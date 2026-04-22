Cine arbitrează Dinamo – Universitatea Craiova. Alesul CCA, talisman norocos pentru olteni în acest sezon

CCA a anunțat brigada care va conduce partida Dinamo - Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României Betano. „Centralul” a fost criticat dur în acest an de un oficial al grupării din Bănie.
Bogdan Mariș
22.04.2026 | 16:10
Marian Barbu (37 de ani) va arbitra partida Dinamo - Universitatea Craiova. FOTO: Sport Pictures
Dinamo și Universitatea Craiova se vor întâlni joi, de la ora 20:30, în cea de-a doua semifinală a Cupei României Betano. Învingătoarea o va înfrunta în finală pe Universitatea Cluj, care a trecut de FC Argeș după executarea loviturilor de departajare. CCA a dezvăluit că jocul de pe Arena Națională va fi condus de Marian Barbu (37 de ani).

Marian Barbu va arbitra Dinamo – Universitatea Craiova

Comisia Centrală a Arbitrilor a anunțat că semifinala Cupei României Betano dintre Dinamo și Universitatea Craiova, care se va disputa joi, 23 aprilie, de la ora 20:30, pe Arena Națională, va fi condusă de Marian Barbu. „Centralul” va fi asistat de Mircea Grigoriu și Imre-Laszlo Bucsi, iar cel de-al patrulea oficial va fi Gabriel Mihuleac.

În camera VAR se vor afla Iulian Dima și Ovidiu Artene. Marian Barbu se numără printre cei mai importanți arbitri din Superliga, fiind prezent pe lista FIFA. În sezonul actual, „centralul” din Făgăraș a debutat în faza ligii din UEFA Champions League, la partida Slavia Praga – Bodo/Glimt 2-2. Luna trecută, acesta a condus partida Samsunspor – Rayo Vallecano 1-3 din optimile Conference League.

Dinamo, fără victorie în ultimele 4 meciuri arbitrate de Marian Barbu. Ce bilanț are Universitatea Craiova

Dinamo nu a obținut niciun succes în cele 4 meciuri pe care le-a disputat în acest sezon cu Marian Barbu la centru:

  • 0-2 cu Rapid,
  • 0-0 cu FCSB,
  • 0-1 cu FC Argeș,
  • 1-1 cu CFR Cluj

Ultima victorie a „câinilor” într-un meci condus de arbitrul din Făgăraș a fost un 4-2 cu Universitatea Cluj în play-off-ul sezonului precedent. Bilanțul total al lui Dinamo în meciurile arbitrate de Marian Barbu este unul negativ: 5 victorii, 5 remize și 7 eșecuri.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova este neînvinsă în actuala stagiune cu Marian Barbu la centru:

  • 3-3 cu UTA
  • 1-0 cu FCSB
  • 3-1, după prelungiri cu CFR Cluj, chiar în sferturile Cupei.

Precedentul meci dintre Dinamo și Universitatea Craiova condus de Marian Barbu s-a disputat în august 2024 și a fost câștigat de „câini” cu 2-1. Ca și Dinamo, formația olteană are un palmares negativ în jocurile arbitrate de Barbu: 7 succese, 4 egaluri și 9 înfrângeri.

Marian Barbu, distrus de Sorin Cârțu

Luna trecută, după succesul obținut de Universitatea Craiova în sferturile Cupei României Betano, 3-1 după prelungiri împotriva lui CFR Cluj, Sorin Cârțu l-a criticat dur pe Marian Barbu în cadrul unei intervenții la FANATIK SUPERLIGA. Oficialul Craiovei nu a fost de acord cu decizia „centralului” de a-l elimina pe antrenorul Filipe Coelho. „Era exprimarea unui antrenor care a trăit niște momente de frustrare, aici mă refer la sprintul lui Coelho.

A fost o descătușare de stare emoțională. Dacă ai fi jucat fotbal… Poți înțelege trăirile astea. Sunt explicabile și momentele în care te dezavantajează arbitrii, ei nu înțeleg starea de concurs a unui fotbalist sau antrenor, munca pe care o depun pentru meci. Așa a fost și acum, trebuia să treacă cu vederea, că și așa i-a dat galben degeaba. De ce mai vii și îl dai pe al doilea? Că ești tu intransigentul Barbu”, afirma Sorin Cârțu.

