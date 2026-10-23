Cine arbitrează FCSB – Rapid. „Centralul” din cauza căruia Gigi Becali a vrut să iasă din fotbal, delegat la derby

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S-a aflat numele celui care va arbitra derby-ul FCSB – Rapid, din etapa a 13-a din SuperLiga. Duelul de pe Arena Națională e programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00. La centru se va afla unul dintre cei mai controversați arbitri. „Fluierașul” l-a scos din minți pe Gigi Becali după un meci al roș-albaștrilor cu alb-vișiniii.

Horațiu Feșnic va fi arbitru la FCSB – Rapid

Potrivit , Comisia Centrală a Arbitrilor să „fluiere” . În mod cert, delegarea nu are cum să fie una pe placul lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera l-a criticat în dese rânduri pe „centralul” din Cluj Napoca, inclusiv după un alt meci cu giuleștenii.

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FCSB e obligată să câștige pentru a se apropia de locurile fruntașe, iar conducerea roș-albaștrilor speră ca echipa să fie împinsă spre victorie de cei aproximativ 30.000 de spectatori care vor fi prezenți pe Arena Națională. Înaintea etapei a 13-a, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf este pe locul 6, cu 18 puncte, cu nouă mai puține decât Rapid, ocupanta locului 2.

Gigi Becali a vrut să se retragă din fotbal din cauza lui Feșnic

Cândva lăudat de Gigi Becali, Horațiu Feșnic a ieșit de la inima patronului de la FCSB. „Centralul” clujean l-a scos din minți pe Becali în primăvara lui 2023, când roș-albaștrii, cu Feșnic la centru, au pierdut în Giulești, scor 0-1. Meciul a avut loc în play-off-ul sezonului 2022-2023, iar prin acel rezultat, alb-vișiniii le-au pus o mare piedică rivalilor în lupta la titlu. FCSB a terminat atunci pe locul 2, după Farul Constanța.