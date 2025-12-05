Cine arbitrează FCSB – Dinamo. „Centralul” e la doar al doilea „Derby de România” din carieră

ADVERTISEMENT

Marian Barbu (37 de ani), din Făgăraș, este alegerea Comisiei Centrale a Arbitrilor pentru FCSB – Dinamo, din etapa a 19-a a SuperLigii. Partida se va juca pe Arena Națională, sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30.

Marian Barbu arbitrează FCSB – Dinamo

Pentru Marian Barbu, meciul de sâmbătă, 6 decembrie, va fi doar al doilea „Derby de România” pe care îl arbitrează în carieră. El a mai fost la centru la Dinamo – FCSB 0-2, disputat pe 20 octombrie 2024. Atunci,

ADVERTISEMENT

Pentru derby-ul din etapa a 19-a a SuperLigii, CCA i-a oferi lui Marian Barbu o brigadă cu experiență. „Centralul” în vârstă de 37 de ani va fi ajutat de la cele două linii de asistenții Mircea Grigoriu (București) și Adrian Vornicu (Iași).

Florin Andrei (Tg. Mureș) va îndeplini rolul celui de-al patrulea oficial, în timp ce, în camera VAR, se vor afla Cătălin Popa, din Pitești, și Valentin Porumbel, din Călărași.

ADVERTISEMENT

Meciul este de o importanță enormă pentru ambele echipe. FCSB aleargă să prindă un loc în play-off, în timp ce Dinamo este pe podium. Roș-albaștrii au 24 de puncte, cu două mai puține decât Farul (locul 6). În schimb, „câinii” ocupă poziția a 3-a, cu 34 de puncte, și sunt la patru lungimi de liderul Rapid.

ADVERTISEMENT

Marian Barbu e al doilea cel mai bun arbitru român, după Istvan Kovacs

În acest moment, Marian Barbu este, în viziunea celor de la UEFA, arbitrul numărul 2 al României, după Istvan Kovacs. În acest sezon, , la Sparta Praga – Bodo/Glimit 2-2.

În actuala stagiune, Marian Barbu nu a fost delegat niciodată la un meci al FCSB-ului, cu excepția Supercupei României, pe care roș-albaștrii au câștigat-o pe Ghencea, scor 2-1, cu CFR Cluj. În schimb, „centralul” din Făgăraș a arbitrat-o pe .

ADVERTISEMENT