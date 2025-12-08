Cine ar putea prelua Ministerul Apărării? Alegerile din București schimbă planurile, USR lămurește: ”Este o negociere”

ADVERTISEMENT

Rezultatele alegerilor din București ridică întrebări despre cine va prelua Ministerul Apărării. După demisia lui Ionuț Moșteanu, Radu Miruță asigură interimatul. USR explică speculațiile privind o eventuală numire a lui Cătălin Drulă.

Amânarea numirii ministrului apărării, legată de alegerile din Capitală?

Înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei, se vehicula ideea că numirea noului ministru al apărării ar putea fi amânată până după votul din București. În acest context, mulți s-au întrebat dacă USR și președintele Nicușor Dan ar putea aștepta rezultatul alegerilor pentru a decide asupra unei posibile numiri a lui Cătălin Drulă la Ministerul Apărării Naționale.

După demisia lui Ionuț Moșteanu, care ocupase funcția de ministru al apărării până pe 28 noiembrie 2025, șeful de la Cotroceni a semnat decretul prin care Radu Miruță preia interimatul, cu mențiunea că portofoliul va rămâne interimar „până la nominalizarea unui nou ministru”.

Cine va prelua Ministerul Apărării, încă neclar după scrutin

Imediat după alegerile pentru Primăria Capitalei, FANATIK a încercat să afle cum stau lucrurile în cadrul USR în ceea ce privește numirea noului ministru al apărării. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a explicat că, de fapt, nu a existat o discuție concretă pe această temă în partid. Cel puțin nu până la momentul publicării acestui material.

„Nu a existat o discuție serioasă pe tema asta niciodată în partid. Au existat scenarii, posibilități, poate negocieri, dar au fost așa, niște voci să spunem. Nu a fost o discuție instituțională.

Decizia nu este doar la USR. Portofoliul ministrului apărării, ca și cel de externe, ține de atribuțiile pe care le are și președintele. Cred că timpul de reflexie pentru un viitor ministru ține cont și de opțiunea lui Nicușor Dan în privința unui nume. Nu doar a USR-ului. Este o negociere, dacă vreți, în doi. Nu este doar portofoliu USR”, a punctat Ungureanu, pentru FANATIK.

Mai multe nume în discuție, inclusiv civili

În continuarea discuției despre posibilii , politicianul a detaliat câteva dintre numele care au fost luate în calcul, atât din rândul USR, cât și din afara partidului:

„Au fost 4-5 nume. Noi îl avem pe Nicu Fălcoi, care a fost pilot pe F-16. A fost o discuție despre Bogdan Rodeanu. Sunt mai multe nume vehiculate în USR, dar și în afara USR-ului, care se discută. Adică oamenii care nu sunt neapărat membri USR. Cum este și cazul lui Dragoș Pâslaru, asumat în guvern de Bolojan fără a fi membru PNL.

Eu așa prefer să fie conducător al armatei, un civil. Dar poate există și alte opțiuni”, menționează acesta.

Speculațiile despre Drulă, închise de declarația lui Ungureanu

Emanuel Ungureanu a ținut să clarifice speculațiile apărute în spațiul public privind o posibilă numire a lui Cătălin Drulă la Ministerul Apărării, subliniind că acestea sunt complet nefondate: „Numirea domnului Drulă a fost exclusă chiar de el.

Când s-a vorbit în spațiu public și s-au făcut speculații pe acea temă, Cătălin Drulă a spus categoric că el nu vrea să fie ministru al apărării sau orice fel de ministru în acest guvern. E opțiunea lui care a închis orice speculație”, adaugă, pentru FANATIK, Ungureanu.

Candidatul USR a clarificat poziția sa privind Ministerul Apărării

În timpul campaniei, candidatul din partea USR a fost întrebat ce va face în cazul unui eșec la alegeri, având în vedere că partidul lui trebuie să nominalizeze un nou ministru al apărării. În acel moment Cătălin Drulă a clarificat: „Eu intru în această competiție ca să o câștig și le cer încrederea bucureștenilor, pentru ca ei să aleagă pe cine consideră cel mai potrivit pe 7 decembrie. Evident, orice rezultat este posibil. Eu sunt un om asumat, am fost întotdeauna, dar intru aici cu scopul de a câștiga. (…) Nu, nu voi fi ministrul apărării.

De altfel, nu știu dacă colegii mei – eu nu fac parte din conducerea USR de un an și jumătate – vor face numirea înainte sau după alegeri. Deocamdată, interimatul este asigurat de domnul Miruță, dar vă spun cu toată fermitatea că este exclus: nu voi fi în acest Guvern și nu voi ocupa funcția de ministru al apărării”.

Ungureanu despre înfrângerea de la Primăria Capitalei: „Trebuie să analizăm și să vedem ce facem mai departe”

În urma , deputatul USR a vorbit despre modul în care partidul va analiza înfrângerea și despre pașii care urmează a fi făcuți. El a subliniat că, deși rezultatul nu este favorabil, este important ca partidul să privească situația cu luciditate și să decidă strategic cum să meargă mai departe.

„Nu știu dacă s-a schimbat ecuația sau nu. Doar Dominic Fritz vă poate răspunde la întrebare. Noi ne vom gândi ce strategie vom aplica. Cu siguranță se vor face analize interne. În viață pierzi, câștigi și indiferent de poziția în care te afli, trebuie să știi ce faci mai departe. În viață nu poți să ai doar victorii.

E un moment în care analizăm această înfrângere. Nu e o chestiune de viață și de moarte, dar cineva a câștigat și noi am pierdut. Trebuie să analizăm, să vedem ce facem mai departe. Fără să facem o dramă din asta, că nu este”, au fost declarațiile lui Emanuel Ungureanu despre pierderea alegerilor de către reprezentantul partidului din care face parte.

În încheierea discuției despre rezultatul alegerilor și perspectivele Capitalei, acesta a oferit și o apreciere privind câștigătorul scrutinului: „Eu cred că domnul Ciucu e o alegere decentă pentru București și va face treabă bună”.