Sport

Cine arbitrează FCSB – Rapid. „Centralul” din cauza căruia Gigi Becali a vrut să iasă din fotbal, delegat la derby

Cristian Măciucă
23.10.2026 | 13:47
Cine arbitreaza FCSB Rapid Centralul din cauza caruia Gigi Becali a vrut sa iasa din fotbal delegat la derby
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Cine arbitrează FCSB - Rapid. „Centralul” din cauza căruia Gigi Becali a fost să iasă din fotbal, delegat la derby. FOTO: sportpictures.eu
CCA a făcut delegările pentru pentru meciurile de sâmbătă din SuperLiga României, inclusiv pentru derby-ul FCSB - Rapid. „Centralul” trimis de Vassaras l-a scos din sărite pe Gigi Becali și l-a făcut să afirme că se retrage din fotbal
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S-a aflat numele celui care va arbitra derby-ul FCSB – Rapid, din etapa a 13-a din SuperLiga. Duelul de pe Arena Națională e programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00. La centru se va afla unul dintre cei mai controversați arbitri. „Fluierașul” l-a scos din minți pe Gigi Becali după un meci al roș-albaștrilor cu alb-vișiniii.

Horațiu Feșnic va fi arbitru la FCSB – Rapid

Potrivit prosport.ro, Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat pe Horațiu Feșnic (37 de ani) să „fluiere” derby-ul etapei a 13-a, dintre FCSB și Rapid. În mod cert, delegarea nu are cum să fie una pe placul lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera l-a criticat în dese rânduri pe „centralul” din Cluj Napoca, inclusiv după un alt meci cu giuleștenii.

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FCSB e obligată să câștige pentru a se apropia de locurile fruntașe, iar conducerea roș-albaștrilor speră ca echipa să fie împinsă spre victorie de cei aproximativ 30.000 de spectatori care vor fi prezenți pe Arena Națională. Înaintea etapei a 13-a, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf este pe locul 6, cu 18 puncte, cu nouă mai puține decât Rapid, ocupanta locului 2.

Gigi Becali a vrut să se retragă din fotbal din cauza lui Feșnic

Cândva lăudat de Gigi Becali, Horațiu Feșnic a ieșit de la inima patronului de la FCSB. „Centralul” clujean l-a scos din minți pe Becali în primăvara lui 2023, când roș-albaștrii, cu Feșnic la centru, au pierdut în Giulești, scor 0-1. Meciul a avut loc în play-off-ul sezonului 2022-2023, iar prin acel rezultat, alb-vișiniii le-au pus o mare piedică rivalilor în lupta la titlu. FCSB a terminat atunci pe locul 2, după Farul Constanța.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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