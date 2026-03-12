Cine arbitrează Rapid – Dinamo. Cele două echipe nu au câștigat în acest sezon cu el la centru

ADVERTISEMENT

Prima etapă din play-off-ul Superligii programează două derby-uri, iar primul dintre ele se va disputa sâmbătă, de la ora 21:00, în Giulești, unde Rapid o va întâlni pe Dinamo. Partida va fi arbitrată de Istvan Kovacs, „central” care revine pe gazon la 3 săptămâni după meciul controversat dintre FC Argeș și Farul, încheiat cu victoria gazdelor, 1-0.

Rapid – Dinamo, arbitrat de Istvan Kovacs

Rapid și Dinamo sunt despărțite de doar două puncte înainte de startul play-off-ului, așadar partida care se va disputa sâmbătă, de la ora 21:00, în Giulești este extrem de importantă pentru ambele grupări. La centru se va afla însă un arbitru care nu le-a purtat noroc celor două echipe în acest sezon.

Conform , duelul va fi arbitrat de Istvan Kovacs, care ar urma să fie asistat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. „Centralul” care a condus în sezonul trecut finala UEFA Champions League a arbitrat un singur meci al lui Dinamo în acest sezon, remiza cu Universitatea Craiova, 1-1, meci disputat în februarie. Kovacs a condus trei meciuri ale Rapidului în actuala stagiune, iar giuleștenii nu s-au impus în niciunul dintre ele. Este vorba despre remizele de pe teren propriu cu CFR Cluj (1-1) și FCSB (2-2) și eșecul suferit pe terenul campioanei, 1-2.

Istvan Kovacs, prestație controversată la Farul – FC Argeș

Ultima partidă din Superliga arbitrată de Istvan Kovacs a fost duelul dintre FC Argeș și Farul, câștigat de piteșteni cu 1-0, rezultat imens la acea vreme în lupta pentru play-off. Pe parcursul jocului au existat trei faze controversate. .

Apoi, spre finalul primei reprize, oaspeții au solicitat ca Mihai Tudose să primească al doilea cartonaș galben pentru un fault asupra lui Ișfan, însă Istvan Kovacs nu l-a avertizat pe fundaș, iar acesta a rămas pe teren până la finalul meciului. Poate cea mai discutabilă fază a fost cea de la unicul gol al meciului, marcat de Matos, când Istvan Kovacs a fost chemat la marginea terenului pentru a verifica dacă Robert Moldoveanu, aflat în offside, a influențat faza. Decizia „centralului” a fost de a valida reușita.

Istvan Kovacs, pedepsit de UEFA?

Istvan Kovacs va reveni pe gazon în Superliga, însă „centralul” român nu a fost delegat de UEFA la niciun meci european din această săptămână. Ultimul joc condus de acesta într-o competiție continentală a fost cel dintre PSG și Monaco (2-2), din returul play-off-ului Champions League. .