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Cine arbitrează meciul decisiv Auda – FCSB din Conference League! E talisman pentru echipele româneşti în Europa

S-a aflat cine arbitrează meciul Auda - FCSB, manșa secundă a turului doi preliminar din Conference League! Arbitrii delegați la Brann - U Cluj și CFR - Alashkert
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.07.2026 | 09:31
Cine arbitreaza meciul decisiv Auda FCSB din Conference League E talisman pentru echipele romanesti in Europa
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Cine arbitrează meciul decisiv Auda - FCSB din Conference League. Foto: Sport Pictures
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UEFA a anunțat cine arbitrează meciul Auda – FCSB de joi seară, decisiv pentru calificarea în turul trei preliminar din Conference League. În turul din Ghencea, echipa din Letonia a câștigat în mod surprinzător cu scorul de 3-2. Este vorba despre galezul Thomas Gary Owen. El va fi ajutat la cele două margini de conaționalii Johnathon Bryant și Lewiss Ross Edwards.

Cine arbitrează meciul retur Auda – FCSB din Conference League

Arbitrul de rezervă va fi Alex McInch, de asemenea din Țara Galilor. Observatorul de arbitri va fi Besfort Kasumi din Kosovo, în vreme ce suedezul Kristoffer James Lofberg este delegatul UEFA ales pentru acest meci. Data trecută când Gary Owen a arbitrat o partidă a unei echipe românești în cupele europene a fost cu noroc pentru gruparea din SuperLiga.

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A fost cazul celor de la Farul Constanța în sezonul 2023-2024. Atunci, pe data de 3 august 2023, tot în manșa secundă a turului doi preliminar din Conference League, „marinarii” au jucat în deplasare cu Urartu din Armenia și s-au impus cu scorul de 3-2, după ce câștigaseră și turul de pe teren propriu cu același scor.

Thomas Gary Owen Urartu Farul
Thomas Gary Owen înainte de Urartu – Farul. Foto: Sport Pictures

Care sunt delegările de la Brann – U Cluj și CFR Cluj – Alashkert și unde a fost trimis Horațiu Feșnic

Pe de altă parte, la returul dintre Brann Bergen și U Cluj a fost delegată o brigadă din Croația, cu Mateo Erceg la centru, ajutat la cele două margini de Luka Pajic și Stipe Brajkovic, și cu Ivan Vukancic în rol de al patrulea oficial. În turul din România, disputat la Sf. Gheorghe, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 2-2. 

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De asemenea, s-a aflat și arbitrul de la CFR Cluj – Alashkert, după 1-1 în turul din Armenia. Este vorba despre islandezul Vilhjalmur Alvar Thorarinsson. De altfel, întreaga brigadă este din Islanda, în vreme ce observatorii aleși sunt din Albania și Belgia. Nu în ultimul rând, în acest context ar mai trebui menționat și că românul Horațiu Feșnic a fost delegat de UEFA la meciul dintre Drita și Floriana, tot din această fază a Conference League, meci care însă a fost programat să se dispute marți seară.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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