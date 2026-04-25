Cine arbitrează Dinamo – Rapid, după scandalul din tur! Istvan Kovacs, delegare surprinzătoare

Etapa cu numărul 6 din Superliga ne aduce meciuri interesante atât în play-off, cât și în play-out. Capul de afiș al rundei este dat de Dinamo – Rapid, duel în care tensiunile vor atinge cote înalte. În acest context, Comisia Centrală a Arbitrilor a delegat un arbitru experimentat pentru duelul de pe Arena Națională.

Sebastian Colțescu, delegat la Dinamo – Rapid

Partida dintre Dinamo și Rapid este programată duminică, 26 aprilie, de la ora 21:00. Cum duelul are o importanță aparte, Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat pe Sebastian Colțescu, unul dintre cei mai experimentați „centrali” din România. Acesta va fi ajutat de Valentin Avram, Ioan Alexandru Corb și Vlad Baban, iar în camera VAR se vor afla Adrian Cojocaru și Claudiu Marcu. În meciul tur, arbitrul central,

Cel mai bine cotat arbitru român al momentului, Kovacs a primit o delegare surprinzătoare. Mai exact, „centralul” din Carei se va afla la partida dintre UTA și Farul, programată tot duminică, însă de la ora 14:00. Kovacs îi va avea alături pe Tunyogi Ferencz, George Florin Neacşu și George Cătălin Roman. Totodată, brigada va fi completată de Cătălin Popa și Daniel Mitruți, care vor ajuta din camera VAR.

Costel Gâlcă, concentrat înainte de Dinamo – Rapid

La conferința de presă dinaintea meciului dintre Dinamo și Rapid, , iar toți cei din club sunt mobilizați pentru derby-ul din etapa a 6-a din Superliga. Tehnicianul a vorbit și despre , menționând că problema va fi rezolvată.

„Ne așteaptă un meci cu o echipă care a fost la un pas să ajungă în finala Cupei României. A demonstrat că poate juca și în fața unei echipe cum e Craiova. Trebuie să ne așteptăm la ambiție din partea lor, organizare și dorință. Dinamo a demonstrat că poate fi mult mai sus în play-off. Noi venim după o perioadă destul de grea, de dificilă. Nu am arătat cum trebuie, ba a fost mijlocul terenului, ba părțile laterale. Nu a fost acea inspirație în fața porții și din această cauză am acumulat puține puncte în primele cinci meciuri din play-off.

Noi, în general, cel puțin pentru acest meci, suntem mult mai concentrați. Le-am cerut mult mai mult, am spus că unde nu ajunge calitatea individuală sau o decizie, trebuie să ajungă intensitatea. Trebuie să fim conectați și să dăm totul pentru a câștiga mult mai multe meciuri din cele rămase. Atmosfera din vestiar e bună, sper să fie și mai bună după meci. Noi avem datoria de a pune și a da mai mult la fiecare meci. Înțeleg supărarea suporterilor, atitudinea nu trebuie să lipsească în general”, a declarat Costel Gâlcă.