Cine arbitrează Rapid – Dinamo. Cele două echipe nu au câștigat în acest sezon cu el la centru

Rapid și Dinamo se vor întâlni în Giulești sâmbătă, de la ora 21:00, în cadrul primei etape din play-off. Duelul va fi arbitrat de un „central” important.
Bogdan Mariș
12.03.2026 | 16:15
Cine va arbitra meciul Rapid - Dinamo din prima etapă a play-off-ului. FOTO: Sport Pictures
Prima etapă din play-off-ul Superligii programează două derby-uri, iar primul dintre ele se va disputa sâmbătă, de la ora 21:00, în Giulești, unde Rapid o va întâlni pe Dinamo. Partida va fi arbitrată de Istvan Kovacs, „central” care revine pe gazon la 3 săptămâni după meciul controversat dintre FC Argeș și Farul, încheiat cu victoria gazdelor, 1-0.

Rapid – Dinamo, arbitrat de Istvan Kovacs

Rapid și Dinamo sunt despărțite de doar două puncte înainte de startul play-off-ului, așadar partida care se va disputa sâmbătă, de la ora 21:00, în Giulești este extrem de importantă pentru ambele grupări. La centru se va afla însă un arbitru care nu le-a purtat noroc celor două echipe în acest sezon.

Conform sport.ro, duelul va fi arbitrat de Istvan Kovacs, care ar urma să fie asistat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. „Centralul” care a condus în sezonul trecut finala UEFA Champions League a arbitrat un singur meci al lui Dinamo în acest sezon, remiza cu Universitatea Craiova, 1-1, meci disputat în februarie. Kovacs a condus trei meciuri ale Rapidului în actuala stagiune, iar giuleștenii nu s-au impus în niciunul dintre ele. Este vorba despre remizele de pe teren propriu cu CFR Cluj (1-1) și FCSB (2-2) și eșecul suferit pe terenul campioanei, 1-2.

Istvan Kovacs, prestație controversată la Farul – FC Argeș

Ultima partidă din Superliga arbitrată de Istvan Kovacs a fost duelul dintre FC Argeș și Farul, câștigat de piteșteni cu 1-0, rezultat imens la acea vreme în lupta pentru play-off. Pe parcursul jocului au existat trei faze controversate. Mai întâi, arbitrul l-a eliminat pe antrenorul lui FC Argeș, Bogdan Andone, pentru proteste.

Apoi, spre finalul primei reprize, oaspeții au solicitat ca Mihai Tudose să primească al doilea cartonaș galben pentru un fault asupra lui Ișfan, însă Istvan Kovacs nu l-a avertizat pe fundaș, iar acesta a rămas pe teren până la finalul meciului. Poate cea mai discutabilă fază a fost cea de la unicul gol al meciului, marcat de Matos, când Istvan Kovacs a fost chemat la marginea terenului pentru a verifica dacă Robert Moldoveanu, aflat în offside, a influențat faza. Decizia „centralului” a fost de a valida reușita.

Istvan Kovacs, pedepsit de UEFA?

Istvan Kovacs va reveni pe gazon în Superliga, însă „centralul” român nu a fost delegat de UEFA la niciun meci european din această săptămână. Ultimul joc condus de acesta într-o competiție continentală a fost cel dintre PSG și Monaco (2-2), din returul play-off-ului Champions League. Singurul arbitru român delegat la un meci european în această săptămână a fost Marian Barbu.

