Cine arbitrează Dinamo – FCSB! Dorința lui Gigi Becali de la Fanatik SuperLiga s-a îndeplinit: „E incoruptibil”

Dinamo și FCSB se înfruntă în ultima bătălie pentru cupele europene, vineri, de la ora 20:30, pe Arcul de Triumf. Cele două formații rivale anunță spectacol pe stadionul din Capitală, iar Comisia Centrală a Arbitrilor a anunțat cine se va afla la centru în duelul decisiv pentru UEFA Conference League.

Cine arbitrează Dinamo – FCSB, în barajul de calificare pentru Conference League

Comisia Centrală a Arbitrilor a anunțat delegările pentru ultimul meci din acest sezon din SuperLiga. Partida dintre Dinamo și FCSB îl va avea la centru pe Marian Barbu. Arbitrul din Făgăraș va fi ajutat de către Laszlo-Imre Bucsi și Alexandru Corb de la marginea careului. În camera VAR se vor afla Viorel Cojocaru și Ovidiu Artene, ca arbitru de rezervă să fie George Găman.

În cariera sa, Marian Barbu a mai fost la centru în alte două derby-uri dintre Dinamo și FCSB. Primul a fost în data de 20 octombrie 2024, când FCSB se impunea în deplasare cu scorul de 0-2, iar cel de-al doilea a avut în 6 decembrie 2025, meci terminat le egalitate, scor 0-0. Interesant este faptul că Dinamo nu a înscris niciodată contra rivalilor când Barbu a fost arbitrul delegat.

Gigi Becali, încântat de Marian Barbu

În cea mai recentă ediție a FANATIK SUPERLIGA, să fie delegat la derby-ul cu Dinamo. Patronul FCSB susține că Marian Barbu este foarte corect și că nu poate fii influențat, iar are nevoie de oameni corecți la mijlocul tterneului.

„Nu poate arbitra decât Marian Barbu, ăla mai înalt. Nu merge nici măcar influenţă la el. La alţi arbitri mai pui câte o vorbă, cum stau ei. Dar ăla e băiat serios. Nu că e incoruptibil, că aşa e şi Istvan Kovacs. Dar la Istvan mai merge un cuvânt dulce. La Barbu nu merge nimic. Îl laud prea mult şi apoi cine ştie ce va fi”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

În actualul sezon, Marian Barbu a bifat 20 de partide în SuperLigă și a primit credit pentru a oficia Supercupa României din 2025, în care FCSB a învins CFR Cluj cu 2-1. Finala a marcat o premieră pentru centralul din Făgăraș, fiind primul meci cu titlul pe masă din cariera sa. Vara trecută, arbitrul s-a numărat printre oficialii de elită convocați de UEFA la stagiul de pregătire de la Geneva, iar în stagiunea curentă a strâns delegări în toate cele trei competiții continentale: Champions League, Europa League și Conference League.