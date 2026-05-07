CE TREBUIE SĂ ȘTII Vassaras a ales varianta forte pentru derby-ul din Gruia: Istvan Kovacs!

Derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, unul dintre cele mai importante meciuri ale finalului de sezon din SuperLiga, va fi condus de Istvan Kovacs. Șeful CCA, Kyros Vassaras, a ales să trimită în Gruia cel mai important arbitru român al momentului, într-un context extrem de tensionat după scandalurile de arbitraj din ultima etapă.

CCA a anunțat brigada completă delegată la confruntarea dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, iar la centru se va afla Istvan Kovacs, arbitrul român cu cea mai mare cotă internațională în acest moment. Decizia vine la doar câteva zile după , atunci când brigada condusă de Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan Kovacs, 1, fază la care atacantul oltenilor s-ar fi aflat în poziție de offside.

În meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova, Istvan Kovacs va fi ajutat la cele două linii de Tunyogi Ferencz și Neacșu Ionuț Traian, în timp ce în camera VAR se vor afla Marcel Bîrsan și Valentin Porumbel. În acest context, alegerea lui Istvan Kovacs pentru duelul din Gruia poate fi interpretată drept un semnal clar transmis de Kyros Vassaras înaintea unui meci care poate fi decisiv în lupta pentru titlu.

Cum a izbucnit scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo

Meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo a fost umbrit de o fază controversată petrecută în minutele de prelungire, atunci când oltenii au marcat golul victoriei prin Nsimba, în minutul 90+1. Reușita validată de brigada condusă de Szabolcs Kovacs a provocat imediat reacții puternice, după ce reluările TV au ridicat mari semne de întrebare privind poziția jucătorului Craiovei în momentul fazei decisive.

Decizia arbitrilor a fost contestată vehement de dinamoviști, care au susținut că golul trebuia anulat pentru offside. Faza a devenit rapid una dintre cele mai discutate din actualul sezon, iar scandalul a continuat și după fluierul final.

Ulterior, șeful CCA, Kyros Vassaras, a intervenit public și a apărat brigada de arbitri, explicând că VAR nu putea interveni la golul marcat de Universitatea Craiova. Oficialul arbitrajului românesc a transmis că, după poziția de offside nesemnalizată la Steven Nsimba, au mai existat alte două faze de joc, motiv pentru care reușita oltenilor a fost considerată regulamentară și decizia arbitrilor, una corectă.

Filipe Coelho, avertisment înainte de CFR Cluj – Universitatea Craiova: „Va conta mult!”

Înaintea duelului din Gruia, tehnicianul portughez al Universității Craiova a vorbit despre dificultatea partidei și a scos în evidență un aspect pe care îl consideră esențial: forța CFR-ului pe teren propriu și seria impresionantă de rezultate de acasă.

„Va fi un meci greu împotriva unei echipe care a pierdut ultima dată acasă undeva prin luna octombrie. Când joacă acasă sunt foarte buni, au și un moment bun, dar noi vom da totul pentru victorie. Toate meciurile sunt diferite, la fel și contextele, momentele, totul. CFR joacă acasă si cred că va conta mult asta, în special pentru ei. Noi vom face tot ce ține de noi, este minimul posibil pe care-l putem face pentru club, oraș.

Am avut o săptămână normală, am încercat să dăm totul la antrenamente zi de zi. Chiar cred că am făcut o treabă bună. Acum încercăm să dăm totul pe teren, să performăm. Nu ne mai gândim la trecut, trebuie să ne concentrăm pe prezent, pentru că este cel mai important“, a declarat Filipe Coelho.