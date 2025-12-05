Sport

Cine arbitrează FCSB – Dinamo. „Centralul” e la doar al doilea „Derby de România” din carieră

Kyros Vassaras a ales arbitrul care va conduce Eternul Derby” FCSB - Dinamo. Meciul din etapa a 19-a se joacă pe Arena Națională, sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30
Cristian Măciucă
05.12.2025 | 16:35
Cine arbitreaza FCSB Dinamo Centralul e la doar al doilea Derby de Romania din cariera
Cine arbitrează FCSB - Dinamo. „Centralul” e la doar al doilea „Derby de România” din carieră. FOTO: sportpictures.eu
Marian Barbu (37 de ani), din Făgăraș, este alegerea Comisiei Centrale a Arbitrilor pentru FCSB – Dinamo, din etapa a 19-a a SuperLigii. Partida se va juca pe Arena Națională, sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30.

Marian Barbu arbitrează FCSB – Dinamo

Pentru Marian Barbu, meciul de sâmbătă, 6 decembrie, va fi doar al doilea „Derby de România” pe care îl arbitrează în carieră. El a mai fost la centru la Dinamo – FCSB 0-2, disputat pe 20 octombrie 2024. Atunci, golurile lui Daniel Bîrligea și Alexandru Musi au adus victoria roș-albaștrilor.

Pentru derby-ul din etapa a 19-a a SuperLigii, CCA i-a oferi lui Marian Barbu o brigadă cu experiență. „Centralul” în vârstă de 37 de ani va fi ajutat de la cele două linii de asistenții Mircea Grigoriu (București) și Adrian Vornicu (Iași).

Florin Andrei (Tg. Mureș) va îndeplini rolul celui de-al patrulea oficial, în timp ce, în camera VAR, se vor afla Cătălin Popa, din Pitești, și Valentin Porumbel, din Călărași.

Meciul este de o importanță enormă pentru ambele echipe. FCSB aleargă să prindă un loc în play-off, în timp ce Dinamo este pe podium. Roș-albaștrii au 24 de puncte, cu două mai puține decât Farul (locul 6). În schimb, „câinii” ocupă poziția a 3-a, cu 34 de puncte, și sunt la patru lungimi de liderul Rapid.

Marian Barbu e al doilea cel mai bun arbitru român, după Istvan Kovacs

În acest moment, Marian Barbu este, în viziunea celor de la UEFA, arbitrul numărul 2 al României, după Istvan Kovacs. În acest sezon, el a fost delegat inclusiv în Liga Campionilor, la Sparta Praga – Bodo/Glimit 2-2.

În actuala stagiune, Marian Barbu nu a fost delegat niciodată la un meci al FCSB-ului, cu excepția Supercupei României, pe care roș-albaștrii au câștigat-o pe Ghencea, scor 2-1, cu CFR Cluj. În schimb, „centralul” din Făgăraș a arbitrat-o pe Dinamo în derby-ul din 19 octombrie, cu Rapid, pierdut de „câini” cu scorul de 0-2.

  • 114 meciuri a arbitrat Marian Barbu în SuperLiga României
  • 2021 este anul în care Marian Barbu a fost promovat pe lista FIFA
2,22 este cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Dinamo
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
