștige.

În logica internă, o victorie la Primăria Capitalei i-ar întări poziția la congres, unde ar putea fi sprijinit de taberele din jurul Gabrielei Firea și al lui Paul Stănescu. Din păcate pentru el, alegerile la Capitală sunt organizate printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan care nu s-a arătat decis să se grăbească în acest sens.

Ce contează până la congres