Cine arbitrează finala Cupei României Betano dintre U Cluj și Universitatea Craiova. Gigi Becali spunea că este mai bun decât Istvan Kovacs, însă Sorin Cârțu „l-a luat la ochi”

Duminică, cu trei zile înainte de actul final din Cupa României Betano, Federația Română de Fotbal a anunțat brigada de arbitri care va conduce meciul dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. „Centralul” ales de FRF este Marian Barbu (37 de ani), unul dintre cei mai promițători arbitri români.

Marian Barbu se află la prima sa finală de Cupa României din întreaga sa carieră. El este unul dintre cei mai lăudați centrali din ultimii ani, iar multă lume, inclusiv Gigi Becali, este de părere că este chiar și peste Istvan Kovacs în acest moment.

Centralul din Făgăraș va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Marius Badea, în timp ce al patrulea oficial al partidei va fi Ionuț Coza. Arbitrul VAR va fi Iulian Dima, iar arbitrul AVAR va fi Cristina Trandafir. Arbitrul de rezervă va fi Alexandru Vodă, iar observatorul de arbitri Adrian Comănescu.

Sorin Cârțu l-a luat în vizor pe Marian Barbu

Deși este văzut ca unul dintre arbitrii buni din România, iar Sorin Cârțu are aceeași părere, el crede totuși că „De ce nu i-a dat al doilea galben lui Ngezana? O să spun tot timpul de faza aceea. Toată viața mea o să îi aduc aminte. Acum a avut o fază în care Cordea i-a dat o palmă lui Baiaram și a căzut. Mai lipsea să îi dea și lui Baiaram galben pentru simulare.

Am jucat o dată la FC Argeș și i-a dat al doilea galben lui Crețu în minutul 20. Ne-a lăsat în 10 oameni din minutul 20! De asta spun eu de antipatia lui, nu ne simpatizează deloc Barbu. Eu am mai spus că arată a arbitru, dar de ce e așa închis și rigid?”, spunea Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA, despre greșelile pe care Marian Barbu le-a făcut împotriva oltenilor

Gigi Becali crede că Marian Barbu este peste Istvan Kovacs

Istvan Kovacs este cel mai mare nume din arbitrajul românesc din prezent, iar experiența sa uriașă îl poate pune chiar printre cei mai mari arbitri ai României din istorie. Centralul din Carei a oficiat toate cele trei finale de cupe europene (Conference League, Europa League și Champions League), iar dacă va ajunge să arbitreze și meciuri importante de la turnee finale ar putea chiar să fie pus pe același piedestal cu Ion Crăciunescu și Nicolae Rainea.

Totuși, multă lume îi contestă valoarea, iar Gigi Becali este de părere că Marian Barbu, : „Istvan Kovacs este mare. Ca să spui că este cel mai mare, trebuie să-l fi cunoscut pe Rainea, pe Porumboiu, pe Crăciunescu. Eu nu i-am văzut, dar dacă e să o iau pe ce văd acum, eu cred că Barbu este mai bun decât el. Eu am spus de Kovacs, când am jucat acum 20 de ani la Vaslui, că e arbitru mare. Simțeam că e arbitru. A avut o cădere când a avut o prietenie cam mare cu CFR.

Acum, nemaiavând prietenii, este mare arbitru. Așa îl văd și pe Barbu acum, mare arbitru. Eu nu cred că a fost cel mai mare din toate timpurile. Feșnic este bun, dar face șmecherii. Se dă mare șmecher. El are valoare, dar face șmecherii pe gazon. Pentru mine, Barbu este mai bun, apoi e Kovacs. Dacă este Barbu mai mare decât el, cum să fie cel mai mare din toate timpurile? Că l-au promovat Burleanu și Vassaras? Păi, băi, Burlene, misiunea ta nu este să promovezi arbitri, ci să administrezi fotbalul”, spunea Gigi Becali în comparația dintre Barbu și Kovacs, în exclusivitate pentru FANATIK.