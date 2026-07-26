Cine arbitrează meciul decisiv Auda – FCSB din Conference League! E talisman pentru echipele româneşti în Europa

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UEFA a anunțat cine arbitrează meciul Auda – FCSB de joi seară, decisiv pentru calificarea în turul trei preliminar din Conference League. În turul din Ghencea, echipa din Letonia a câștigat în mod surprinzător cu scorul de 3-2. Este vorba despre galezul Thomas Gary Owen. El va fi ajutat la cele două margini de conaționalii Johnathon Bryant și Lewiss Ross Edwards.

Cine arbitrează meciul retur Auda – FCSB din Conference League

Arbitrul de rezervă va fi Alex McInch, de asemenea din Țara Galilor. Observatorul de arbitri va fi Besfort Kasumi din Kosovo, în vreme ce suedezul Kristoffer James Lofberg este delegatul UEFA ales pentru acest meci. Data trecută când Gary Owen a arbitrat o partidă a unei echipe românești în cupele europene a fost cu noroc pentru gruparea din SuperLiga.

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A fost cazul celor de la Farul Constanța în sezonul 2023-2024. Atunci, pe data de 3 august 2023, tot în manșa secundă a turului doi preliminar din Conference League, „marinarii” au jucat în deplasare cu Urartu din Armenia și s-au impus cu scorul de 3-2, după ce câștigaseră și turul de pe teren propriu cu același scor.

Care sunt delegările de la Brann – U Cluj și CFR Cluj – Alashkert și unde a fost trimis Horațiu Feșnic

Pe de altă parte, la returul dintre Brann Bergen și U Cluj a fost delegată o brigadă din Croația, cu Mateo Erceg la centru, ajutat la cele două margini de Luka Pajic și Stipe Brajkovic, și cu Ivan Vukancic în rol de al patrulea oficial.

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De asemenea, s-a aflat și arbitrul de la Este vorba despre islandezul Vilhjalmur Alvar Thorarinsson. De altfel, întreaga brigadă este din Islanda, în vreme ce observatorii aleși sunt din Albania și Belgia. Nu în ultimul rând, în acest context ar mai trebui menționat și că românul Horațiu Feșnic a fost delegat de UEFA la meciul dintre Drita și Floriana, tot din această fază a Conference League, meci care însă a fost programat să se dispute marți seară.